Là người giàu nhất thế giới, tỷ phú Elon Musk vẫn bị nhân viên viết thư phàn nàn thái độ làm việc và cái kết

The New York Times đưa tin vào ngày 16/5 vừa qua, Công ty tên lửa tư nhân SpaceX đã sa thải những nhân viên viết và phân phát bức thư ngỏ chỉ trích hành vi của giám đốc điều hành Elon Musk. Chủ tịch công ty Gwynne Shotwell đã chỉ trích bức thư là "hoạt động quá khích".

Bà Shotwell viết: "Bức thư, những lời mời mọc khiến nhân viên cảm thấy khó chịu, bị đe dọa và bắt nạt, tức giận vì bức thư đã gây áp lực buộc họ phải ký vào một cái gì đó không phản ánh quan điểm của họ. Chúng tôi có quá nhiều công việc quan trọng cần hoàn thành và không cần thứ chủ nghĩa tích cực thái quá này".



Chủ tịch công ty bày tỏ thêm việc một số nhân viên yêu cầu những người khác ký vào bức thư là điều và điền vào các bản khảo sát chưa được kiểm duyệt trong ngày làm việc là không thể chấp nhận được. "Tôi xin lỗi vì sự phân tâm này. Hãy tập trung vào sứ mệnh SpaceX và sử dụng thời gian của bạn để hoàn thành công việc tốt nhất của mình. Đây là cách chúng ta sẽ đến sao Hỏa", Shotwell kết thúc email.

Không rõ có bao nhiêu nhân viên đã bị sa thải. James Gleeson, phát ngôn viên của SpaceX, đã không đưa ra bình luận ngay lập tức.

Tỷ phú Elon Musk bị nhân viên SpaceX chỉ trích vì thái độ làm việc. Ảnh: Wired.

Trong khi đó, một nhân viên ẩn danh nói rằng nhiều nhân viên khác cảm thấy email của Shotwell là "giọng điệu chói tai". Nhân viên này cũng lập luận rằng bức thư phàn nàn là một tháng làm việc chăm chỉ tận tâm trong việc thu thập phản hồi của mọi người. Họ cố gắng và đảm bảo rằng nhận được nhiều ý kiến đóng góp nhất có thể.

Một số nhân viên SpaceX đã lưu hành bức thư tố cáo hoạt động của tỷ phú Elon Musk trên mạng xã hội. Các nhân viên viết bức thư đã đề cập hành vi của Musk là "nguồn thường xuyên gây gây mất tập trung và bối rối", đặc biệt là trong những tuần gần đây.



Nội dung bức thư được chia sẻ như sau: "Với tư cách là Giám đốc điều hành và người phát ngôn nổi bật nhất của chúng tôi, Musk được coi là bộ mặt của SpaceX. Mỗi bài đăng của Musk là tuyên bố công khai trên danh nghĩa công ty. Quan điểm của Musk không phản ánh công việc, sứ mệnh của chúng tôi hoặc giá trị của chúng tôi".

Những nhân viên viết bức thư đã đưa ra 3 cách giải quyết tình huống. Thứ nhất, SpaceX nên giải quyết công khai và lên án hành vi có hại trên mạng xã hội của Musk. Thứ hai, tất cả lãnh đạo khi có hành vi xấu đều phải chịu trách nhiệm. Cuối cùng, công ty cần xác định rõ những chính sách và thực thi chúng một cách nhất quán.

Bức thư được chia sẻ vào kênh nội bộ của SpaceX trên Microsoft Teams, có hơn 2.600 nhân viên. Nó đã thu hút hơn 100 lượt bình luận. Nhiều nhân viên đồng tình với quan điểm được nêu trong bức thư. Một số khác cảm thấy xấu hổ trước hành vi của Musk.

"Tâm thư" của nhân viên SpaceX được đưa ra gần một tháng kể từ khi Elon Musk bị tố quấy rối tình dục tiếp viên hàng không. Theo Insider, tiếp viên hàng không này nói Musk đã đề nghị cô massage trong chuyến bay đến London (Anh) vào năm 2016. Cô cho biết thêm Musk còn đề nghị mua cho cô một con ngựa. Ngoài ra, Insider còn nói rằng SpaceX đã đưa tiếp viên hàng không 250.000 USD (hơn 5,8 tỷ đồng) để bưng bít vụ việc.

Về phía Musk, ông phủ nhận lời tố cáo, cho rằng nó hoàn toàn sai sự thật. Chủ tịch Shotwell cũng gửi email đến toàn bộ nhân viên SpaceX. "Cá nhân tôi tin rằng những cáo buộc là sai sự thật. Không phải vì tôi làm việc cho Elon, mà vì tôi đã làm việc chặt chẽ với anh ấy trong 20 năm và chưa bao giờ nhìn hay nghe thấy bất cứ điều gì tương tự như những cáo buộc này".

Theo The New York Times, The Verge

https://cafef.vn/la-nguoi-giau-nhat-the-gioi-ty-phu-elon-musk-van-bi-nhan-vien-viet-thu-phan-nan-thai-do-lam-viec-va-cai-ket-20220617185300247.chn