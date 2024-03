Lãi ròng 2 tháng đầu năm của FPT tăng gần 23%, mảng dịch vụ CNTT nước ngoài tăng trưởng mạnh

Tập đoàn FPT vừa công bố kết quả kinh doanh sơ bộ 2 tháng đầu năm 2024 với doanh thu ước đạt 8.966 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.567 tỷ đồng, lần lượt tăng 22,9% và 19,5% so với cùng kỳ 2023.

Lợi nhuận sau thuế 2 tháng đầu năm đạt 1.341 tỷ đồng, tăng 20,4% so với cùng kỳ 2023. Trong đó, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 1.137 tỷ đồng, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm trước. EPS tương ứng đạt 896 đồng/cổ phiếu.

Mảng Dịch vụ CNTT thị trường nước ngoài tiếp tục đà tăng trưởng ấn tượng, đạt doanh thu 4.354 tỷ đồng, tương đương với mức tăng 29,7% so với cùng kỳ 2023, dẫn dắt bởi sức tăng đến từ cả 4 thị trường. Trong đó, thị trường Nhật Bản và APAC tiếp tục giữ mức tăng trưởng cao, tăng lần lượt 30,8% (tương đương tăng trưởng 49,7% theo Yên Nhật) và 36,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Khối lượng đơn hàng ký mới tại thị trường nước ngoài đạt 5.797 tỷ đồng, giảm nhẹ 13,5%, chủ yếu do FPT đã đẩy sớm việc ký mới ngay trong tháng 12/2023. Lũy kế 2 tháng đầu năm 2024 và tháng 12/2023, khối lượng đơn hàng ký mới tăng trưởng 37,3% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị đơn hàng thắng thầu và đang trong giai đoạn xúc tiến ký kết trong2 tháng đầu năm, tăng trưởng trên 30% so với cùng kỳ, cho thấy nhu cầu cho Dịch vụ CNTT ngày càng cao trên toàn cầu.

Ngày 1/3/2024, FPT đã công bố mua 100% vốn của Next Advanced Communications NAC Co., Ltd. (NAC) - Công ty dịch vụ CNTT của Nhật Bản, mở rộng gấp đôi tập khách hàng cũng như danh mục dịch vụ và củng cố vị thế tại thị trường này.

Bên cạnh đó, tập đoàn còn thành lập liên doanh phần mềm với Konica Minolta, hoạt động dưới tên gọi KONICA MINOLTA FPT Solution Labs, Inc nhằm tận dụng những tiềm lực sẵn có của Konica Minolta trong lĩnh vực hình ảnh, xử lý dữ liệu và tạo ra các giải pháp dựa trên dữ liệu và năng lực trong các mảng công nghệ mới AI, Big Data, IoT… của FPT

Với mảng Dịch vụ CNTT trong nước, nhờ những nỗ lực đẩy mạnh hợp tác với khối Chính phủ, bộ ban ngành, khối doanh nghiệp nước ngoài và các ngành kinh tế ít bị ảnh hưởng, FPT ghi nhận doanh thu đạt 847 tỷ đồng từ mảng này, tương đương mức tăng trưởng 10,4% so với cùng kỳ năm 2023.

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 công bố mới đây, FPT sẽ trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm nay với mục tiêu doanh thu 61.850 tỷ đồng (~2,5 tỷ USD) và lợi nhuận trước thuế 10.875 tỷ đồng, đều tăng khoảng 18% so với kết quả thực hiện năm 2023. Với kết quả đạt được sau 2 tháng đầu năm, tập đoàn đã thực hiện 14,5% kế hoạch đề ra.

Cũng tại Đại hội, HĐQT FPT sẽ trình cổ đông thông qua phương án chia cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt tỷ lệ 20% (đã thực hiện tạm ứng 10% trong năm 2023, phần còn lại dự kiến chi trả trong quý 2/2024 nếu được thống qua). Đồng thời, phát hành cổ phiếu để tăng VĐL từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ 15%. FPT dự kiến phát hành thêm hơn 190 triệu cổ phiếu mới, vốn điều lệ vượt 14.600 tỷ. Thời gian thực hiện sau khi ĐHĐCĐ thông qua và không muộn hơn quý 3/2024.