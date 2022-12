Lã Thanh Huyền: "Để tối ưu thời gian, tôi cần công nghệ trợ giúp"

Hình mẫu phụ nữ thời đại mới



Phụ nữ cần điều gì để thành công trong thời đại mới? Ngoài kiến thức, kinh nghiệm, họ cần phải hết sức linh hoạt để bắt nhịp dòng chảy thời đại đang đổi thay mỗi ngày. Riêng với Lã Thanh Huyền, bí quyết để tỏa sáng chính là khả năng nắm giữ, điều khiển công nghệ để nâng tầm chất lượng cuộc sống.

Ngoài hoạt động nghệ thuật, diễn viên Lã Thanh Huyền còn hoạt động kinh doanh với vai trò điều hành chuỗi siêu thị Dalat Mart và thương hiệu kim cương đá quý DEAM Diamond. Dường như không bao giờ cô ngừng làm việc, ngừng bứt phá giới hạn bản thân với những thử thách mới.

Tại buổi talkshow "Trợ lý công nghệ thông minh cho cuộc sống hybrid" được tổ chức bởi HP, nữ doanh nhân đã mang đến những chia sẻ rất thiết thực để phụ nữ thời đại mới có thể sắp xếp cân bằng được giữa công việc và đời sống.



"Vấn đề khó khăn lớn nhất mà mình gặp phải khi bắt đầu kinh doanh đó là thời gian. Như mọi người cũng biết, mình là một người phụ nữ, vừa làm nghệ thuật, vừa chăm sóc gia đình, vừa kinh doanh thì việc phân bổ thời gian rất là khó. Mình thường nói vui rằng, mình đã phải chia năm, xẻ bảy con người ra để có thể làm được rất nhiều việc cùng một lúc. Nhưng thực tế, đó là nỗ lực rất lớn của mình cũng như của rất nhiều phụ nữ khác khi bắt đầu công việc kinh doanh".

Lã Thanh Huyền biến công nghệ thành công cụ phục vụ kinh doanh

Thay vì làm việc chăm chỉ, Lã Thanh Huyền chọn cách làm việc thông minh. Sử dụng các thiết bị công nghệ thông minh giúp cô có thể giải quyết nhanh chóng công việc với hiệu suất cao, từ đó dành thời gian cho những việc quan trọng khác.



Công nghệ là phương tiện phát huy tối đa năng lực

Từ sau khi đại dịch diễn ra, Lã Thanh Huyền lựa chọn hybrid work là phương thức làm việc chính để linh hoạt trong điều hành từ xa chuỗi siêu thị, cửa hàng khắp toàn quốc. Từ đó ngôi nhà cũng chính là một văn phòng tiện lợi với đầy đủ các thiết bị cần thiết, một trong số đó là chiếc máy in. Trước đây máy in thường chỉ sử dụng tại văn phòng, nhưng mô hình hybrid work không những định nghĩa lại cách thức làm việc mà còn khiến nhu cầu đối với các thiết bị văn phòng dùng tại nhà tăng lên.

HP LaserJet M236dw có thiết kế nhỏ gọn phù hợp với mọi không gian

Lã Thanh Huyền cần một chiếc máy in nhỏ gọn phù hợp với không gian gia đình, đồng thời phải có hiệu năng mạnh mẽ để giải quyết khối lượng công việc lớn một cách trơn tru. Rất may, các hãng công nghệ lớn bắt kịp xu hướng cực kỳ nhanh chóng và nữ doanh nhân đã tìm thấy một chiếc máy in như mong muốn – máy in HP LaserJet M236dw.



Đây là dòng máy in doanh nghiệp được đánh giá siêu mạnh mẽ và phù hợp cho nhu cầu in ấn cá nhân. Đặc biệt, HP LaserJet M236dw còn sở hữu những tính năng thông minh để Lã Thanh Huyền có thể tối ưu hóa tiến trình công việc.

Tốc độ in hai mặt vượt trội so với sản phẩm cùng phân khúc

Nữ doanh nhân đánh giá cao dòng máy in này bởi tốc độ in hai mặt tự động cực nhanh, kết nối ổn định với wifi băng tần kép có thể tự phục hồi cùng tính năng bảo mật thiết yếu. Trong đó, tính năng in hai mặt tự động vừa giúp tiết kiệm chi phí in ấn vừa tiết kiệm thời gian, nhất là đối với những người bận rộn.



HP LaserJet M236dw còn là thiết bị công nghệ không thể thiếu cho những người theo lối sống hybrid khi sở hữu các tính năng kết nối công việc từ xa. Với ứng dụng HP Smart, người dùng có thể dễ dàng cài đặt máy in, và thực hiện việc in ấn không dây ngay từ các thiết bị di động một cách nhanh chóng. Ngoài ra, người dùng có thể scan các hợp đồng, tài liệu quan trọng bằng điện thoại và gửi đi qua email hoặc sao lưu luôn trên cloud ở bất cứ nơi đâu.

HP Smart hỗ trợ kết nối công việc linh hoạt

Mặt khác, máy in HP LaserJet M236dw còn đáp ứng được các nhãn sinh thái khắt khe về môi trường và tiết kiệm năng lượng như Energy Star hay Blue Angel. HP LaserJet M236dw được trang bị tính năng tự động bật tắt, luôn sẵn sàng khi sử dụng đồng thời tắt khi cần thiết để tiết kiệm điện năng và đảm bảo an toàn. Mực in HP sử dụng cho máy thân thiện với môi trường, giúp nữ doanh nhân yên tâm khi sử dụng tại không gian gia đình.



Có thể thấy, đầu tư vào công nghệ thông minh là một quyết định sáng suốt để Lã Thanh Huyền cũng như phụ nữ thời đại mới có thể phát huy tối đa năng lực của bản thân, đóng góp những giá trị lớn cho gia đình và xã hội.

