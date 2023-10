Lãi suất duy trì ở mức thấp, nhà đầu tư có nên lựa chọn cổ phiếu doanh nghiệp chi trả cổ tức cao?

Lãi suất huy động ở mức thấp được duy trì ít nhất đến hết năm 2023

Lãi suất huy động là một trong các biến số vĩ mô có biến động lớn trong năm 2023. Trong báo cáo mới đây, Chứng khoán Mirae Asset cho biết cùng với nỗ lực hạ lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), hiện tượng thanh khoản dư thừa cũng đã xuất hiện trong hệ thống Ngân hàng Thương mại (NHTM) khi tín dụng tăng trưởng chậm. Các yếu tố trên đã kéo lãi suất huy động liên tục giảm, đến cuối tháng 9/2023, mặt bằng lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng đã về mức dưới 6%/năm.

Về diễn biến lãi suất trong thời gian tới, mặt bằng lãi suất huy động và cho vay có thể tiếp tục giảm 0,26 - 0,35% trong quý 4/2023. Như vậy, nhìn chung xu hướng lãi suất thấp hiện tại sẽ vẫn được duy trì ít nhất đến hết năm 2023.

Dù lãi suất tiền gửi ở mức thấp, song MASVN đánh giá người dân vẫn ưu tiên sự an toàn khi tiền gửi cư dân đổ vào kênh tiết kiệm cao kỷ lục. Tính đến hết tháng 7/2023, số dư tiền gửi của dân cư vào hệ thống ngân hàng đạt 6.389.593 tỷ đồng, tăng thêm 6.707 tỷ đồng so với tháng trước và tăng 8,93% so với cuối năm 2022. Dữ liệu về tiền gửi của người dân đổ vào hệ thống ngân hàng cao kỷ lục cho thấy các kênh đầu tư khác như bất động sản, chứng khoán, trái phiếu, vàng…hiện không còn sức hấp dẫn quá lớn trong mắt các nhà đầu tư.

Nguồn: SBV

Có nên lựa chọn cổ phiếu doanh nghiệp chi trả cổ tức cao?

Khi yếu tố an toàn được đặt lên hàng đầu, và xu hướng lãi suất đang trở nên bớt hấp dẫn, Mirae Asset cho rằng nhà đầu tư sẽ quan tâm tới các doanh nghiệp có 3 yếu tố sau:

Thứ nhất, tính ổn định trong hoạt động kinh doanh. Là những doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh thiên về sản xuất hoặc những doanh nghiệp ngành tài chính có tính an toàn ổn định cao như ngành Bảo hiểm. Xét dữ liệu LNST trong quá khứ không có biến động lớn (loại trừ những trường hợp bất khả kháng phải ngừng hoạt động VD: dịch bệnh…)

Thứ hai, chi trả cổ tức bằng tiền cao, tạo ra nguồn thu nhập ổn định cho NĐT. Thu nhập từ cổ tức là nguồn thu nhập có tính ổn định, MASVN chọn lọc ra các doanh nghiệp có lịch sử trả cổ tức bằng tiền ở mức cao trong 5 năm gần nhất. Một số trường hợp doanh nghiệp chi trả cổ tức bằng cổ phiếu do nhu cầu đầu tư mở rộng nhưng sau đó trở lại duy trì mức cổ tức cao vẫn được lựa chọn trong danh sách dưới đây.

Thứ ba, lợi nhuận sau thuế nửa đầu 2023 khả quan , tạo điều kiện duy trì mức cổ tức it nhất trên 6% trong năm 2023.

Dựa trên giả định về tỷ lệ chi trả cổ tức cũng như mức lợi nhuận năm 2023 khả quan, Mirae Asset thống kê một số doanh nghiệp thỏa mãn các điều kiện về mức tỷ suất cổ tức kỳ vọng năm 2023 trên 6% và thanh khoản khớp lệnh 6 tháng gần nhất trên 1 tỷ đồng/ phiên.

Theo đó, một số doanh nghiệp có mức tỷ suất cổ tức cao cùng kết quả kinh doanh nửa đầu năm ghi nhận tín hiệu khả quan cùng với triển vọng ngành khả quan trong nửa cuối năm 2023 được MASVN đánh giá tốt bao gồm: PPH, DHC, VEA, QNS, BMP.