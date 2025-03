Làm dự án hàng chục nghìn tỷ nhưng 'quên' trả cổ tức

Tuần qua, VN-Index giảm 4,42 điểm, xuống 1.317,46 điểm. Thanh khoản giảm tuần thứ hai liên tiếp với khối lượng khớp lệnh trung bình đạt 788 triệu cổ phiếu và giá trị bình quân 18.751 tỷ đồng/phiên. HNX-Index giảm 7,62 điểm về mức 238,2 điểm.

Thống kê trên sàn HoSE, khối ngoại bán ròng 5 phiên liên tiếp với 45,4 triệu đơn vị, giá trị bán ròng hơn 2.103 tỷ đồng. Trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài cũng bán ròng 5 phiên với 2,16 triệu đơn vị, giá trị bán ròng tương hơn 95 tỷ đồng.

Trên thị trường Upcom, khối ngoại bán ròng 5 phiên với hơn 2 triệu đơn vị, giá trị bán ròng đạt 82 tỷ đồng. Như vậy, tuần giao dịch từ ngày 24-28/3 trên toàn thị trường, khối ngoại bán ròng 49,6 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng tương ứng khoảng 2.281 tỷ đồng.

Ngưng trả cổ tức

Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM (mã chứng khoán: CII) công bố tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2025, dự kiến tổ chức ngày 18/4 tại TPHCM. Năm 2025, CII đặt kế hoạch tổng doanh thu 3.888 tỷ đồng (giảm 10% so với cùng kỳ), lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ là 335 tỷ đồng.

Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM đang nợ cổ tức của cổ đông.

Về định hướng kinh doanh, CII đánh giá rằng giai đoạn 2025 - 2035 sẽ là thời kỳ vàng cho phát triển hạ tầng. Nắm bắt cơ hội này, CII tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu và triển khai các dự án hạ tầng mới với quy mô gần 50.000 tỷ đồng.

Theo CII, công ty đã được các ngân hàng lớn chấp thuận chủ trương cấp tín dụng với tổng giá trị lên đến 44.600 tỷ đồng cho Dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận.

CII cũng lên kế hoạch nghiên cứu, tham gia đấu thầu và phát triển các dự án, bao gồm: Dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận với chiều dài 95 km và tổng vốn đầu tư 39.800 tỷ đồng, dự án xây dựng đường trên cao dọc quốc lộ 51 với chiều dài 5,5 km và vốn đầu tư 14.000 tỷ đồng, dự án phát triển đô thị theo hướng giao thông công cộng (TOD) tại khu vực Hàng Xanh (TPHCM) với tổng vốn đầu tư 216.000 tỷ đồng.

Năm 2025, CII trình cổ đông kế hoạch cổ tức tiền mặt năm 2024 với tỷ lệ 12% và dự kiến tiếp tục trả cổ tức tỷ lệ 12% trong năm 2025. CII cũng trình cổ đông miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị của ông Lưu Hải Ca và bầu bổ sung ông Lê Phạm Ngọc Phương.

CII muốn tham gia dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận.

Hiện, CII chưa thực hiện trả cổ tức 4%/quý như cam kết, tập trung dòng tiền để đầu tư dự án đầu tư xây dựng mở rộng cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận theo phương thức đối tác công - tư. Thời gian thực hiện trả cổ tức bù sẽ được thực hiện trong các quý tiếp theo.

Kiểm toán nhấn mạnh báo cáo của VPH

Công ty TNHH Kiểm toán VACO thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty CP Vạn Phát Hưng (mã chứng khoán: VPH) với vấn đề nhấn mạnh đáng lưu ý.

Đơn vị kiểm toán cho biết, năm 2024 Vạn Phát Hưng đã hoàn tất chuyển nhượng toàn bộ vốn tại công ty con là Công ty CP Bất động sản Nhà Bè, đồng thời hoàn tất giao dịch mua mới công ty con gián tiếp là Công ty CP Phòng khám Đa khoa Dĩ An.

Kiểm toán nhấn mạnh vấn đề đáng lưu ý đối với Vạn Phát Hưng.

Do vậy, số liệu so sánh là số liệu trên báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc tại thời điểm ngày 31/12/2023, chỉ mang tính tham khảo và không so sánh được.

Lý giải về ý kiến nhấn mạnh của đơn vị kiểm toán, Vạn Phát Hưng cho biết, ngày 1/8/2024, công ty đã thực hiện ký hợp đồng với nhà đầu tư khác để chuyển nhượng 99% cổ phần Công ty CP Bất động sản Nhà Bè.

Trong quý IV/2024, Vạn Phát Hưng đã thực hiện việc hoàn trả lại khoản tiền đặt cọc và tiền phạt cho Công ty TNHH Lotte Land do việc chấm dứt hợp đồng chuyển nhượng 55% cổ phần ở công ty con này. Đến nay, việc chuyển nhượng toàn bộ vốn tại Công ty CP Bất động sản Nhà Bè đã hoàn tất.

Cũng trong quý IV/2024, Công ty CP Đầu tư Định An - công ty con của Vạn Phát Hưng đã thực hiện nhận chuyển nhượng 99% cổ phần của Công ty CP Phòng khám đa khoa Dĩ An nhằm đầu tư vào lĩnh vực y tế trong thời gian tới. “Vì thế, các số liệu năm 2024 có liên quan đến 2 công ty con này đối với năm 2023 là không so sánh được do 1 công ty đã thoái vốn và 1 công ty được mua mới” - giải trình của Vạn Phát Hưng nêu.