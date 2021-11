Là đối thủ của Toyota Innova nhưng mẫu xe này đang giảm giá chỉ ngang Raize

Là một mẫu xe gầm cao nhưng Suzuki XL7 lại được xếp "chung mâm" với các xe MPV tại Việt Nam như Toyota Innova hay Mitsubishi Xpander. Tháng 9, đây chính là mẫu xe dẫn đầu phân khúc với doanh số 278 xe, vượt qua những "vua doanh số" trước đây như Mitsubishi Xpander (238 xe) hay Toyota Innova (129 xe).



Doanh số tháng 10 sẽ được công bố trong ít ngày tới nhưng có vẻ như Suzuki và các đại lý đang muốn một lần nữa đưa XL7 lên ngôi vị số một trong tháng 11 bằng cách giảm giá mạnh mẽ cho model này. Cụ thể, các đại lý đang chào bán XL7 với giá 529 triệu đồng, tặng thêm cả phụ kiện – tuỳ đại lý.

So với mức giá niêm yết, mức giá đang được chào bán rẻ hơn đến 60 triệu đồng, thấp hơn 70 triệu so với Xpander và thấp hơn khoảng 200 triệu so với Innova bản MT. Tính ra, giá bán của mẫu xe này gần như ngang ngửa với Raize – mẫu xe gầm cao hạng A+ vừa ra mắt thị trường Việt Nam của Toyota (527 triệu đồng).

Suzuki XL7 được xem là một mẫu xe thú vị tại thị trường Việt Nam. Dù doanh số không quá vượt trội nhưng model này vẫn có chỗ đứng nhất định trên thị trường và thường gây bất ngờ về doanh số trong những đợt giảm giá. Với định vị giá thấp gần như nhất phân khúc trong khi thiết kế và trang bị ổn, nó được nhiều người lựa chọn nhờ tính kinh tế và tạo ra yếu tố khác biệt so với những mẫu xe được xem là "quốc dân" như Xpander.

Suzuki XL7 có kích thước các chiều dài x rộng x cao là 4.450 x 1.775 x 1.710 mm, khoảng sáng gầm 200 mm. Xe sử dụng đèn pha LED , mâm 5 chấu kép 16 inch, ốp cản trước sau mạ bạc với các đường viền nhựa bảo vệ quanh thân xe, có giá nóc để chứa hành lý bên trên.

Bên trong, xe sử dụng cấu trúc 3 hàng ghế, vô lăng 3 chấu có nút bấm, đồng analog, ghế nỉ, hàng ghế thứ 5 có thể gập 50:50. Màn hình trung tâm có kích thước 10 inch, hỗ trợ camera lùi, kết nối điện thoại thông minh. Một số tiện ích khác của xe bao gồm khởi động bằng nút bấm, điều hoà tự động, kiểm soát hành trình, sạc không dây, cốp mở điện kèm tính năng đá chân và camera 360 độ.

Xe sử dụng động cơ 1.5L công suất 105 mã lực, mô men xoắn 138 Nm cùng hộp số tự động 4 cấp. Các trang bị an toàn của xe gồm cân bằng điện tử, khởi hành ngang dốc, túi khí SRS, cảm biến đỗ xe. Mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp theo công bố của nhà sản xuất là 6,39L/100km.