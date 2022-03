Lãi suất cho vay mua nhà giảm

Dự báo có sự bùng nổ nguồn cung thương mại nhà giá rẻ và nhà ở cho công nhân bên cạnh các dự án nhà ở xã hội sẽ khiến cho nhiều người có cơ hội sở hữu nhà trong bối cảnh lãi suất cho vay thấp.

Từ đầu năm đến nay mức lãi suất cho vay đối với người mua nhà được hầu hết các ngân hàng giữ ổn định so với thời điểm cuối năm 2021, trong đó các ưu đãi lãi suất trong thời kỳ đầu được các ngân hàng cam kết duy trì đến giữa năm hoặc hết năm 2022.

Theo đó, mức lãi suất cho vay mua nhà để ở thời điểm cuối tháng 3 của các ngân hàng Shinhan Bank, MSB, PVcomBank, TPBank, VPBank dao động từ 3,9% - 5,9%/năm, giảm nhẹ khoảng 0,3-1% so với cuối năm 2021. Tuy nhiên, mức lãi suất này chỉ duy trì trong giai đoạn từ 3-6 tháng đầu và khách hàng phải có điều kiện mua nhà ở tại các dự án cụ thể. Trong khi các NHTM nhà nước cho vay mua nhà để ở lãi suất dao động từ 7,02-8,1%/năm duy trì trong 24 tháng đầu sau khi giải ngân, thời kỳ sau ngân hàng tính lãi suất tiết kiệm 12 tháng cộng thêm 3,5%/năm.

Theo nhận định từ các sàn giao dịch bất động sản, phân khúc nhà chung cư (loại trung bình và giá rẻ) hiện nay có giao dịch khá sôi động. Hầu hết các dự án chung cư quy mô vừa, xây dựng tại các khu vực ngoại ô các thành phố lớn đều được các ngân hàng cam kết cho vay ưu đãi đối với người mua nhà.

Thống kê tại TP HCM và các địa bàn giáp ranh (TP Dĩ An tỉnh Bình Dương; Nhơn Trạch, Biên Hòa tỉnh Đồng Nai; Cần Giuộc, Đức Hòa, Bến Lức tỉnh Long An) nguồn cung các dự án căn hộ có giá từ 20-40 triệu/m2 đang có sự tăng trưởng khá nhanh chóng. Thống kê của DKRA Việt Nam, trong tháng 2/2022 lượng giao dịch thành công ở các phân khúc nhà ở trung bình (40 triệu đồng/m2) tại TP HCM duy trì ở mức khá cao. Các dự án nhà ở chung cư được các chủ đầu tư tung ra thị trường có nhiều ưu đãi về tài chính.

Trong khi đó một số đơn vị môi giới bất động sản tại khu vực TP Thủ Đức, Bình Chánh (TP HCM) cho biết, lãi suất cho vay ưu đãi của các ngân hàng đang có sự mở rộng về thời gian và mức độ và chọn lựa ưu đãi. Chẳng hạn, Shinhan Bank cho phép khách hàng chọn ưu đãi từ 6-36 tháng với các mức lãi cố định từ 3,9%-7,9%/năm; PVcomBank áp dụng mức 5%/năm trong 6 tháng đầu. Để cạnh tranh, hiện một số chủ đầu tư dự án còn phối hợp với ngân hàng không tính lãi vay trong năm đầu với người vay mua nhà. Điều này cho thấy tín dụng dành cho mua sắm nhà ở đang được khá nhiều ngân hàng chú trọng.

Trên thị trường, nguồn cung các dự án nhà ở giá rẻ, nhà ở dành cho công nhân các khu công nghiệp và nhà ở xã hội đều đang có sự tăng trưởng nhanh hơn so với mọi năm. Theo đó, ở nhiều địa phương, hoạt động đầu tư các dự án nhà ở phân khúc thấp này đã bắt đầu có sự sôi động, hấp dẫn nhiều DN bất động sản lớn. Chẳng hạn, vừa qua tại TP HCM và 3 tỉnh lân cận, các tập đoàn lớn là Hưng Thịnh, Đồng Tâm và Trường Thành đã hợp tác cam kết đầu tư khoảng 100.000 căn hộ giá vừa túi tiền. Trong đó, giá bán căn hộ tại TP HCM sẽ quanh mức 25 triệu đồng/m2 và khoảng 20 triệu đồng/m2 tại các tỉnh khác.

Tập đoàn Nam Long trước đó đã đầu tư dự án EHome Southgate với hơn 1.000 căn hộ giá từ 18 triệu đồng/m2 (Long An). Tại Dĩ An, Thuận An (Bình Dương) các dự án Bcons Sala, Tecco Filice Home, Honas Residence có giá bán 24-30 triệu đồng/m2 đã được các DN bất động sản đầu tư khá nhanh chóng và thanh khoản rất cao trong các tháng vừa mở bán.

Đối với nhóm nhà ở xã hội và nhà ở dành cho công nhân các khu công nghiệp, hiện nay mức độ hấp dẫn đối với các tập đoàn doanh nghiệp cũng đã có sự gia tăng. Tập đoàn Becamex IDC (Bình Dương) đã đầu tư 9.500 tỷ đồng xây dựng thêm các dự án nhà ở xã hội với giá bán ưu đãi 100-200 triệu đồng/căn. Trong khi đó, Tập đoàn APEC Group mới đây cũng đã đặt mục tiêu sẽ dành ra hàng tỷ USD để xây dựng 10 triệu căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2021 – 2030 với giá bán 15 - 17 triệu đồng/m2 nếu được các tỉnh, thành phố bố trí quỹ đất.

Theo Sở Xây dựng TP HCM, năm nay sẽ có hai dự án nhà ở xã hội trên địa bàn đưa vào sử dụng cung cấp hơn 1.400 căn hộ. Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) chi nhánh TP HCM cho biết năm 2022 đã lên kế hoạch vốn khoảng 35 tỷ đồng để đáp ứng nhu cầu cho người mua. Trong khi đó, ông Nguyễn Sỹ Cường - Phó Giám đốc NHCSXH tỉnh Đồng Nai cho biết, đang khảo sát nhu cầu vay vốn nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh để báo cáo Trung ương phân bổ nguồn vốn.

Theo Nghị quyết 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế giai đoạn 2022-2023, Chính phủ chỉ đạo dành 15.000 tỷ đồng thông qua hệ thống NHCSXH cho vay cá nhân, hộ gia đình mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà ở. Theo quyết định của NHNN năm 2022, những khoản vay này sẽ được áp dụng với lãi suất 4,8%/năm, đây là mức lãi suất cho vay mua nhà ở thấp trên thị trường.