Lãi suất có thể chưa tăng bất chấp áp lực tỷ giá, thị trường chứng khoán điều chỉnh là cơ hội mua vào

Trong báo cáo chiến lược tháng 4, Maybank IBG Research cho rằng GDP quý 1/2024 tăng trưởng mạnh mẽ nhờ vào nhu cầu dần cải thiện. Lạm phát trong tháng 3 giảm 0,23% so với tháng trước, tạo thêm dư địa cho Ngân hàng Nhà nước (NHNN) điều tiết chính sách.

Tuy nhiên, tỷ giá leo thang là một vấn đề đáng lưu ý. VND (do Vietcombank niêm yết) tiếp tục trượt giá trong tháng 3, giảm 0,6% so với USD. Mặc dù mức giảm thấp hơn so với mức giảm 0,7% và 0,9% lần lượt trong tháng 1 và tháng 2, nhưng sự sụt giảm này đã khiến VND xuống mức thấp nhất từ trước đến nay.

Theo Maybank IBG Research, nguyên nhân khiến VND mất giá so với USD là do: (1) lãi suất của Fed ở mức cao; (2) chênh lệch giữa giá vàng toàn cầu và trong nước ngày càng gia tăng; và (3) nhập khẩu nguyên liệu thô (như nhiên liệu, thép,…) của các doanh nghiệp trong nước ngày càng tăng.

Bộ phận phân tích này kỳ vọng chênh lệch giữa giá vàng trong nước và toàn cầu sẽ sớm giảm bớt khi các nhà chức trách đã xác định được vấn đề và sẽ vá các lỗ hổng pháp lý nhằm ổn định thị trường. Tuy nhiên, lãi suất của Fed duy trì ở mức cao vẫn là nguyên nhân chính ảnh hưởng đến thị trường ngoại hối của Việt Nam trong 2 năm qua.

Lãi suất của Fed đã đi ngang kể từ tháng 7/2023 và không có thành viên nào của FOMC dự kiến tăng lãi suất thêm trong cuộc họp gần đây nhất vào tháng 3/2024. Mặc dù dự kiến lãi suất dài hạn sẽ cao hơn trong năm 2025-2026 và kéo dài hơn, biểu đồ "dot plot" của cuộc họp thực tế đã duy trì dự báo về ba lần cắt giảm lãi suất với tổng cộng 75 điểm cơ bản trong năm nay.

Maybank IBG Research cho rằng NHNN đang kiên định với lập trường thích nghi vì phục hồi kinh tế là ưu tiên hàng đầu. NHNN sẽ tiếp tục sử dụng các công cụ như tác động bằng "jawboning" và phát hành tín phiếu kho bạc (T-bills) để nâng lãi suất liên ngân hàng VND (thường không tương quan với lãi suất mà các ngân hàng thương mại áp dụng cho khách hàng) trong thời gian tới.

Quan trọng hơn, NHNN có thể sẽ chấp nhận biến động tỷ giá ngoại hối lớn hơn (lên tới 4-5% như năm trước so với mức 2,3% tính đến ngày 29/3/2024). "NHNN sẽ giữ nguyên lãi suất trong khi chờ đợi đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên của Fed, có thể vào tháng 6/2024", Maybank IBG Research dự báo.

Trong tháng 3 vừa qua, việc nâng hạng của thị trường Việt Nam lên thị trường mới nổi bởi FTSE đã có thêm một bước tiến khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố và lấy ý kiến công chúng (trong khoảng 30 ngày) về dự thảo thông tư nhằm bãi bỏ yêu cầu ký quỹ trước giao dịch (pre-funding). Điều này đã góp phần thúc đẩy thị trường đi lên.

Tuy nhiên, đà tăng yếu dần khi VN-Index đang tiến gần vùng kháng cự 1.290 – 1.330 điểm. Hơn nữa, theo Maybank IBG Research, việc cho vay ký quỹ (margin) tại một số công ty chứng khoán hiện đang tiệm cận đỉnh của năm 2022. Với việc một số công ty chứng khoán siết chặt margin hơn, bộ phận phân tích này cho rằng thị trường sẽ điều chỉnh trong tháng 4 nhưng không nhiều.

Maybank IBG Research cho rằng đây sẽ là cơ hội tích lũy cổ phiếu khi triển vọng kinh tế và chứng khoán sáng sủa hơn. Bộ phận phân tích này dự báo GDP sẽ tăng 5,8% so với cùng kỳ năm ngoái trong năm 2024 (so với mức 5,05% trong năm 2023), nhờ vào xuất khẩu và tiêu dùng nội địa. Sự phục hồi mạnh mẽ hơn được kỳ vọng sẽ diễn ra trong nửa cuối năm 2024.