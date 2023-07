Ký Ức Hội An khuấy động mùa hè Vương quốc kẹo ngọt thần tiên

Lạc vào vương quốc thần tiên giữa "Điểm đến giải trí hàng đầu thế giới"



Giữa muôn vàn những điểm đến thân thuộc, mùa hè này, bạn hoàn toàn có thể lựa chọn những trải nghiệm cực kỳ độc lạ và chưa từng có trước đây tại Việt Nam: gõ cửa Vương quốc kẹo ngọt thần tiên, lạc vào thế giới tưởng chừng chỉ có trong cổ tích.

Gõ cửa Vương quốc kẹo ngọt thần tiên lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam

Vương quốc kẹo ngọt thần tiên - Fantastic Sweet Land - lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, mang theo "cơn lốc" khổng lồ của vô vàn: kem khổng lồ, kẹo khổng lồ, bánh khổng lồ với nhà bánh gừng cổ tích... Một thế giới "trong mơ", "xé sách" bước ra đời thực, đưa bạn trở về với không gian cổ tích nhiệm màu như những ước mơ thời bé.



Hóa thân thành các nhân vật cổ tích với mùa hè diệu kỳ chỉ có "trong mơ"

Bên cạnh đó, bạn còn có thể hóa thân thành nhân vật cổ tích, sánh vai với Hoàng tử - Công chúa và các thần dân xinh đẹp của Vương quốc kẹo ngọt trong buổi diễu hành vui nhộn, cười hết cỡ với điệu nhảy minion nhí nhố hay mê đắm với vũ điệu kẹo ngọt của các thần dân Vương quốc kẹo ngọt, chào đón bạn đến với xử sở thần tiên.



Thổi bùng sức nóng mùa hè với những trải nghiệm "cực cháy"

Mùa hè tại "Điểm đến giải trí hàng đầu thế giới" còn trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết với những trải nghiệm chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Lễ hội mùa hè với loạt minishow có 1-0-2 tại Đảo Ký Ức Hội An đưa du khách vào không khí hội hè bất tận, bên cạnh Lễ hội bia và Lễ hội ẩm thực đường phố đầy màu sắc. Bạn có thể tha hồ tận hưởng không khí hội hè chưa từng có trước đây, bên cạnh những cốc bia mát lạnh giải nhiệt cực "đã", hay "xoắn lưỡi" với những món ăn đường phố ngon "quên lối về". Tất cả đều có trong Lễ hội mùa hè tại "Điểm đến giải trí hàng đầu thế giới".

Trải nghiệm Lễ hội mùa hè "cực cháy"

Bên cạnh đó, đừng quên tăng thêm sắc màu cho chuyến hành trình của mình bằng việc khám phá show diễn đẳng cấp quốc tế "Ký Ức Hội An". Với màn trình diễn đầy thăng hoa của gần 500 diễn viên chuyên nghiệp trên sân khấu thực cảnh rộng 25.000m2, "Ký Ức Hội An" đưa bạn vào chuyến hành trình "xuyên không", quay về với Hội An từ thủa ban sơ, cho đến thời kì phồn thịnh của cảng thị Faifo thế kỷ 16-17, và Hội An hôm nay – bình yên, thâm trầm nhưng không kém phần sinh động. Tất cả tạo nên một "bữa tiệc" của cảm xúc – vỡ òa với những khoảnh khắc chưa từng có trước đây.

Thưởng thức "Ký Ức Hội An" - show diễn đẳng cấp quốc tế

Cùng bạn đón hè vui, Đảo Ký Ức Hội An dành tặng ưu đãi mùa hè rực rỡ - ai nỡ ở nhà: mua 1 được 3. Chỉ cần mua vé xem show diễn "Ký Ức Hội An", bạn có cơ hội tận hưởng ngay trải nghiệm "all-in-one" - Một điểm đến, vạn khám phá diệu kỳ, bùng nổ cảm xúc với show diễn "Ký Ức Hội An", lạc vào thế giới cổ tích với Vương quốc kẹo ngọt thần tiên, thả dáng check-in với 1001 góc "sống ảo" cực chất và khám phá các minishow tương tác độc đáo tại Công viên Ấn Tượng Hội An.