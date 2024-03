Lãi suất giảm sâu, nên đầu tư vào đâu?

Đầu tư quỹ - Điểm sáng trong bối cảnh lãi suất thấp



Các chuyên gia tài chính nhận định tình hình kinh tế trong nước và thế giới năm nay vẫn còn khó khăn. Vì vậy nhà đầu tư, đặc biệt là những nhà đầu tư ít kinh nghiệm và trải nghiệm trên thị trường nên cân nhắc kỹ lưỡng các kênh đầu tư.

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm của hơn 20 ngân hàng quốc doanh liên tục giảm xuống dưới 5%/năm. Vàng là kênh đầu tư truyền thống được ưu chuộng nhất nhưng từ cuối năm 2023 đến nay, giá vàng SJC đã liên tục leo thang, tiệm cận tới 80 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, bất động sản có xu hướng phục hồi chậm, chỉ số VN-Index của chứng khoán đang dần phục hồi nhưng thị trường vẫn còn nhiều biến động.

"Tôi đang đầu tư vàng, tuy nhiên khi nhìn giá vàng lập đỉnh mới mỗi ngày, tôi và các nhà đầu tư khác cũng rất lo ngại nếu giá vàng đạt đỉnh và tuột dốc trong thời gian tới" - nhà đầu tư Hoàng Nam chia sẻ.

"Mặc dù thấy được cơ hội của thị trường trái phiếu trong năm nay, tôi vẫn còn cảm thấy e dè về sản phẩm này từ sau khủng hoảng", nhà đầu tư Phương Linh cho biết.

Đối với nhà đầu tư ít kinh nghiệm, Chứng chỉ quỹ được xem là kênh đầu tư phù hợp và có hiệu quả đầu tư tối ưu nhất. Từ giữa năm 2023, thị trường chứng chỉ quỹ đã nóng dần lên với hiệu suất tích cực. Theo Dragon Capital, đến hết năm 2023, lợi nhuận của quỹ đầu tư cổ phiếu DCDS đạt 27.5%. Cũng trong năm 2023, quỹ cổ phiếu VESAF của VinaCapital cũng có hiệu suất đầu tư ​khả quan với ​30,9%. Các chuyên gia cũng nhận định, thời điểm hiện nay nhà đầu tư nên bắt đầu gia nhập thị trường chứng chỉ quỹ sớm để đạt được hiệu quả đầu tư tốt nhất.

Đầu tư chứng chỉ quỹ là việc nhà đầu tư dùng tiền của mình, góp vốn vào các quỹ đầu tư đại chúng (gọi tắt là quỹ mở). Sau đó nhận lại một chứng chỉ gọi là chứng chỉ quỹ làm bằng chứng rằng nhà đầu tư đã góp vốn vào quỹ. Các chuyên gia tài chính giàu kinh nghiệm tới từ các công ty quản lý Quỹ lớn sẽ đầu tư và giúp sinh lời từ khoản đầu tư ban đầu.

Chứng chỉ quỹ là kênh đầu tư an toàn và không tốn nguồn lực đối với nhà đầu tư chưa có nhiều kinh nghiệm khi các quyết định đầu tư sẽ được đưa ra bởi các chuyên gia thay vì tự đầu tư, giúp giảm tỷ lệ rủi ro cho nhà đầu tư.

Đầu tư chứng chỉ quỹ là hình thức được pháp luật công nhận và thanh khoản tốt. Đầu tư chứng chỉ quỹ là sản phẩm đầu tư dài hạn, số vốn ban đầu ít phù hợp với nhà đầu tư chưa có nhiều kinh nghiệm.

VNSC by Finhay - Nền tảng hàng đầu cho đầu tư chứng chỉ quỹ

VNSC by Finhay - Nền tảng đầu tư quỹ hàng đầu là đại lý phân phối của hơn 20 chứng chỉ quỹ phổ biến từ hơn 10 công ty quản lý Quỹ uy tín. Giao dịch chứng chỉ quỹ trên VNSC by Finhay, nhà đầu tư được trực tiếp đứng tên tài sản. Ngoài ra, nhà đầu tư còn có thêm nhiều lựa chọn đầu tư khác như cổ phiếu, trái phiếu ngay trên cùng một nền tảng, tiện lợi trong việc quản lý toàn bộ tài sản.

Đầu tư quỹ trên VNSC by Finhay, nhà đầu tư sẽ được tiếp cận trang thông tin chứng chỉ quỹ Fund Market. Đây là trang web cung cấp đầy đủ nhất các thông tin về chứng chỉ quỹ bao gồm: giá chứng chỉ quỹ, so sánh lợi nhuận các quỹ mở, giá trị tài sản quỹ và đặc biệt là danh mục đầu tư của từng quỹ,... Từ đó, nhà đầu tư dễ dàng cân nhắc và đưa ra lựa chọn quỹ phù hợp với mục tiêu đầu tư của bản thân.

Tra cứu thông tin chứng chỉ quỹ trên Fund Market

Nhà đầu tư quỹ trên VNSC by Finhay được khuyến khích mua đều với công cụ SIP (Systematic Investment Plan) giúp tối ưu được giá trung bình của chứng chỉ quỹ, tránh việc mua đỉnh, bán đáy, đặc biệt là với quỹ cổ phiếu có biến động cao theo thị trường. Ngoài ra, trên VNSC by Finhay còn có công cụ mua theo linh vật, giúp nhà đầu tư dễ dàng lựa chọn quỹ theo khẩu vị rủi ro. Đầu tư quỹ theo linh vật còn giúp nhà đầu tư đa dạng hoá danh mục khi mỗi linh vật nắm giữ nhiều chứng chỉ quỹ, danh mục được theo dõi và tối ưu theo diễn biến thị trường bởi chuyên gia tài chính.

Đầu tư quỹ theo danh mục linh vật phù hợp với nhiều khẩu vị rủi ro

Chuyên gia của các quỹ là những người giàu kinh nghiệm và am hiểu thị trường Việt Nam đến từ các công ty quản lý quỹ uy tín, có sự hợp tác chặt chẽ với VNSC by Finhay như Dragon Capital, VinaCapital, UOB Asset Management, Mirae Asset,... Họ cũng chính là khách mời trong các sự kiện chia sẻ và cập nhật thông tin thị trường dành riêng cho nhà đầu tư tại VNSC by Finhay.

VNSC by Finhay là sự kết hợp giữa công ty chứng khoán số Vina (VNSC) và công nghệ từ fintech Finhay. Với VNSC by Finhay, đầu tư quỹ trở nên dễ dàng hơn nhờ có danh mục quỹ đa dạng, công cụ hỗ trợ kết hợp công nghệ tiên tiến giúp tiết kiệm thời gian và tối ưu hiệu quả đầu tư.

