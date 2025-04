Kỷ lục mới: Gần 1/3 nguồn điện toàn cầu là năng lượng tái tạo

Theo báo cáo mới nhất của tổ chức nghiên cứu Ember công bố ngày 8/4, trong năm 2024, năng lượng tái tạo, gồm: Điện gió, điện mặt trời và thủy điện... đóng góp tới 32% tổng sản lượng điện toàn cầu, vượt qua kỷ lục 30% của năm 2023.

Điện từ năng lượng tái tạo chiếm tới 32% tổng sản lượng điện toàn cầu. (Ảnh minh hoạ)

Ông Bruce Douglas, Giám đốc điều hành Liên minh Năng lượng tái tạo Toàn cầu, nhấn mạnh: "B ất chấp những thách thức địa chính trị và kinh tế, ngành năng lượng tái tạo toàn cầu bổ sung thêm 858 TWh điện cho hệ thống điện – một con số lớn hơn tổng mức tiêu thụ điện hàng năm của Anh và Pháp cộng lại. "

Báo cáo cũng ghi nhận, nhu cầu điện toàn cầu năm 2024 tăng 4%, chủ yếu do sự bùng nổ mạnh mẽ của các trung tâm dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI), xe điện và máy bơm nhiệt – đóng góp thêm 0,7% vào mức tăng trưởng tiêu thụ. Cùng với đó, các đợt nắng nóng kéo dài khiến nhu cầu sử dụng thiết bị làm mát như quạt và điều hòa tăng mạnh, cũng chiếm thêm 0,7% trong tổng sản lượng điện tiêu thụ.

Theo đánh giá của ông Euan Graham, chuyên gia phân tích điện và dữ liệu, nỗi lo về an ninh năng lượng, đặc biệt gia tăng do cuộc chiến thương mại mà Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng bằng loạt thuế quan mới, có thể sẽ tiếp tục thúc đẩy nhu cầu năng lượng tái tạo trong năm nay.

Theo Graham, mặc dù còn quá sớm để đánh giá tác động cụ thể của cuộc chiến thuế quan đến nhu cầu điện trong năm nay, song năng lượng tái tạo đang trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. " Các quốc gia đang ưu tiên hơn cho an ninh năng lượng, và điều đó khiến những nguồn năng lượng nội địa như điện gió và điện mặt trời trở thành lựa chọn ngày càng hấp dẫn, " ông nói.

Về cơ cấu nguồn điện, dù năng lượng tái tạo đạt kỷ lục, nhiên liệu hóa thạch vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu điện toàn cầu năm 2024: Than đá vẫn là nguồn điện lớn nhất, chiếm 34% tổng sản lượng, song đã giảm so với năm trước. Điện khí chiếm 22% tổng sản lượng toàn cầu, gần như không thay đổi so với năm 2023. Trong khi đó, năng lượng hạt nhân đóng góp khoảng 9%, giảm nhẹ so với mức 9,1% ghi nhận vào năm 2023.

Than đá vẫn là nguồn điện lớn nhất, chiếm 34% tổng sản lượng. (Ảnh minh hoạ)