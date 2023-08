Làm 5 tiếng/tuần vẫn kiếm 3,7 tỷ/tháng: Không đến công ty, chỉ làm việc thứ 2, thứ 4 vẫn có thu nhập cao là có thật

*Bài viết dựa trên chia sẻ giữa Graham Cochrane và CNBC.

Thu nhập hơn 3,7 tỷ đồng/tháng

Graham Cochrane có tình yêu mãnh liệt với âm nhạc và có mong muốn trở thành một nhạc sĩ. Tuy nhiên, anh quyết tâm trở thành một kỹ sư âm thanh để theo đuổi đam mê một cách thực tế hơn.

Không may, vào năm 2009, Graham đã mất việc nhưng đây lại là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của anh. Anh quyết định khởi nghiệp với công việc điều hành một blog âm nhạc có tên The Recording Revolution và bán các khóa học trực tuyến về sản xuất âm nhạc. Sau đó, anh trở thành một huấn luyện viên online - dạy các khách hàng cách để kiếm thu nhập thụ động.

Anh đã tiếp cận được khoảng 2.800 khách hàng. Mục tiêu của anh là giúp nhiều doanh nhân phát triển công việc kinh doanh trực tuyến của họ mà không cần phải làm quá nhiều giờ trong tuần.

Theo CNBC, ở tuổi 39, Graham Cochrane đã có nguồn thu nhập thụ động lên tới 160.000 USD/tháng (hơn 3,7 tỷ đồng) và làm việc ngay tại nhà. Anh cũng từng xuất bản một cuốn sách có tên How to Get Paid for What You Know (tạm dịch: Làm thế nào để kiếm được tiền từ những thứ bạn biết). Điều đặc biệt, anh chia sẻ mình chỉ làm việc 5 tiếng/tuần và thời gian còn lại là dành cho gia đình.

Graham nói mình chỉ làm việc thứ 2 và thứ 4, mỗi tuần 5 tiếng. Vào các ngày thứ 2, anh sẽ lên kế hoạch mới, tạo các video và podcast trên YouTube. Khách hàng tiềm năng thường biết đến anh thông qua các nội dung trực tuyến miễn phí này. Nếu thích, họ có thể đăng ký nhận thông báo, để lại email để nhận file kiến thức miễn phí hoặc thông tin về các khóa học trực tuyến mà anh có. Các khóa học này đã giúp anh tạo ra nguồn thu nhập thụ động khủng.

Thông thường, Graham sẽ mất khoảng hai giờ để quay video và podcast. Anh cũng thuê người hỗ trợ chỉnh sửa và tải nội dung lên các nền tảng. Thời gian còn lại của thứ 2, anh sẽ dành để trả lời email hoặc đưa ra lời khuyên cho các thành viên trong cộng đồng học viên của mình.

Vào các ngày thứ 4, anh sẽ dành thời gian cho hoạt động tương tác cộng đồng, sau đó tổ chức một cuộc gọi trực tuyến kéo dài 90 phút với các học viên tham gia lớp huấn luyện nâng cao về thu nhập thụ động của anh.

“Mỗi tháng một lần, tôi quay một chương trình đào tạo dành riêng cho các thành viên trong cộng đồng trả phí. Điều này khiến tôi mất thêm 2 tiếng/tháng”, anh chia sẻ.

Hành trình khởi nghiệp với bí quyết “tự động hóa”

Để đạt được thành công như ngày hôm nay - có nguồn thu nhập thụ động ổn định - thời gian đầu, Graham đã đăng 3 blog lên website và một video lên YouTube của The Recording Revolution mỗi tuần.

Anh thường quay các nội dung chia sẻ về kỹ thuật thu âm, phỏng vấn nhạc sĩ hay các nhà sản xuất khác. Ban đầu, anh chỉ kiếm được khoảng 200 – 1.000 USD mỗi tháng nhờ quảng cáo.

Sau này, anh đã nghĩ ra một phương án kiếm tiền mới, đó là bán các khóa học online về những gì mà anh hiểu rõ. Tháng 4/2010, Graham bán khóa học online đầu tiên về cách sử dụng phần mềm ghi âm nổi tiếng Pro Tools với giá 45 USD.

Hiện tại, anh bán hàng chục khóa học online, giá từ 67 – 397 USD/khóa. Năm 2021, The Recording Revolution đã mang về 40.000 USD/tháng. Việc huấn luyện trực tuyến cũng giúp anh kiếm thêm 120.000 USD. Từ tháng 10/2018 đến tháng 9/2019, việc kinh doanh của Graham đã đạt doanh thu 1 triệu USD.

Anh chia sẻ bí quyết để vẫn có thu nhập tốt dù làm ít giờ là nhờ “tự động hóa” quy trình vận hành. Graham khuyên mọi người rằng nếu có thể tìm ra cách để xây dựng mô hình kinh doanh được tối ưu hóa bằng công nghệ thì mỗi người sẽ không cần phải dành 100% thời gian chỉ để quan tâm tới công việc nữa. Được biết, nhờ thiết lập gửi email tự động, phần lớn công việc của Graham chỉ là sáng tạo nội dung mới - cho phép anh làm việc linh hoạt thời gian.

