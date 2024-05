Làm đúng 2 việc, phu nhân tập đoàn nghìn tỷ giảm 10kg trong gần một năm

Mới đây, Phanh Lee gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh so sánh trước và sau khi giảm 10kg gây ngạc nhiên vì những thay đổi quá rõ ràng. Bức ảnh đầu chụp sau khi cô sinh con thứ 2 được 6 tháng và body lúc 17 tháng đã "đánh bay" vòng hai lớn, trả lại vòng bụng thon thả như thuở còn xuân.

Phanh Lee khoe thành quả giảm cân sau sinh quá đỉnh.

Phanh Lee chia sẻ: "Không nói thì mọi người có biết đây là một người không nhỉ. Hihi. Hành trình giảm 10kg của Phanh trong gần 1 năm đó ạ. Lẽ ra hành trình giảm cân chỉ kéo dài trong vòng 5-6 tháng nhưng do lúc đầu Phanh chưa biết cách ăn uống mặc dù tập luyện rất chăm chỉ, và thường xuyên đi chữa lành nên mỗi lần giảm được 1,5kg thì đi chữa lành về lại tăng lại 2kg.

Mặc dù chỉ số đo hiện tại chưa là đích đến cuối cùng nhưng vẫn mạnh dạn up lên đây biết đâu sẽ là động lực cho các mẹ đang muốn giảm cân đúng không nhỉ. Có rất nhiều bạn may mắn có cơ địa sau sinh về lại dánh vóc gần như ban đầu nhưng có rất nhiều người như Phanh, lúc mang bầu tăng rất nhiều kg, bầu to, sổ bụng khủng khiếp, rồi với nhiều người sinh liền như mình nữa, bụng chưa kịp đàn hồi lại bầu tiếp.

Nhưng không sao, chỉ cần mình quyết tâm, kết quả sẽ đạt được như mong đợi. Phanh không dùng thực phẩm chức năng hay uống gì hỗ trợ đâu. Hoàn toàn bằng ăn uống và tập luyện thôi".

Visual đỉnh cao của Phanh Lee sau 2 lần sinh nở.

Việc giảm cân sau tuổi 30, đặc biệt là với những chị em sau sinh là điều cực kỳ khó khăn, vì thế bức ảnh mà Phanh Lee đăng lên quả là 1 chuyện đáng để tự hào và cần phải flex mạnh truyền động lực cho mọi người.

Hàng loạt bình luận ngạc nhiên xen lẫn thích thú được gửi đến, cũng có rất nhiều lời khen ngợi dành cho Phanh Lee vì sự cố gắng tuyệt vời này.

Dù chưa chia sẻ chi tiết, song phương pháp giảm cân của Phanh Lee gói con trong 2 việc: ĂN UỐNG và TẬP LUYỆN một cách khoa học, duy trì.

2 phương pháp này tuy đơn giản và mang lại hiệu quả cao song hầu hết nhiều người không theo được vì dễ nản chí và không duy trì được trong thời gian dài.

Phanh Lee trong chuyến du lịch gần nhất vẫn diện đồ giấu dáng.

Việc công khai giảm cân thành công gây bất ngờ.

Phanh Lee (tên thật là Lê Phương Anh, sinh năm 1990), từng được biết đến với vai trò là một hot girl bước ra từ chương trình worldcup 18. Ngay sau đó, cô gái trẻ được các đạo diễn săn đón bởi và lấn sân điện ảnh. Tháng 6/2020, Phanh Lee bất ngờ tổ chức hôn lễ hoành tráng bên biển với bạn trai sinh năm 1986 tại Đà Nẵng. Đến năm 2023, Phanh Lee đã trở thành mẹ của 2 nhóc tì đáng yêu.

Lấy chồng đại gia, sở hữu tập đoàn nghìn tỷ, cuộc sống sau đám cưới của Phanh Lee còn khiến nhiều người ao ước hơn. Cô thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc được chồng vào bếp nấu ăn, cưng hơn "trứng mỏng". Bên cạnh đó, nữ diễn viền còn rất may mắn khi lấy được ông chồng có gu nghệ thuật khá tốt, chụp ảnh cho vợ rất "có tâm". Dù là mẹ bỉm song Phanh Lee thoải mái vi vu du lịch nước ngoài, cuộc sống khiến nhiều chị em mơ ước.

Sau sinh thứ 2, Phanh Lee từng có thời gian chạm mốc 60kg, tuy nhiên, cô vẫn diện bikini khoe vóc dáng ki du lịch cùng hội chị em. Phanh Lee cho rằng giảm cân và lấy lại vóc dáng là hành trình lâu dài, cô vẫn ưu tiên chuyện cho con ti mẹ và chăm sóc các con trước khi lao vào đường đua lấy lại body năm xưa. Có thể thấy, Phanh Lee đã đạt được mục tiêu mình đề ra ở hiện tại.