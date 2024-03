Là con gái rượu của tỷ phú công nghệ số 1 Trung Quốc bỏ bằng ĐH Harvard để đi làm idol: “Công chúa Huawei ” nhận cái kết đắng vì theo đuổi đam mê

Diêu An Na (tên tiếng Anh: Annebel Yao) sinh năm 1998, là con gái út và con gái duy nhất của tỷ phú Trung Quốc Nhậm Chính Phi và người vợ thứ hai Diêu Lăng. Cô được sinh ra khi doanh nhân đã 54 tuổi và Huawei đã trở thành một siêu doanh nghiệp ở Trung Quốc. Có con gái nhỏ khi đã ở tuổi trung niên, lại là người con duy nhất với người vợ hiện tại, Nhậm Chính Phi nổi tiếng vô cùng nuông chiều và yêu thương con út.



Diêu An Na là con gái rượu của tỷ phú Nhậm Chính Phi

Ngay từ rất sớm, "nhị công chúa Huawei" đã được gửi đến Thượng Hải để học tại một trường quốc tế tư thục, theo học piano, cờ vua, thư pháp, hội họa, múa ba lê. Diêu An Na không làm gia đình thất vọng khi trúng tuyển và theo học ngành Máy tính tại Đại học Harvard - ngôi trường danh giá nhất hành tinh. Với chuyên ngành này, ban đầu ai cũng nghĩ nàng tiểu thư Gen Z sẽ chuẩn bị về kế thừa sự nghiệp của cha. Suốt thời gian dài, Diêu An Na cũng là một cái tên rich kid được lòng công chúng vì vẻ ngoài sang chảnh quý tộc, học giỏi và sống không phô trương, kín tiếng như gia đình.

Thế nhưng vào năm 2021, Diêu An Na đã làm bùng nổ mạng xã hội xứ Trung khi tuyên bố dấn thân vào showbiz - 1 nghề nghiệp lâu nay ít được lòng các gia đình tài phiệt. Màn ra mắt của cô dưới vị trí ca sĩ, diễn viên thu hút sự chú ý khủng của truyền thông và dư luận. Việc “công chúa Huawei” mong muốn làm idol đã phá tan nhiều định kiến của mọi người về giới siêu giàu thích kín tiếng và theo những ngành nghề truyền thống.

Trước sự bàn tán và đôi khi đi kèm chỉ trích của dư luận, phản ứng của nhà sáng lập Huawei đối với việc con gái thứ hai gia nhập làng giải trí là: tôn trọng sự lựa chọn của con. Ông tôn trọng sở thích và mọi quyết định của con, để con tự do bay nhảy, không hề ép con phải theo nghiệp của gia đình.

Vì có xuất thân siêu khủng, rõ ràng chỉ vào giới giải trí để thỏa mãn đam mê thay vì kiếm tiền, Diêu An Na nhanh chóng lọt vào “mắt xanh” của các công ty giải trí, đạo diễn. Cô hoạt động song song trong cả lĩnh vực âm nhạc và điện ảnh. Tuy nhiên, bài hát đầu tiên ra mắt của công chúa Huawei không được như kỳ vọng và nhận không ít phản ứng chê bai từ khán giả.

Bài hát đầu tay của Diêu An Na bị chê về mọi mặt

Ngay từ ban đầu, không ít người dự đoán chuyện tiểu thư của đế chế công nghệ số 1 Trung Quốc rẽ hướng theo đuổi nghệ thuật chỉ là “cuộc dạo chơi” của giới nhà giàu. Dẫu vậy, nữ minh tinh vẫn hoạt động chăm chỉ và nỗ lực không nhỏ. Không chỉ đóng phim, cô còn tích cực tham gia các show diễn thời trang, sự kiện và chụp ảnh tạp chí thời trang. Thế nhưng sau ánh hào quang ban đầu, thời gian trôi qua, cái danh xưng “công chúa Huawei” không còn giúp ích cho cô trên con đường sự nghiệp nghệ thuật nữa. Trái lại, mọi người vẫn mãi chỉ nhớ đến cô là “công chúa Huawei” thay vì chính bản thân Diêu An Na.

Từ bỏ phong cách tiểu thư nữ tính, hiện tại cô theo đuổi phong cách mạnh mẽ, cá tính

Mới đây, tên tuổi của tiểu thư Huawei lại một lần nữa nổi tiếng, nhưng lại với lý do không tích cực như mong đợi. Lạp Băng - một dự án phim nhỏ có kinh phí chưa đến 40 triệu NDT do Diêu An Na thủ vai chính nhận về nhiều “gạch đá” của người xem. Cư dân mạng nhận xét cả kịch bản phim lẫn diễn xuất của Diêu An Na đều không tốt.

Trong Lạp Băng, nữ diễn viên sinh năm 1998 thủ vai cảnh sát và có không ít cảnh quay lăn xả. Nhưng hiệu ứng cuối cùng của phim không tốt và một lần nữa khiến Diêu An Na bị ngờ vực về tài năng. Nhiều người nhận xét rằng nếu không vì là con gái của Nhậm Chính Phi, cô sẽ không bao giờ được chú ý đến và quyết định theo đuổi đam mê nghệ thuật của “công chúa Huawei” là sai lầm.

Nữ diễn viên hy sinh nhiều vì vai diễn nhưng kết quả vẫn không thành công

Sau 3 năm ra mắt, Diêu An Na vẫn chưa thể chứng minh tài năng và tên tuổi của mình ngay cả khi có ngoại hình nổi bật và xuất thân danh giá. Giữa làng giải trí Trung Quốc cạnh tranh vô cùng khắc nghiệt, cô chưa thể bật lên như mong đợi và nhanh chóng chìm nghỉm trong dàn ngôi sao đa tài “mọc lên” mỗi ngày.