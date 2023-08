Lãi lớn quý 2 nhờ HPG, một doanh nghiệp ngành đá sắp tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 30%, KQKD được kỳ vọng hưởng lợi từ sân bay Long Thành

Theo thông báo mới nhất, HĐQT CTCP Hóa An (mã: DHA) đã thông qua nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức đợt 1/2023 cho cổ đông bằng tiền mắt. Tỷ lệ thực hiện là 30%, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi 1 cổ phiếu sẽ được nhận về 3.000 đồng.

Với hơn 14,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Hóa An sẽ cần chi hơn khoảng 44 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 3/2023. Theo cơ cấu cổ đông, Tổng Công ty Vật liệu Xây dựng số 1 - CTCP (Mã CK: FIC) đang là cổ đông lớn nhất tại DHA với việc nắm giữ gần 4 triệu cổ phần, ứng với 24,86% vốn. Như vậy FIC sẽ sắp nhận về hơn 11 tỷ đồng cổ tức trong thời gian tới.

Trước đó, tại ĐHCĐ thường niên 2023, cổ đông DHA đã thống nhất tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023 từ 30-50% bằng tiền mặt.

Hóa An là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác đá. Trong bối cảnh Chính phủ đang liên tục đẩy mạnh đầu tư công để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, đặc biệt là đại dự án Sân Bay Long Thanh đang vào giai đoạn cao điểm, những doanh nghiệp sở hữu các mỏ đá nằm gần các công trình xây dựng, có thời gian khai thác dài, công suất khai thác lớn như Hóa An (4 mỏ đá tại Tân Cang) sẽ được ưu tiên huy động. Từ đó, kết quả kinh doanh của Hóa An được kỳ vọng có thể hưởng lợi lớn.

Nguồn: VNDirect

Đồng thời, Hóa An cũng được biết tới là doanh nghiệp chi trả cổ tức tương đối đều đặn. Trong giai đoạn từ năm 2015 đến hiện tại, công ty đều thực hiện trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ trên 20% mỗi năm, ba năm gần nhất tỷ lệ đều là 50%, mỗi năm, Công ty thực hiện từ 2-3 đợt trả cổ tức, với tỷ lệ dao động từ 20-50%/năm, trong đó 3 năm liên tiếp (2020-2022) duy trì ở mức 50%.

Không những vậy, Hóa An còn được biết đến là “tay ngang” trên sàn chứng khoán khi dùng hơn nửa tài sản công ty dùng để đầu tư tài chính ngắn hạn. Cuối quý 2/2023, bên cạnh 165 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, khoản chứng khoán kinh doanh có giá gốc 89 tỷ đồng, chiếm phần lớn là cổ phiếu Hòa Phát (HPG) với 2,64 triệu đơn vị - giá gốc 80 tỷ đồng. DHA dự phòng giảm giá đầu tư hơn 14 tỷ, giảm khoảng 22 tỷ đồng so với đầu năm cho thấy khoản đầu tư của Hóa An đã bớt lỗ.

Nhiều yếu tố tích cực, kết quả kinh doanh của Hóa An ghi nhận nhiều điểm sáng. Riêng trong quý 2, doanh thu thuần đạt gần 101 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ, lợi nhuận gộp tương ứng đạt 33 tỷ đồng, tăng 40%. Đặc biệt, chi phí tài chính được hoàn nhập gần 22 tỷ đồng, khả năng là khoản dự phòng đầu tư tài chính. Kết quả, Hóa An lãi sau thuế hơn 35 tỷ đồng, gấp 21 lần con số quý 2/2022.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Hóa An ghi nhận doanh thu thuần gần như đi ngang ở mức 176 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 51 tỷ đồng, tăng 139% so với cùng kỳ năm trước.

Trên thị trường, cổ phiếu DHA chốt phiên 17/8 đạt 47.600 đồng/cp, tăng gần 40% sau khoảng 3 tháng.