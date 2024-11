"Làm gì có ai lừa vài chục nghìn", tin vào câu nói này, người đàn ông bị lừa 1,3 tỷ đồng

Theo The Straits Times, ông Loh (74 tuổi) là nạn nhân của một vụ lừa đảo qua mạng và mọi chuyện bắt đầu chỉ vì ông quá chủ quan và nghĩ rằng không ai lừa mình số tiền nhỏ vài chục nghìn đồng.

Mọi chuyện bắt đầu khi ông Loh lướt Facebook và nhìn thấy một quảng cáo về món vịt quay Bắc Kinh của "Xiao Xiao Ya Zi" vào ngày 26/8. Ngay lập tức, ông bị thu hút bởi mức giá cực kỳ hấp dẫn 23,80 SGD (khoảng 450 nghìn đồng) cho một con vịt quay Bắc Kinh nặng 1,5kg cùng phí vận chuyển 5 SGD (khoảng 90 nghìn đồng). Đây là một mức giá rất rẻ và không muốn bỏ lỡ cơ hội mua được với giá hời nên ông Loh đã ngay lập tức liên hệ bằng cách nhắn tin với người bán trên Facebook.

Hình ảnh về quảng cáo vịt quay dẫn dụ nạn nhân đến mất sạch tiền trong tài khoản ngân hàng

Sau đó, có người nhắn lại cho ông và hướng dẫn ông tải xuống một ứng dụng có tên Grab&Go. Đây là ứng dụng của bên thứ 3 và người bán nói rằng ông phải đặt hàng qua app này mới có thể mua hàng với giá ưu đãi. Chưa hết, sau khi đã tải về thì ứng dụng này nhắc còn ông nhắc ông Loh thanh toán 5 SGD (khoảng 90 nghìn đồng) thông qua nền tảng PayNow dưới dạng "tiền đặt cọc" trước khi đơn hàng được đặt.

Ông Loh bán tín bán nghi hỏi người bán rằng: "Đây có phải lừa đảo không?" thì nhận được câu trả lời: "Ai mà đi lừa ông 5 SGD (90 nghìn đồng)". Lúc này, ông Loh tin tưởng và đặt hàng.

Nhưng chỉ vài phút sau, khi vẫn đang nói chuyện với người bán thì người đàn ông bỗng phát hiện điện thoại của mình chỉ còn màn hình trắng. Nhận thấy điện thoại có vấn đề, ông ấn nút tắt nguồn và khởi động lại nhiều lần nhưng không được.

Ảnh minh họa

Hoảng sợ, ông Loh liên lạc với người bán và nghĩ rằng do ứng dụng vừa mới cài đặt để order vịt quay. Người này trấn an ông và nói rằng không phải do ứng dụng của họ.

Ông Loh sau đó rất bất an nên đã gọi cho con gái kể lại chuyện này. Cô con gái gọi điện báo ngân hàng ngay lập tức để tạm thời khóa tài khoản mà ông đang sử dụng.

Tuy nhiên, khi nhân viên ngân hàng kiểm tra thì tài khoản của ông Loh đã bị lấy sạch tiền. Giao dịch viên của ngân hàng cho biết, kẻ lừa đảo đã chuyển toàn bộ số tiền 59.000 SGD (khoảng 1,1 tỷ đồng) và còn vay thêm một khoản tiền 11.000 SGD (200 triệu đồng) bằng thẻ tín dụng và cuỗm sạch. Qua đó, tổng thiệt hại mà ông Loh phải gánh chịu lên đến 1,3 tỷ đồng.

Ảnh minh họa

Biết tin, ông Loh bàng hoàng vì nhận ra mình đã bị lừa chỉ vì nghĩ đơn giản rằng chẳng ai lại đi lừa số tiền nhỏ. Ông còn cho biết thêm đây là số tiền ông dành dụm rất lâu và dùng nó để khám chữa bệnh sau này.

Sau vụ việc, ông Loh cũng xóa hết các ứng dụng MXH như Facebook và ứng dụng tài khoản ngân hàng. Ông nói rằng mình đã già và không rành công nghệ nên sau này sẽ không tự mua đồ trực tuyến để rồi bị lừa như thế này nữa. Đồng thời, bài học "đắt tiền" nhất mà ông nhận được chính là không nên dễ dàng tin tưởng ai trên mạng.

Để tránh gặp phải trường hợp như ông Loh, các chuyên gia khuyến cáo người dùng không nên truy cập các đường link lạ, tuyệt đối không tải xuống các phần mềm không rõ nguồn gốc. Bởi lẽ, đó rất có thể là ứng dụng chứa mã độc nguy hiểm có thể kiểm soát điện thoại hay đánh cắp tài khoản ngân hàng.