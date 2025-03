Lạm phát tháng 2 tại Mỹ tăng thấp hơn dự báo, chứng khoán đồng loạt tăng, kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất từ tháng 6

Báo cáo của Bộ Lao động Mỹ hôm thứ Tư (12/3) cho biết chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2 của nước này tăng 0,2% theo tháng và tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước.

CPI lõi, loại trừ giá năng lượng và thực phẩm, tăng 0,2% so với tháng 1/2025 và tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước. Đây là thước đo lạm phát quan trọng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Tất cả con số trên đều thấp hơn 0,1 điểm phần trăm so với dự báo của các nhà kinh tế do Dow Jones khảo sát.

Diễn biến CPI toàn phần (đường liền) và CPI lõi (đường đứt đoạn) tại Mỹ từ tháng 1/2021 đến tháng 2/2025. Nguồn: Bộ Lao động Mỹ.

So với tháng 1/2025, giá nhà ở – chiếm 1/3 trọng số CPI – tăng 0,3% trong tháng 2. Giá thực phẩm tăng 0,2% do giá trứng tăng 10,4%. Giá năng lượng tăng 0,2% so với tháng trước đó.

Thị trường chứng khoán tương lai tăng sau khi dữ liệu lạm phát được công bố. Dow Jones tương lai tăng hơn 300 điểm sau khi giảm tổng cộng 1.300 điểm vào 2 ngày phiên trước. S&P 500 tăng 1,2%. Nasdaq 100 tăng 1,7%.

Báo cáo được đưa ra vào thời điểm quan trọng đối với nền kinh tế và thị trường tài chính Mỹ trong bối cảnh căng thẳng thương mại leo thang vì các chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Các quan chức của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang theo dõi chặt chẽ các diễn biến trước cuộc họp chính sách tiếp theo vào 18-19/3.

Với dữ liệu lạm phát hạ nhiệt, thị trường dự đoán Fed sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức 4,25-5,5% vào cuộc họp tới. Sau đó, Fed có thể thực hiện 3 đợt cắt giảm, mỗi lần 0,25 điểm phần trăm, từ tháng 6 đến cuối năm nay.

Tham khảo: CNBC, Reuters