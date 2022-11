Kỷ luật Giám đốc và Phó Giám đốc CDC Quảng Trị

Quá trình kiểm tra, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, quyết tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, người đứng đầu Đảng ủy CDC tỉnh Quảng Trị và đội ngũ cán bộ, nhân viên CDC trong thực hiện các biện pháp quyết liệt phòng chống dịch. Qua đó, đã góp phần ngăn chặn, đẩy lùi nguy cơ bùng phát dịch Covid-19 trên địa bàn, ổn định cuộc sống người dân, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị

Tuy nhiên, Đảng ủy và một số cá nhân lãnh đạo Đảng ủy CDC tỉnh còn có những khuyết điểm, vi phạm trong lãnh đạo thực hiện đấu thầu mua sắm, quản lý, bảo quản, sử dụng sinh phẩm, kít xét nghiệm phòng, chống dịch bệnh Covid-19; để xảy ra vụ án tham ô tài sản tại CDC tỉnh.

Những khuyết điểm, vi phạm này đã gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và bản thân một số lãnh đạo Đảng ủy CDC tỉnh Quảng Trị.

Trách nhiệm đối với những khuyết điểm, vi phạm này thuộc về Đảng ủy CDC tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, lãnh đạo và một số cá nhân, tổ chức có liên quan.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị quyết định kỷ luật khiển trách đối với ông Nguyễn Đức Nghiêm, Đảng ủy viên Đảng ủy Sở Y tế, Bí thư Đảng ủy bộ phận, Giám đốc CDC tỉnh Quảng Trị; Khiển trách đối với ông Lê Việt, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Sở Y tế, Phó Bí thư Đảng ủy bộ phận, Phó Giám đốc CDC tỉnh.

Trước đó, ông Lê Quang Việt (áo thun xanh) là cán bộ Khoa Xét nghiệm-Chẩn đoán hình ảnh của CDC Quảng Trị bị công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra liên quan đến gian lận mua sắm kít xét nghiệm.

Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Quang Việt, đảng viên, cán bộ Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh của CDC do thiếu tu dưỡng, rèn luyện, suy thoái đạo đức lối sống, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã lợi dụng quyền hạn được giao chiếm đoạt kít xét nghiệm Covid-19 và đã bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh khởi tố bị can, tạm giam về tội danh “tham ô tài sản”./.