Ký kết đại lý phân phối chính thức nhà phố thương mại Lamina - Long Khánh

Chính thức ký kết sàn phân phối "Phố thương gia" Lamina Long Khánh



Sáng 9/9, tại trụ sở của của Phú Hoàng Land, với hơn 200 đại diện và các chuyên gia từ các công ty bất động sản, buổi lễ ký kết đã diễn ra với không khí trang trọng và đầy hào hứng. Tại sự kiện, các đối tác chiến lược phân phối Phố thương mại Lamina Long Khánh đã được chính thức công bố là các sàn giao dịch: Bất động sản REDCA, Bất động sản Điền An, G20 plus, Tư vấn và Quản lý Bất động sản Aka Real, Bất động sản Anh Phát.

Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng trong việc kích hoạt lại thị trường bất động sản tại Long Khánh và hòa nhịp vào thị trường đang dần ấm trở lại ở phía đông thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, Phố thương mại Lamina Long Khánh góp phần mang đến một "làn gió mới" cho thị trường thành phố Long Khánh nói riêng và Đồng Nai nói chung, thu hút sự quan tâm rộng rãi của đối tác chiến lược, nhà đầu tư và khách hàng tiềm năng.

Tại sự kiện, ông Nguyễn Tấn Hoàng – Đại diện Phú Hoàng Land – Đơn vị tư vấn và phát triển Phố thương mại Lamina Long Khánh chia sẻ: "Luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, chúng tôi muốn đưa những sản phẩm tốt nhất, nhanh nhất và trọn vẹn nhất đến tay khách hàng. Vì thế, chúng tôi đã quyết định hợp tác với những đơn vị phân phối có uy tín, có năng lực, am hiểu thị trường như Bất động sản REDCA, Bất động sản Điền An, G20 plus,... Với những sản phẩm hàng hiếm như Lamina Long Khánh, CĐT và Phú Hoàng Land muốn tạo ra mạng lưới phân phối bài bản, chuyên nghiệp nhằm mang tới cho khách hàng sản phẩm có giá trị bền vững, và giúp mỗi căn shophouse Lamina Long Khánh tìm được đúng chủ nhân của mình."

Lamina Long Khánh – KĐT tiên phong, chuẩn chỉnh ở Long Khánh "có dân về ở - có phố thương gia"

Phố thương mại Lamina Long Khánh (mặt tiền dự án Khu nhà ở xã hội tại phường Bảo Vinh, thành phố Long Khánh), với vị trí chiến lược mặt tiền đường Lê A tại trung tâm Long Khánh đang mở ra cơ hội đầu tư - kinh doanh đắt giá. Chỉ cách sân bay Long Thành 25 phút di chuyển, Lamina Long Khánh hưởng trọn lợi thế giao thông của khu vực: 15 phút kết nối CT01 và Cao tốc Long Thành - Dầu Giây; chỉ hơn 55 phút để về đến TP. HCM, TP. Vũng Tàu và TP. Phan Thiết.

Là khu phố thương mại hiện hữu và hoàn thiện, Lamina Long Khánh vừa sở hữu số lượng shophouse độc quyền, vừa được thiết kế liền mạch trên mặt tiền trục đường Lê A, kết hợp với hệ thống tiện ích nội khu đa dạng: mua sắm tiện lợi với mini-mart, trường học ngay trong nội khu chắp cánh tri thức con trẻ, thư giãn tại Café de Paris, khu vui chơi và công viên nội khu đầy sắc màu. Phố thương mại Lamina Long Khánh hứa hẹn sẽ tạo nên một nhịp sống năng động và xây dựng một cộng đồng doanh nhân thực thụ.

Với mức giá chỉ từ 4,5 tỷ/căn (bao gồm nhà và đất, có thuế VAT), Lamina Long Khánh được xem là điểm sáng cho những nhà đầu tư thức thời. Nơi đây không chỉ đáp ứng nhu cầu ở thật - kinh doanh thật mà còn mang đến cơ hội lý tưởng cho cộng đồng cư dân hiện đại với chất lượng sống cao, pháp lý chuẩn chỉnh và có giá trị tăng trưởng về lâu dài.

Bên cạnh giá bán hấp dẫn, shophouse Lamina Long Khánh còn sở hữu chính sách ưu đãi đặc biệt cho khách hàng đặt mua trong giai đoạn này: Ngân hàng hỗ trợ 70%, hỗ trợ lãi suất 12 tháng và ân hạn nợ gốc 24 tháng. Ngoài ra, khách hàng chỉ cần thanh toán 30% có thể nhận nhà ở và khai thác kinh doanh ngay. Đặc biệt, đối với khách hàng có tài chính mạnh có thể chọn phương thức thanh toán nhanh để nhận ưu đãi chiết khấu lên đến 10%. Hiện toàn bộ shophouse Lamina Long Khánh đã xây xong, sẵn sàng bàn giao ngay sau ký công chứng chuyển nhượng.