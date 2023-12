La Queenara Hội An nỗ lực bàn giao nhà đúng tiến độ

Khẳng định cam kết với khách hàng

Lễ bàn giao nhà đợt một được tổ chức trang trọng tại showroom La Queenara Hội An trong niềm vui, hứng khởi của đông đảo khách hàng cũng như nhà đầu tư.

Đại diện những cư dân đầu tiên nhận bàn giao nhà lần này, ông Nguyễn Danh Hiền xúc động chia sẻ: "Nhận bàn giao nhà đúng tiến độ dịp này giúp chúng tôi thêm tin tưởng uy tín của chủ đầu tư dự án. Các công trình hạ tầng giao thông, công viên, cảnh quan đã được phủ xanh và phát triển đồng bộ".

"Nhìn tổng quan, dự án có tính thẩm mỹ cao và chất lượng đảm bảo. Chúng tôi sẽ tranh thủ thời gian hoàn thiện sớm nội thất để đón đầu mùa du lịch hè 2024 sắp tới", ông Hiền nói thêm khi trực tiếp nhận bàn giao chìa khóa tại căn shoptel của mình.

Về phía chủ đầu tư, ông Paul Simpson - Giám đốc quản lý vận hành dự án cho rằng, việc bàn giao sản phẩm đúng thời hạn là cột mốc quan trọng, góp phần khẳng định tính pháp lý vững chắc của dự án cũng như tiềm lực của chủ đầu tư.

"Việc đảm bảo tiêu chuẩn về chất lượng, tiến độ cùng hệ sinh thái với nhiều tiện ích đa dạng hứa hẹn mang đến cho cư dân trải nghiệm sống nghỉ dưỡng thư thái, hòa hợp cùng thiên nhiên trong lành. Cư dân cũng hoàn toàn có thể biến shoptel thành chốn an cư vừa để ở vừa kinh doanh, đảm bảo bài toán tài chính trong dài hạn", ông Paul nhấn mạnh.

Khu đô thị nghỉ dưỡng phức hợp La Queenara Hội An được thiết kế và quy hoạch đa nhiệm với toàn bộ các căn có kết cấu linh hoạt 2 mặt tiền. Được thiết kế chuẩn "home resort", mặt trước shoptel tiếp giáp các trục đại lộ sầm uất, thuận lợi cho kinh doanh; mặt sau tiếp giáp bể bơi và lõi tiện ích tiểu khu gồm công viên, lối đi bộ, vườn thể chất trẻ em, sân pickleball...

Các shoptel đều sở hữu chiều cao trần tầng 1 lên đến 4,8m, các tầng trên 3,6m cùng mặt sàn theo thiết kế mở cho khả năng phân chia tối đa từ 8 đến 15 phòng/căn và có thể dễ dàng thay đổi mặt bằng, đáp ứng đa dạng công năng sử dụng vừa để ở, nghỉ dưỡng, cho thuê kinh doanh nhằm tối ưu lợi nhuận và gia tăng hiệu quả dòng tiền đầu tư.

Đón sóng du lịch năm 2024

Ứng dụng đặt phòng trực tuyến hàng đầu thế giới Booking.com vừa công bố đô thị cổ Hội An đứng đầu danh sách Top 10 điểm đến ở Việt nam được du khách nội địa ghé thăm nhiều nhất dịp Tết Dương lịch 2024.

Trong khi đó, thành phố đáng sống Đà Nẵng đang chứng kiến đà phục hồi và tăng trưởng du lịch mạnh mẽ với tổng lượng khách trên các cơ sở lưu trú năm 2023 ước đạt hơn 7,4 triệu lượt, tăng gấp 2 lần so với năm 2022 và bằng 93% so với 2019. Tương ứng, doanh thu lưu trú, lữ hành và ăn uống dự kiến đạt hơn 28 nghìn tỉ đồng, tăng 67% so với năm 2022, bằng 133% so với 2019. Du lịch dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh trong năm 2024.

Tọa lạc tại vị trí tâm điểm giữa trung tâm du lịch sôi động nhất miền Trung, La Queenara Hội An hứa hẹn mang tới dòng lợi tức ổn định nếu càng sớm đưa vào vận hành đồng bộ. Với quy mô trên 200 ha, hội tụ đủ bộ 3 giá trị "trước biển, sau sông, giữa lòng di sản", dự án giúp hình thành một thành phố khách sạn kết nối di sản Đà Nẵng – Hội An, "đón lõng" lượng khách tăng trưởng mạnh năm 2024.

Đón đầu xu hướng du lịch này, chủ đầu tư gửi tặng cư dân La Queenara chính sách ưu đãi dành cho khách hàng đặt gói nội thất. Theo đó, chủ đầu tư thực hiện thi công, thiết kế nội thất không lợi nhuận, áp dụng cho tiêu chuẩn bàn giao gồm hoàn thiện các hạng mục sàn, tường, trần, hệ thống điện, đèn trần, điều hòa… và nội thất được thiết kế theo phong cách hiện đại, thẩm mỹ cao, đảm bảo sẵn sàng để ở hoặc kinh doanh vận hành khách sạn, cho thuê nghỉ dưỡng.

Chủ đầu tư cũng hỗ trợ làm thêm gói PCCC (phòng cháy chữa cháy) cho khách hàng có nhu cầu có kinh doanh lưu trú. Nhờ đó, cư dân không cần lo về mặt thủ tục và xin giấy phép. Bài toàn kinh tế còn được tối ưu hơn nữa khi Đơn vị vận hành của Chủ đầu tư cam kết thuê lại vận hành các shoptel trong 2 năm, theo hệ thống vận hành khách sạn sẵn có của chủ đầu tư tại Hội An (tương đương 12,5% tổng giá trị gói nội thất và gói PCCC/năm).

Thông tin dự án: Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị thương mại dịch vụ Bắc Hội An (La Queenara Hội An)