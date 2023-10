Lạm phát tăng vượt dự báo, Dow Jones giảm gần 200 điểm

Kết thúc phiên giao dịch 12/10, các chỉ số chính của Chứng khoán Mỹ tiếp tục giảm điểm khi báo cáo chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 9 cao hơn dự báo. Dow Jones giảm 173,73 điểm, tương đương 0,51%. S&P 500 giảm 0,62% và Nasdaq giảm 0,62%.



Bộ Lao động Mỹ cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đã tăng 0,4% trong tháng 9 và cao hơn 3,7% so với một năm trước. Trong khi đó, các nhà kinh tế được Dow Jones khảo sát dự đoán mức tăng lần lượt là 0,3% và 3,6%. Mức tăng thực đều cao hơn dự báo. CPI lõi, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng đã tăng 4,1% so với cùng kỳ và tăng 0,3% so với tháng 8, phù hợp với dự đoán.

Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm tăng thêm gần 1 điểm cơ bản, ở mức 4,602%. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm ở mức 5,05% sau khi tăng 4 điểm cơ bản. Dầu thô Brent tăng 1,9% lên hơn 87 USD/thùng. Dầu thô WTI cao hơn gần 2% ở mức 85,14 USD.

Việc lạm phát tăng cao hơn dự báo khiến nhiều nhà đầu tư lo ngại FED sẽ tăng lãi suất trở lại và có lý do để duy trì mức lãi suất cao trong thời gian dài.

