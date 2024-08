Làm căn cước mẫu mới có phải xuất trình xác nhận cư trú?

Thượng tá Long cho biết thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, Công an TP HCM đang phối hợp các đơn vị liên quan thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân thực hiện thủ tục hành chính qua Cổng dịch vụ công trực tuyến và ứng dụng VNeID.



Việc này nhằm tạo sự chủ động, tiết kiệm thời gian, thuận lợi, nhanh chóng cho người dân trong thực hiện các giao dịch.

Thượng tá Nguyễn Thăng Long, Phó Trưởng Phòng Tham mưu, Công an TP HCM thông tin tại buổi họp báo chiều 15-8; Ảnh: NGUYỄN PHAN

Theo quy định, đối với những trường hợp người dân không thể thực hiện thủ tục hành chính qua Cổng dịch vụ công, cơ quan công an vẫn tiếp nhận hồ sơ trực tiếp.

Khi có nhu cầu cấp thẻ căn cước, người dân đến cơ quan công an (Đội Cảnh sát QLHC về TTXH thuộc Công an cấp huyện, hoặc Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội thuộc Công an TP HCM) để cung cấp thông tin gồm họ, chữ đệm và tên khai sinh, số định danh cá nhân, nơi cư trú để người tiếp nhận kiểm tra đối chiếu thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Nếu thông tin người dân không có sự thay đổi, điều chỉnh thì sử dụng thông tin của công dân trong cơ sở dữ liệu.

Thượng tá Long lưu ý người dân đến các điểm cấp căn cước để thực hiện, không cần xuất trình thông báo định danh cá nhân hay xác nhận thông tin về cư trú. Bộ Công an đã bãi bỏ thủ tục cấp thông báo định danh.