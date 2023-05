Lạm phát Mỹ hạ nhiệt, Fed có thể sẽ tạm dừng tăng lãi suất

Theo số liệu từ Cục Thống kê Lao động Mỹ, so với một năm trước, CPI lõi, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng đã tăng 5,5% - sau khi tăng 5,6%.

Nếu so sánh với tháng trước, chỉ số này đã tăng 0,4%. Bên cạnh đó, CPI cơ bản tăng 0,4% so với tháng 3 và tăng 4,9% so với năm ngoái.

Diễn biến CPI cơ bản và CPI lõi của Mỹ từ năm 2020.

Loại trừ chi phí nhà ở và năng lượng, giá dịch vụ tăng 0,1% trong tháng 4, theo ước tính của Bloomberg. Chỉ số này cũng tăng 5,1% so với một năm trước. Cả 2 đều ở mức thấp nhất kể từ tháng 7/2022.

Báo cáo cũng cho thấy lạm phát đang hạ nhiệt sau khi lãi suất tăng trong năm qua và việc thắt chặt tín dụng cũng đã tác động đến nền kinh tế. Tuy nhiên, giá cả tại nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn tăng với tốc độ nhanh và thị trường việc làm vẫn đang mạnh mẽ.

Giới chức Fed sẽ cần xem xét dữ liệu của hơn một tháng để có thể tự tin rằng áp lực giá sẽ tiếp tục hạ nhiệt, đặc biệt là sau khi họ đã phát “tín hiệu” rằng có thể sẽ tạm thời ngừng tăng lãi suất trong tháng tới.

Sau khi số liệu được công bố, thị trường chứng khoán phản ứng tích cực. Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ tăng vọt, trái phiếu kho bạc tăng điểm và đồng USD giảm.

Điều này cho thấy báo cáo từ Cục Thống kê Lao động Mỹ sẽ là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định của các nhà hoạch định chính sách vào tháng tới về việc liệu có tiếp tục tăng lãi suất hay không.

Ngoài ra, các nhà chức trách cũng đang theo dõi diễn biến của ngành ngân hàng cũng như xem xét tình hình để thắt chặt các điều kiện tín dụng hơn nữa.

Tham khảo Bloomberg