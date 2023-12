Lãi suất giảm mạnh: Đã nên vay tiền mua nhà cuối năm?

Lãi suất cho vay tiếp tục giảm

Theo bảng lãi suất vay ngân hàng tháng 12/2023 mới nhất, hầu hết các ngân hàng đều áp dụng 02 mức lãi suất, đó là lãi suất vay ưu đãi trong một khoảng thời gian cố định và lãi suất sau thời gian ưu đãi. Biên độ điều chỉnh lãi suất cho vay giữa ưu đãi và sau ưu đãi ở các ngân hàng phổ biến từ 2-3,8%.

Cụ thể, lãi suất ưu đãi khi vay mua nhà ở thương mại tại các ngân hàng hiện dao động từ 6-10,99%/năm, áp dụng ưu đãi ở kỳ hạn vay ngắn từ 3-6 tháng, hết thời gian ưu đãi, lãi suất thả nổi rơi vào khoảng 9,5-13%/năm.

Bảng Lãi Suất Vay Ngân Hàng Tháng 12/2023 mới nhất (Nguồn Batdongsan.com.vn)

Dễ dàng nhận thấy, mấy tháng gần đây mặt bằng lãi suất cho vay tại các ngân hàng không ngừng hạ nhiệt kèm theo đó là giá bất động sản trên thị trường cũng đã giảm so với những thời điểm tạo đỉnh và sốt nóng trước đó.

Tuy nhiên, theo khảo sát, lượng khách hàng vay mua nhà thời gian qua vẫn không có sự tiến triển đáng kể. Nguyên nhân bởi nguồn cung của bất động sản cũng không có nhiều và trong giai đoạn hiện tại thì hầu hết người mua nhà chủ yếu là mua nhà để ở chứ không phải để đầu tư. Đa phần người mua nhà dùng vốn tự có hoặc đi vay người thân, bạn bè hơn là vay ngân hàng, bởi vì lãi suất hiện tại vẫn được xem là khá cao kèm theo các yêu cầu điều kiện cho vay cũng khó khăn.

Hơn nữa, vay mua nhà thường là vay dài hạn, đóng tối thiểu là 5 năm, 10 năm thậm chí là đến 20 năm cho nên rất khó để áp dụng với chính sách lãi suất ưu đãi hiện tại.

Mức lãi suất hiện tại có giảm tuy nhiên nếu so sánh với giai đoạn 2020 – 2021 vẫn có mức chênh lệch cao hơn. Như vậy, người mua nhà đang có sự cân nhắc nhất định và kỳ vọng lãi suất sẽ tiếp tục giảm, khoảng 7-8% được xem là phù hợp, theo các chuyên gia đánh giá.

Một nguyên nhân khác nữa khiến lượng khách hàng vay mua nhà giảm là do thị trường đang thiếu hụt lực lượng được cho là chiếm số đông đó là khách hàng vay mua để đầu tư. Bởi lẽ, khách hàng đầu tư đang bị kẹt tại chính tài sản họ đang nắm giữ đầu tư hoặc là chính các khoản vay mà họ đang có tại các ngân hàng khác.

Do đó, người mua nhà đang chững lại, chờ đợi tín hiệu thị trường bất động sản được khơi thông, hồi phục. Vì chỉ khi thị trường bất động sản mang lại niềm tin đầu tư có lợi nhuận mới khiến nhà đầu tư quay trở lại.

Bất chấp thị trường khó khăn, các tín hiệu tốt dành cho người mua nhà

Nhìn lại, quý 1/2023 cả thị trường bất động sản rơi vào trạng thái tín dụng bị thắt chặt với lãi suất ở mức cao, áp lực dòng tiền ở các doanh nghiệp gia tăng, trong khi các dự án bị ách tắc do vướng pháp lý. Sang quý 2/2023 và quý 3/2023, những áp lực phần nào được hạ nhiệt. Bước sang quý 4/2023, thị trường đang dần phục hồi trở lại bởi các chính sách, tháo gỡ vướng mắc về pháp lý, lãi suất tín dụng giảm đã bắt đầu phát huy hiệu quả.

Bên cạnh các chính sách lãi suất cho vay ưu đãi của Ngân hàng, thời điểm cuối năm đón nhận các tín hiệu tích cực khi chứng kiến hàng loạt các chủ đầu tư đã mạnh tay ra hàng vào thời điểm này. Trong đó, nhiều yếu tố như pháp lý hoàn thiện, chính sách bán hàng hấp dẫn cũng đã tạo niềm tin cho khách xuống tiền, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến trình phục hồi và khơi thông của thị trường bất động sản.

Cụ thể, theo thống kê mới nhất của Hội Môi giới BĐS Việt Nam (VARS), trong quý 4, thị trường BĐS khu vực phía Bắc được bổ sung nhiều nguồn cung từ phân khúc căn hộ, với hàng loạt dự án mới như: The Canopy Residences thuộc khu đô thị Vinhomes Smart City Hà Nội, với quy mô khoảng 1.800 căn hộ; dự án The Moonlight 1 An Lạc, Rose Town Ngọc Hồi...

Phân khúc nhà thấp tầng, liền kề đón nhận thông tin mở bán của các dự án như Aquarius Hưng Yên, Sapa City Clouds Lào Cai, khu đô thị Danko Center tại Tuyên Quang...

Khu vực miền Trung, thông tin các dự án mới mở bán làm "ấm" thị trường sau khoảng thời gian dài im ắng như Eco Central Park Vinh, The Panorama 2 Đà Nẵng, The Sailing Quy Nhơn,...

Tại khu vực TP. HCM và khu vực phụ cận, TP. HCM cũng được bổ sung nguồn cung mới từ giai đoạn mở bán tiếp theo của dự án Akari City, Glory Heights, Mastery Centre Point, The Global City, The Privia...

Rõ ràng, thị trường bất động sản quý 4/2023 đang có sự phục hồi với kết quả giao dịch được cải thiện rõ nét hơn so với 3 quý trước đó nhờ niềm tin nhà đầu tư đang được củng cố, lãi suất giảm, thị trường có nhiều hơn nguồn cung phù hợp. Tiến trình bất động sản phục hồi sẽ có phân hóa theo phân khúc và khu vực bởi khả năng hấp thụ khác nhau.

Vì vậy, tuy lãi suất cho vay các ngân hàng đưa ra chưa giảm đến mức khách hàng kỳ vọng nhưng ở thời điểm bất động sản đang có giá tốt, nếu mua để sử dụng với nhu cầu là nhà ở thì đây là thời điểm rất phù hợp.

Bên cạnh đó, nếu nhà đầu tư muốn mua để tích trữ tài sản thì hãy cân nhắc việc mua dự án nào, sản phẩm gì trong dự án đó. Nếu dự án có pháp lý tốt trong bối cảnh nguồn cung hạn chế thì những dự án có pháp lý tốt, hình thành rồi thì đây cũng là thời điểm cho các nhà đầu tư lựa chọn.

Giá bất động sản được dự báo có thể sẽ tăng trở lại thì lúc đấy người mua nhà sẽ phải bỏ ra chi phí lớn hơn rất nhiều. Như vậy, đến khi đó người mua nhà sẽ rơi vào vùng trũng cả về lãi suất và giá bất động sản.