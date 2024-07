Làm rơi iPhone ở đâu vẫn có cơ hội tìm lại được, trừ quốc gia châu Á này

Tính năng Find My của Apple sẽ theo dõi iPhone bị mất ở bất kỳ đâu, trừ khi bạn ở Hàn Quốc hoặc chiếc điện thoại của bạn được sản xuất cho thị trường này.

Tất cả iPhone được sản xuất để bán tại Hàn Quốc đều bị vô hiệu hóa vĩnh viễn tính năng Find My. Không chỉ trong biên giới Hàn Quốc mà tính năng này cũng không thể sử dụng nếu bạn mang chiếc iPhone đó ra nước khác.

Tương tự vậy, lệnh chặn cũng áp dụng cho người dùng iPhone khi đến thăm nước này. Mặc dù iPhone sản xuất cho thị trường khác vẫn có tính năng Find My nhưng tính năng này sẽ bị vô hiệu hóa khi chúng được mang vào Hàn Quốc.

Do đó, nếu vô tình làm mất iPhone tại đây, bạn có thể vĩnh viễn không còn cơ hội tìm thấy nó. Thậm chí, nếu muốn gặp bạn bè ở đây bạn cũng sẽ gặp đôi chút khó khăn vì không thể chia sẻ dữ liệu vị trí.

Theo các cuộc thảo luận trên diễn đàn hỗ trợ của Apple, hãng trước đây đã nói rằng hạn chế này do luật pháp địa phương. Hiện tại, nếu truy cập trang hỗ trợ Find My, bạn sẽ nhận được dòng thông báo “Chia sẻ vị trí không được hỗ trợ tại Hàn Quốc và không thể khả dụng do luật pháp địa phương”.

Tuy nhiên, điều này cũng khiến nhiều người đặt ra câu hỏi bởi điện thoại Samsung không có bất cứ hạn chế nào đối với ứng dụng tìm kiếm điện thoại của mình. Ngoài ra, ở một số vùng lãnh thổ xa xôi của Hàn Quốc như Baekryeongdo và Ulleungdo, Find My được cho vẫn hoạt động bình thường.

Hàn Quốc từng phạt Apple 150.000 USD vào tháng 6/2024 vì tin rằng công ty này đã theo dõi vị trí của người dùng.

Trước đó vào năm 2023, chính phủ Hàn Quốc đã từ chối cập phép khi Apple muốn đưa dữ liệu bản đồ có độ chính xác cao ra khỏi nước này, có lẽ là để cải tiến Apple Maps. Đến hiện tại, việc xuất dữ liệu bản đồ tỷ lệ 1: 25.000 đã được phép những dữ liệu bản đồ có độ chính xác cao thì không.

Một điều lạ lùng nữa là mặc dù vô hiệu hóa tính năng Find My, cửa hàng của Apple tại Hàn Quốc vẫn bán AirTags để sử dụng Find My.