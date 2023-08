Kỳ nghỉ hưu bão tố của Jack Ma: ‘Mất tích’ suốt 3 năm, lặng lẽ đi dạy, học làm nông dù trước đó vang danh khắp thế giới

Tờ BI đưa tin, sau khi tham gia giảng dạy tại Hong Kong và Tokyo, vị tỷ phú 58 tuổi Jack Ma gần đây đã đầu tư vào một công ty công nghệ trang trại mới.

Startup công nghệ nông nghiệp này có tên 1.8 Meters Marine Technology được hợp nhất vào ngày 20/7 tại Hàng Châu – quê nhà của Alibaba. Theo nguồn tin, một trong những công ty đầu tư của Jack Ma là Hangzhou Dajingtou No.22 Arts and Culture đã nắm 10% cỏ phần của startup này.

Khoản đầu tư mới của Jack Ma tới sau 3 năm khi ông gần như biến mất khỏi công chúng. Jack Ma đã mắc lỗi với chính quyền Trung Quốc vào tháng 10/2020 khi có bài phát biểu chỉ trích hệ thống tài chính và ngân hàng nhà nước. Những phát biểu của Jack Ma đã khiến các doanh nghiệp như Alibaba và Ant chịu sự soi xét kỹ lưỡng và gây ra cuộc chỉnh đốn rộng khắp trên toàn ngành công nghiệp công nghệ ở đất nước tỷ dân.

Mọi chuyện bắt đầu vào tháng 11/2020 khi Ant Group, chi nhánh công nghệ tài chính của Alibaba do Jack Ma thành lập, bị buộc hủy bỏ IPO vốn được kỳ vọng là đợt chào bán lớn nhất thế giới.

Alibaba sau đó bị phạt 2,8 tỷ USD vì các cáo buộc liên quan đến chống độc quyền vào năm 2021. Ngành công nghệ Trung Quốc cũng phải tuân thủ một loạt quy định mới, từ cạnh tranh trên thị trường đến quyền riêng tư dữ liệu.

Từng là biểu tượng truyền cảm hứng cho giới trẻ, Jack Ma dần đánh mất vị thế của mình và gần như biến mất khỏi truyền thông. Vào năm 2022, truyền thông xứ Trung đưa tin nhà sáng lập Alibaba đang sống cùng gia đình ở trung tâm Tokyo. Nhân viên một nhà hàng sushi gần đó nói với WSJ rằng trợ lý của Jack Ma thường tới đây mua các món đặc sản như nhím biển hay cá hồi.

Trước đó, Jack Ma đã nhượng bộ phần lớn quyền lực tại Ant Group và từ bỏ nhiều chức vụ rồi mới xuất ngoại. Đến đầu năm nay, ông được phát hiện đang ở tại quê nhà Trung Quốc. Điều này khiến nhiều người đồn đoán rằng sự giám sát đối với lĩnh vực công nghệ của Bắc Kinh có thể đã được nới lỏng.

Cũng theo thống kê của hãng tin Bloomberg, tổng tài sản của Jack Ma đã bốc hơi gần một nửa so với thời kỳ đỉnh cao năm 2020 trước khi Ant Group bị hoãn phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Jack Ma hiện chỉ còn 30 tỷ USD, chỉ khoảng một nửa so với thời kỳ năm 2020. Trong khi đó, hãng Ant Group do vị tỷ phú 58 tuổi này sáng lập cũng đã bị phạt khoản tiền gần 1 tỷ USD sau 2 năm bị điều tra.

Trong suốt những năm dài “biến mất”, Jack Ma thi thoảng xuất hiện ở một số quốc gia trên thế giới với tập trung vào việc nghiên cứu công nghệ nông nghiệp.

Tháng 10/2021, Jack Ma được cho là ở Tây Ban Nha để học về nông nghiệp và công nghệ liên quan tới các vấn đề môi trường. Ông cũng tới Hà Lan, Nhật Bản và Thái Lan để nghiên cứu về công nghệ nông nghiệp.

Hồi tháng 5 năm nay, Jack Ma đã đảm nhận vị trí dạy học tại Tokyo College – nơi ông cũng đang nghiên cứu về nông nghiệp bền vững và sản xuất thực phẩm.

Jack Ma vốn xuất thân là 1 giáo viên sau đó trở thành ông trùm công nghệ. Ông nghỉ hữu, rời vị trí quản lý Alibaba vào năm 2019 nhưng vẫn ngồi trong ghế hội đồng quản trị Jack Ma Foundation.

Hồi giữa tháng trước, Chủ tịch Alibaba Michael Evans trong một bài phỏng vấn với CNBC có nói rằng: “Chà, trước hết, Jack Ma ‘còn sống’. Ông ấy khỏe, hạnh phúc và đang suy tính điều gì đó. Hiện Jack Ma đang giảng dạy tại một trường đại học ở Tokyo và dành nhiều thời gian hơn ở Trung Quốc”.

Chủ tịch Alibaba trả lời như vậy tại hội nghị Viva Tech, Paris, sau khi Maurice Levy, Chủ tịch Tập đoàn quảng cáo Pháp Publicis thắc mắc về vị tỷ phú. Điều này cho thấy thế giới vẫn rất quan tâm đến Jack Ma sau khi ông và Alibaba lọt vào tầm ngắm giới chức Bắc Kinh.

Jack Ma từng là gương mặt đại diện cho giới tỷ phú và công nghệ Trung Quốc khi thu hút được lượng lớn người hâm mộ trẻ, bị thu hút bởi quá trình làm giàu từ 2 bàn tay trắng của vị doanh nhân này. Thế nhưng dần dần, văn hóa làm việc kiệt sức mà chính Alibaba đã tạo ra trong ngành công nghệ đã khiến vô số lao động chuyển sang căm ghét Jack Ma.

Cộng thêm với bài phát biểu tai họa "chê" chính quyền, Jack Ma từ người quyền lực nhất trong giới tỷ phú thì giờ biến thành kẻ lang thang, phiêu bạt, học làm nông nghiệp ở khắp mọi nơi và sống khép mình hoàn toàn với công chúng. 

Nguồn: BI