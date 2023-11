Lại lùm xùm quanh giải "gạo ngon nhất thế giới"

Chiều 30-11, trao đổi với PV Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Như Cường, Cục trưởng Cục Trồng trọt - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cho hay trong khuôn khổ Hội nghị thương mại lúa gạo toàn cầu do The Rice Trader tổ chức tại Philippines, gạo Việt Nam đã được vinh danh giải nhất "gạo ngon nhất thế giới" (World’s Best Rice). Giải nhì thuộc về gạo Campuchia, giải ba thuộc về gạo Ấn Độ.

"Họ vinh danh gạo Việt Nam chứ không vinh danh loại gạo cụ thể của công ty nào" - ông Cường khẳng định.



Năm nay, có 3 doanh nghiệp Việt Nam tham gia dự thi với 6 loại gạo, gồm: Doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang Trí dự thi gạo ST 24, ST25; Tập đoàn Lộc Trời dự thi gạo Lộc Trời 28, Nàng Hoa 9; Tập đoàn Thái Bình Seed dự thi gạo TBR39, TBR39_1.

3 doanh nghiệp Việt Nam tham gia cuộc thi chụp hình với cúp - Ảnh: FB

Trong khi đó, phía doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang Trí công bố gạo Ông Cua ST 25 đã đoạt giải nhất; 2 đơn vị còn lại thì cho rằng giải nhất thuộc về gạo quốc gia Việt Nam. Đại diện Thái Bình Seed giải thích lý do vì thể lệ cuộc thi năm nay không công bố tên gạo đoạt giải, chỉ công bố quốc gia đạt giải nhất nên chưa biết gạo của đơn vị nào ngon nhất.

Một thành viên nhóm tác giả giống gạo ST25 tham gia sự kiện tại Philippines khẳng định gạo ST25 đoạt giải nhất. "Làm gì có nhiều loại gạo cùng đoạt giải nhất, chẳng lẽ ban giám khảo trộn các loại gạo lại để nấu?" – thành viên này thắc mắc.

Cuộc thi năm nay có sự tham gia của hơn 10 quốc gia với 30 mẫu gạo. Riêng Thái Lan, nước nhiều lần giành giải nhất với giống gạo Hom mali nổi tiếng, năm nay không tham gia thi.

Năm 2019, lễ công bố giải gạo ngon nhất thế giới của The Rice Trader cũng xảy ra lùm xùm khi thông tin không thống nhất về loại gạo ngon nhất là ST24 hay ST25. Sau đó, ST25 được ban tổ chức công bố là gạo ngon nhất thế giới.

Năm 2022, tại cuộc thi Gạo ngon Việt Nam cũng xảy ra "lùm xùm" khi cha đẻ ST25 tố giải nhất gạo ngon Việt Nam 2022 có "ruột" là ST24!