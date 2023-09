Kỳ tích vang danh thế giới: Phi công Nga trở thành "Anh hùng Liên bang", báo Mỹ kinh ngạc

Theo hãng tin Sputnik (Nga), trong vài năm trở lại đây, ngành hàng không Nga đã ghi nhận 2 "kỳ tích hạ cánh". Nhờ kỹ năng điêu luyện của mình, các phi công Nga đã đưa máy bay chở hàng trăm hành khách hạ cánh an toàn

Chiếc A320 hạ cánh thành công xuống cánh đồng. Ảnh: CTV News

Điều kỳ diệu trên cánh đồng lúa mì

Vụ việc mới nhất diễn ra vào hôm qua (12/9). Theo CTV News, một máy bay chở khách của Nga - với 170 hành khách trên khoang - đã hạ cánh khẩn cấp thành công xuống cánh đồng. Không có ai bị thương nặng.

Các quan chức Nga cho biết, chiếc máy bay trong vụ việc này là Airbus A320 của hãng hàng không Ural Airlines, thực hiện chuyến bay từ khu nghỉ dưỡng Sochi ở Biển Đen tới vùng Omsk, phía đông Siberia.

Theo Simple Flying, đây là chiếc máy bay đã 19 tuổi năm tuổi. Nó được chế tạo vào tháng 2 năm 2004 và hãng Ural Airlines thuê lại vào năm 2013.

Trên hành trình di chuyển, phi hành đoàn của A320 đã báo cáo sự cố phát sinh với hệ thống thủy lực và đề nghị bộ phận điều phối cho phép máy bay hạ cánh xuống sân bay Tolmachevo ở Novosibirsk – nơi có đường băng dài hơn.

Tuy nhiên, các phi công sau đó nhận ra rằng họ không có đủ nhiên liệu để bay tới Tolmachevo nên đã quyết định hạ cánh xuống một cánh đồng cách Novosibirsk khoảng 200 km về phía tây.

Không có hành khách nào trên máy bay bị thương nặng, chỉ có 2 người cần được hỗ trợ y tế do huyết áp cao và một số người khác có vết bầm nhỏ.

Lực lượng cứu hộ tại khu vực chiếc A320 hạ cánh khẩn cấp. Ảnh: AP

Nói cụ thể hơn về tình huống xảy ra với chiếc A320, người đứng đầu vùng Omsk cho biết, sau khi nhận ra sự cố với hệ thống thủy lực, phi hành đoàn A320 lo ngại đường bằng ở Omsk không đủ dài để hạ cánh an toàn bởi nó chỉ dài 2,5km.

Trục trặc phát sinh đã làm ảnh hưởng đến hoạt động của cánh lướt gió và cánh tà, làm tăng khoảng cách hạ cánh cần thiết cho máy bay.

Vì vậy, các phi công đã quyết định đến Novosibirsk, nơi có đường băng dài hơn (3,6km). Tính toán ban đầu cho thấy chiếc A320 có đủ nhiên liệu để đến sân bay thay thế.

Tuy nhiên, do máy bay phải bay trong tình trạng cửa càng đáp mở liên tục nên nhiên liệu tiêu hao nhanh hơn.

Ngoài ra, những cơn gió ngược với cường độ mạnh càng gây khó khăn cho tình hình.

Sau khi nhận ra rằng không thể bay đến Novosibirsk, phi hành đoàn đã quyết định hạ cánh khẩn cấp xuống cánh đồng lúa mì.

Truyền thông Nga đăng tải hình ảnh chiếc A320 nằm trên cánh đồng và không có dấu hiệu hư hại nào. Các hành khách dành nhiều lời khen cho kỹ năng điêu luyện và sự bình tĩnh của phi hành đoàn.

Cơ trưởng của chiếc máy bay là anh Sergei Belov (32 tuổi), xuất thân từ gia đình có bố và ông nội đều là phi công.

"Các phi công là những anh hùng thực sự, họ đã hạ cánh máy bay ngay tại cánh đồng!" - Người đứng đầu vùng Omsk phát biểu trước báo giới, đồng thời cho biết tất cả các hành khách trên máy bay đã được đưa vào trung tâm lưu trú tạm thời.

Cơ quan chức năng đang sắp xếp phương tiện (xe buýt hoặc tàu hỏa) để đưa mọi người trở về nhà một cách thuận tiện nhất, trong khi các công tố Nga hiện đang mở cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Ông Sergei Skuratov - Tổng giám đốc Ural Airlines bác bỏ các thông tin cho rằng nguyên nhân là do công tác bảo dưỡng máy bay kém, đồng thời khẳng định công ty đã duy trì sự an toàn cho đội bay, bất chấp tình cảnh khó khăn đối với ngành hàng không Nga do các lệnh trừng phạt từ phương Tây.

'Phép lạ trên sông Hudson'

Theo Sputnik, sự việc xảy ra với chiếc A320 làm gợi nhớ tới kỳ tích hạ cánh của chiếc A321 (cũng thuộc hãng hàng không Ural Airlines) năm 2019.

Chỉ trong 4 năm qua, đây là trường hợp hạ cánh thành công thứ 2 của cùng một hãng hàng không. Có thể nói, các phi công của Ural Airlines đều thể hiện kỹ năng xuất sắc trong các tình huống khẩn cấp.

Trường hợp của chiếc A321 được giới truyền thông ca tụng là "phép màu trên cánh đồng ngô".

Cụ thể, vào ngày 15/8/2019, sau khi cất cánh từ sân bay Zhukovsky ở ngoại ô Moscow, chiếc A321 do phi công Damir Yusupov điều khiển - với 226 hành khách trên khoang - đã va chạm với một đàn hải âu ở độ cao 20-30 mét.

Kỳ tích hạ cánh của phi công Yusupov được ví như “phép lạ trên sông Hudson” năm nào.

Pha va chạm đã làm tắc các cửa hút gió của máy bay, khiến động cơ ngừng hoạt động. Yusupov cho biết, khi động cơ đầu tiên của máy bay tắt lịm, ông đã hy vọng có thể bay vòng quanh sân bay và hạ cánh bình thường.

Tuy nhiên, động cơ thứ hai tắt ngay sau đó, khiến Yusupov không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hạ cánh khẩn cấp xuống cánh đồng ngô gần đó.

Cú hạ cánh đã thành công tới mức chỉ 1 trong số 233 người (tính cả 7 thành viên phi hành đoàn) phải nhập viện.

Tờ USA Today ví kỳ tích của Yusupov như "phép lạ trên sông Hudson" năm 2009 của phi công Mỹ Chesley Sullenberger.

Ông Sullenberger đã lái máy bay hạ cánh an toàn xuống sông Hudson ở New York sau khi máy bay hỏng động cơ do va vào chim.

Ông Yusupov là một phi công giàu kinh nghiệm của Nga với hơn 3.000 giờ bay. Đáng nói, trước khi theo học trường đào tạo phi công ở tuổi 32, Yusupov là một luật sư.

Ông gia nhập Ural Airlines kể từ khi tốt nghiệp vào năm 2013 và mới chỉ trở thành cơ trưởng vào năm 2018 - một năm trước khi vụ việc diễn ra.

Ngày 16/8/2019, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trao tặng các phi công của chiếc A321 danh hiệu cao quý nhất - "Anh hùng của Liên bang Nga" - vì lòng dũng cảm của họ khi đối mặt với tình huống nguy nan.

"Mọi người gọi tôi là anh hùng, nhưng thành thật mà nói, tôi không cảm thấy mình là anh hùng, mà chỉ làm những gì cần phải làm, đó là cứu máy bay, hành khách và phi hành đoàn", phi công Yusupov khiêm tốn nói.