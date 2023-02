"Ký ức Hội An" được mệnh danh là "show diễn đẹp nhất thế giới"

Tại sao "Ký ức Hội An" được ưu ái bình chọn là "show diễn đẹp nhất thế giới"?



Ngày 14/3/2019, chỉ sau 1 năm kể từ thời điểm ra mắt, "Ký ức Hội An" bất ngờ được trình chiếu tại quảng trường Thời đại Times Square, New York, Hoa Kỳ và ngay lập tức thu hút khán giá quốc tế bởi: "Đẹp nhất" và "mãn nhãn nhất" là những gì người xem phải thốt lên khi xem những hình ảnh này. Hãng thông tấn Reuters đã ghi nhận "Ký ức Hội An" là show diễn "đẹp nhất thế giới", và chỉ sau 3 ngày, 220 cơ quan thông tấn báo chí uy tín của Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Trung Quốc, Singapore đã nhanh chóng lan tỏa thông tin này và hàng trăm bài viết về show diễn thực cảnh "Ký ức Hội An".

Vậy "Ký ức Hội An" có những gì để có thể chinh phục thế giới, trước bạn bè năm châu?

Điều đầu tiên không thể không nhắc đến, đó là sân khấu thực cảnh rộng 25.000m2 được dàn dựng ngay giữa dòng sông Hoài. Với bối cảnh sông nước nên thơ tự nhiên từ một cồn đảo nhỏ trên sông, sân khấu là sự kết hợp tinh tế và hoàn hảo giữa hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại bậc nhất cùng khung cảnh thiên nhiên, mang đến cho người xem cảm xúc ấn tượng và choáng ngợp.

"Ký ức Hội An" còn ghi dấu ấn bởi 5 màn trình diễn thăng hoa, đầy cảm xúc của gần 500 diễn viên chuyên nghiệp, mang đến cho khán giả những hình dung rõ nét và độc đáo về quá trình hình thành và phát triển của Hội An: từ thủa ban sơ với ngôi làng nhỏ, đi qua những thăng trầm, trở thành thương cảng Faifo phồn thịnh, cho đến hôm nay trở thành một điểm đến du lịch tuyệt vời nhất thế giới. Dựa trên những chất liệu nghệ thuật - lời thơ, tiếng nhạc, vũ điệu - cùng sự đồng đều hoàn hảo và đầy biểu cảm trong từng động tác của dàn diễn viên, cùng các hiệu ứng sân khấu ngoạn mục, đạo cụ, trang phục chỉn chu được trau chuốt trong từng chi tiết, "Ký ức Hội An" đã trở thành điểm nhấn của Hội An và bất kì du khách nào tới đây đều không thể bỏ lỡ show diễn này.

Chuỗi sự kiện độc đáo mừng sinh nhật "Ký ức Hội An" tròn 5 tuổi

Đảo Ký ức Hội An - "Điểm đến giải trí hàng đầu thế giới" đã và đang chuẩn bị cho chuỗi sự kiện độc đáo đón sinh nhật 5 năm của "show diễn đẹp nhất thế giới", cùng hàng loạt ưu đãi lớn.

Từ 18/2 đến 18/3, với mỗi vé xem show "Ký ức Hội An" hạng High hoặc VIP, du khách được tặng ngay vé du thuyền sông Hoài hoặc voucher ẩm thực trị giá 100.000VND. Đặc biệt, ngày 18/3, Đảo Ký ức Hội An sẽ miễn phí hoàn toàn vé vào cổng Công viên Ấn Tượng Hội An để du khách có cơ hội hòa mình vào không khí sôi động, mãn nhãn với các chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng "Ký ức Hội An" tròn 5 năm tuổi.

Trải qua 5 năm đầy ấn tượng, "Lễ hội Thiên đăng" sẽ được tổ chức với hàng nghìn chiếc thiên đăng thắp sáng bầu trời phố Hội. Mỗi du khách khi đến với Ký ức Hội An vào ngày 18/3 đều sẽ được tặng thiên đăng để cùng tham gia "Lễ hội thiên đăng" cầu bình an, thả ước nguyện.

Đánh dấu 5 năm – một chặng đường đầy nỗ lực và sự cống hiến cho nghệ thuật, chương trình pháo hoa đặc biệt sẽ là khoảnh khắc đáng nhớ và không thể bỏ lỡ trong chuỗi sự kiện mừng "show diễn đẹp nhất thế giới" bước sang tuổi mới và tiếp tục tiến xa hơn nữa trên hành trình thực hiện sứ mệnh mang văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

