Kỹ sư ô tô trả lời 10 thắc mắc sau nửa năm dùng VinFast VF 8: Sống chung được với lỗi, lưu ý tránh hết bình, tiềm năng nâng cấp lớn

Những chiếc VinFast VF 8 đầu tiên bắt đầu được bàn giao đến tay khách hàng Việt Nam từ tháng 9/2022. Tính đến thời điểm này, những chủ xe đợt đầu đã có gần 9 tháng trải nghiệm. Anh Vũ Quang Chiến (Hà Nội) cũng đặt mua xe từ sớm và đang sử dụng một chiếc VF 8 bản Eco được gần nửa năm.

Anh Chiến hiện là Giám đốc của LEDtech - một nơi chuyên nâng cấp các thiết bị liên quan tới điện và đèn ô tô. Với đam mê về hệ thống điện, anh Chiến đã bỏ xe xăng và là một trong những khách hàng đầu tiên mua ô tô điện "made in Vietnam" là VF e34. Đến khi 2 mẫu xe điện VinFast tiếp theo ra mắt, anh Chiến có dự định đổi sang chiếc VF 9, tuy nhiên do hạn chế về không gian garage tại nhà riêng nên anh lựa chọn lấy chiếc VF 8 thay thế.

Dưới đây là 10 thắc mắc thường gặp về VinFast VF 8 và câu trả lời từ anh Chiến - một kỹ sư đồng thời là người dùng mẫu xe điện này.

Chủ xe VF 8 cần cầm theo chiếc cờ lê 10?

Hồi trước anh em sử dụng xe VF 8 thường hay bảo nhau phải để sẵn cờ lê 10 trong xe để tháo cọc bình cho reset khi xe báo lỗi. Trên thực tế, mình không sử dụng cờ lê 10. Chỉ có một lần duy nhất phải tháo cọc bình là khi camera của xe báo lỗi. Sau này, xe có 2 lần báo lỗi nữa liên quan tới hộp số thì chỉ cần ra khỏi xe, khóa cửa, chờ 3-5 phút rồi vào lại là được, không cần dùng cờ lê 10 để tháo cọc bình.

Trao đổi với một số anh em trong hội người dùng VF 8, mọi người nói để hạn chế báo lỗi thì lên xe cứ đạp phanh khởi động xe luôn thay vì chờ cho mọi thứ khởi động hết rồi mới đạp phanh khởi động. Từ khi áp dụng, mình thấy mẹo này hợp lý. Bản thân mình sử dụng xe từ đó đến giờ ngoài báo lỗi hộp số thì chưa gặp lỗi nào mà cần reset hệ thống cả.

VF 8 có nhiều lỗi phần mềm?

Đúng là trong quá trình sử dụng VF 8 có phát sinh nhiều lỗi phần mềm. Mình là người học kỹ thuật, biết về lập trình nên cũng hiểu những cái chưa hợp lý trong quá trình xây dựng phần mềm của xe. Từ đó, mình biết lựa khi sử dụng để hạn chế tối đa việc báo lỗi.

Thứ hai là mình sẵn sàng mua và chấp nhận có lỗi phần mềm xảy ra ở thời gian đầu và sau này sẽ ổn định. Mình đã từng trải nghiệm VF e34, thời gian đầu xe cũng báo lỗi rất nhiều nhưng đến thời điểm này, sau khi cập nhật qua nhiều phiên bản phần mềm thì mẫu xe này lại chạy ổn định nhất, gần như không có lỗi vặt nào nữa. Do đó, mình nghĩ VF 8 trong thời gian ngắn tới cũng sẽ được cập nhật và ổn định thôi.

Một hệ thống khi phát triển quá nhanh mà phát sinh lỗi là điều thường xuyên gặp trong giới làm phần mềm. Qua các bản cập nhật, phần mềm sẽ dần dần được hoàn thiện.

VF 8 bị ù ở trong khoang cabin?

Thực ra VF 8 có ồn và ù, đặc biệt ở phía sau. Mình cũng có tìm hiểu giải pháp khắc phục. Ban đầu mình làm cách âm 4 hốc bánh trước nhưng thấy hiệu quả không rõ rệt. Sau đó, mình làm cách âm thêm cốp xe, vách và 4 cánh cửa thì thấy cũng có bớt nhưng không xử lý triệt để được sự ù này.

Mình cho rằng cái ù trong khoang xe có thể đến từ các hốc nào đó có thiết kế quẩn gió, còn ồn từ lốp với xe điện là điều hiển nhiên. Lốp xe điện vốn cứng hơn xe xăng thông thường nên tiếng ồn phía dưới khu vực bánh xe dội lên sẽ nhiều hơn.



Việc tích hợp quá nhiều tính năng có quá sức với VF 8?

Không chỉ xe điện như VF 8 mà xe xăng cũng chạy theo option, đặc biệt là tính năng về an toàn tương đối nhiều. Việc đưa nhiều tính năng lên VF 8 là điều hoàn bình thường nhất là khi xe được trang bị một hệ thống phần cứng đầy đủ và hiện đại.

VF 8 đã sẵn sàng rất nhiều cảm biến cho những tính năng mà hiện tại còn chưa mở dù xe hoàn toàn thực thi được, ví dụ như tự động "lùi chuồng" chẳng hạn. Hay như trên phần lớn các xe chỉ có radar ở trước và sau thì VF 8 còn có radar ở cả 2 bên tai xe mà theo mình nghĩ là VinFast đã chuẩn bị sẵn cho một hệ thống tự lái sau này. Vậy nên theo mình VF 8 thừa sức để có thêm tính năng mới mà sau này có thể cập nhật phần mềm để kích hoạt được.



Sử dụng hầu hết chức năng trên màn hình cảm ứng có bất tiện?

Ban đầu mới dùng cảm ứng thì thấy hay vì tất cả mọi thứ đều điều khiển trên màn hình, nhưng đúng là một thời gian có sự bất tiện thật, nhất là ở một số chức năng mà lẽ ra nên dùng phím vật lý. Ví dụ như điều chỉnh gương chẳng hạn, hàng ngày mình phải lùi xe vào garage rất hẹp, khi đang cài số lùi phải gập gương thì phải tắt giao diện camera, mở giao diện chỉnh gương, gập gương xong rồi muốn xem camera thì lại không được, phải chuyển số P rồi sang R lại.



Bỏ đi nút khởi động có bất tiện?

Phần lớn xe, ngay cả VF e34 trước đây mình sử dụng đều có nút khởi động. Với mình đã quen dùng nút bấm thì vẫn đánh giá cao nút vì chủ động hơn, tuy nhiên việc đạp phanh khởi động không gây phiền toái chút nào.



Sạc xe điện có ưu và nhược điểm gì so với đổ xăng?

Cái tiện là có thể sạc tại nhà được. Trước đây khi chưa lắp trụ sạc ở nhà, mình có sạc ở trạm ngoài của VinFast. Với tầm vận hành của VF 8 và nhu cầu đi lại của mình trước đây thì thường chỉ cần sạc 1 lần/tuần ở trạm.

Hiện nay số lượng trạm sạc của VinFast đã phủ sóng rất nhiều, tuy nhiên vẫn còn một số bất cập. Ví dụ như nhiều trạm sạc bố trí dưới hầm chung cư rất hay bị xe xăng đỗ vào, hơn nữa mỗi lần sạc mình lại tốn thêm chi phí gửi xe khoảng 20.000-30.000 đồng trong khoảng 2 tiếng. Hay như cao tốc Hà Nội - Lào Cai không có trạm sạc nào, với VF 8 thì đi được hết đường còn VF e34 là chịu, muốn sạc phải đi ra ngoài cao tốc. Thời gian chờ sạc cũng là nhược điểm, nhất là với những ai đang có việc mà phải dừng giữa hành trình để cắm sạc, tại địa điểm đó lại thiếu trạm sạc nhanh.



Làm thế nào để tránh cạn ắc quy?

Trên VF 8 có 2 nguồn cấp điện 12V, một là từ ắc quy, hai là từ bộ chuyển đổi DC-DC từ pin 400V về 12V. Ngoại trừ điều hòa và động cơ dùng điện 400V thì hầu hết các thiết bị còn lại như quạt gió, ghế chỉnh điện, đèn chiếu sáng, hệ thống giải trí đa phương tiện... dùng điện 12V.

Do đó, để tránh rơi vào tình huống cạn ắc quy cần lưu ý để biết được khi nào bộ chuyển đổi 400V - 12V không hoạt động mà cân đối sử dụng hệ thống điện, đèn, đa phương tiện trên xe. Ví dụ có 2 tình huống dễ dẫn đến cạn ắc quy nhất: một là ngồi trên ghế lái không cài dây an toàn và không khóa xe, màn hình đa phương tiện khi đó vẫn bật, đèn vẫn sáng; hai là cài dây an toàn phía sau quên không tháo khiến xe tự hiểu là có người ngồi sau nên không tắt thiết bị điện (đây là tính năng an toàn rất hay trên VF 8).

Chất lượng hoàn thiện của VF 8 như thế nào so với xe cùng tầm giá?

Trong tầm giá khoảng 1,2-1,4 tỷ đồng thì có Hyundai Santa Fe là ví dụ SUV điển hình. Theo mình, chất lượng hoàn thiện VF 8 chưa bằng nhưng cũng tiệm cận Santa Fe hay các xe cùng tầm giá của thương hiệu lâu năm trên thị trường. Mình đã tiếp xúc và tháo từ những chiếc Lux cho đến xe điện VF của VinFast thì thấy VF 8 có chất lượng hoàn thiện tốt hơn rất nhiều so với các mẫu xe Lux trước đây, với các mối ghép và độ khít giữa các chi tiết cải thiện rõ rệt.

Tiềm năng độ của VF 8 thế nào?

Về trang bị tiện nghi, với những ai mua VF 8 bản Plus thì gần như không còn gì để độ vì mọi thứ đã quá đầy đủ rồi. Với bản Eco thì có thể thêm tính năng làm mát ghế. Có chăng nếu độ thì nâng cấp hệ thống chiếu sáng tốt hơn cho xe, hoặc nâng cấp âm thanh tùy theo sở thích. Đèn nguyên bản của VF 8 có công suất hơi thấp và ánh sáng trắng, ít bám đường khi đi trời mưa hoặc sương mù.

Xe điện cũng có thể nâng cấp công suất được như xe xăng. Mình cũng khá hứng thú và sẽ nghiên cứu hạng mục này trong tương lai.