Lâm Đồng: Điều tra vụ nhân viên ngân hàng chiếm đoạt gần 13 tỉ đồng

Ông Võ Ngọc Hiệp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, vừa có văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước, Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng, Công an tỉnh và UBND TP Bảo Lộc về việc xử lý các sai phạm tại Ngân hàng LienVietPostBank Bảo Lộc.



Trụ sở ngân hàng LienVietPostBank chi nhánh TP Bảo Lộc.

Theo đó, ông Hiệp đề nghị Ngân hàng Nhà nước, Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra và có biện pháp xử lý vụ việc liên quan đến hoạt động của Ngân hàng LienVietPostBank Bảo Lộc. Tăng cường quản lý, giám sát hoạt động các tổ chức tín dụng trên địa bàn, đặc biệt là các tổ chức tín dụng có dấu hiệu không lành mạnh, phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro để đảm bảo hoạt động ngân hàng, ngăn chặn hanh vi dẫn đến vi phạm pháp luật.

UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo Công an TP Bảo Lộc triển khai kịp thời các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự. Điều tra, xử lý các đối tượng có dấu hiệu chiếm đoạt số tiền giải ngân cho khách hàng theo pháp luật.

Trước đó, ngày 6-7, nhiều khách hàng từ huyện Di Linh, Bảo Lâm đến trụ sở Ngân hàng LienVietPostBank Bảo Lộc căng băng rôn đòi quyền lợi. Lực lượng chức năng địa phương đã có mặt giữ gìn trật tự.

Theo nhóm khách hàng, có 18 khách hàng do ông Trần Mạnh Cường, là nhân viên tín dụng của LienVietPostBank Bảo Lộc, thực hiện công tác cho vay, với tổng dư nợ gần 33,5 tỉ đồng.

Thế nhưng, các khách hàng báo chưa nhận được 12,8 tỉ đồng tiền theo hồ sơ giải ngân của ngân hàng nhưng vẫn phải đóng tiền lãi hàng tháng và bị đưa vào nợ xấu. Họ cho rằng số tiển 12,8 tỉ đồng nêu trên đã bị ông Cường chiếm đoạt.

UBND TP Bảo Lộc sau đó đã thông tin đến Ngân hàng Nhà nước, Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng để kiểm tra, có giải pháp xử lý, khắc phục sai phạm xảy ra tại LienVietPostBank Bảo Lộc.

Liên quan đến vụ việc trên, trả lời Báo Người Lao Động, đại diện LPBank cho biết vào ngày 6-7, có một số cá nhân tụ tập tại chi nhánh LPBank Bảo Lộc (Lâm Đồng) đề nghị gặp ông Trần Mạnh Cường, chuyên viên khách hàng của chi nhánh để yêu cầu được giải thích về việc chưa nhận đủ số tiền vay theo hồ sơ vay vốn.

Ngay lập tức, Ban điều hành ngân hàng đã họp khẩn cấp và chỉ đạo các đơn vị, cá nhân liên quan nhanh chóng thực hiện rà soát thông tin, hồ sơ vay vốn của từng khách hàng để xác minh sự việc. Hiện tại, LPBank đã thực hiện sa thải ông Trần Mạnh Cường và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc sang Công an tỉnh Lâm Đồng để điều tra xử lý theo thẩm quyền. LPbank sẽ tiếp tục rà soát làm rõ nội dung vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định của Ngân hàng và pháp luật. Ngân hàng đánh giá đây là vụ việc phức tạp nên đã kịp thời trình báo cơ quan chức năng giải quyết theo trình tự, thủ tục Pháp luật quy định. T.Phương