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Kỹ sư Nga nộp phát minh "không tưởng" về trực thăng, được Cục Sở hữu Trí tuệ làm ngay một việc

| | Tài chính quốc tế

Kỹ sư Nga nộp phát minh "không tưởng" về trực thăng, được Cục Sở hữu Trí tuệ làm ngay một việc

Phát minh trực thăng này của kỹ sư Nga có hệ thống truyền động khác hoàn toàn so với truyền thống.

Kỹ sư Nga Alexander Gorshkov đến từ thành phố Penza vừa nộp phát minh "không tưởng": Trực thăng sử dụng một xi-lanh cho 4 cánh quạt.

Sơ đồ cấu tạo của mẫu máy bay này vừa được công bố trên cơ sở dữ liệu của Cơ quan Sở hữu Trí tuệ Liên bang Nga (FIPS), và phát minh trực thăng này đang trong quá trình xem xét cấp bằng sáng chế.

Theo FIPS, kỹ sư Alexander Gorshkov đã tính toán phương án sử dụng các lá cánh có thể điều chỉnh độ cong của biên dạng.

Kỹ sư Nga nộp phát minh không tưởng về trực thăng, được Cục sở hữu trí tuệ làm ngay một việc - Ảnh 1.

Ảnh minh họa do AI thực hiện.

Bốn cánh quạt nâng, một xi-lanh công tác và hệ thống truyền động bằng dây đai thay vì hệ thống truyền động truyền thống. Đó chính là diện mạo của mẫu trực thăng cỡ nhỏ do Alexander Gorshkov phát minh.

Theo ý tưởng của Alexander Gorshkov, cả bốn cánh quạt sẽ nhận lực quay từ một động cơ đốt trong duy nhất. Xi-lanh công tác duy nhất của động cơ này được bố trí nằm ngang và chiếm toàn bộ tiết diện ngang của thân máy bay. Trục đầu ra của động cơ hướng thẳng đứng, và chuyển động quay được truyền tới các cánh quạt thông qua hệ thống puly (ròng rọc) và dây đai.

Alexander Gorshkov cũng đề xuất bố trí bình nhiên liệu dưới dạng một không gian khe hở nằm giữa thân máy bay và một lớp vỏ đàn hồi. Áp suất của nhiên liệu sẽ làm giãn lớp vỏ này ra.

Ngoài ra, nhà thiết kế còn trang bị cho trực thăng các lá cánh có khả năng điều chỉnh độ cong của biên dạng. Để thay đổi độ cong này, ông đề xuất sử dụng một lớp vỏ linh hoạt kết hợp với các tấm bản mỏng, sợi dây kéo và bộ truyền động servo.

Hiện tại, kỹ sư Alexander Gorshkov chưa công bố các thông số bay chính xác vì dự án vẫn đang ở giai đoạn cấp bằng sáng chế.

Tham khảo: FT

Theo Trang Ly

Việt Nam Hàng Ngày

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