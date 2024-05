Làm sao cụ thể hoá khát vọng “Tỷ phú thế giới, doanh nhân quyền lực nhất châu Á”?

Theo danh sách tỷ phú thế giới năm 2024 Forbes công bố hồi tháng 4, Việt Nam vẫn giữ nguyên số lượng với 6 đại diện là: Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch VietJet Air Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long, Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Thaco Trần Bá Dương và Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang.

Việt Nam hiện có khoảng 752 người siêu giàu, tăng 2,4% so với 2022, theo báo cáo Thịnh vượng do hãng tư vấn bất động sản Knight Frank (Anh) phát hành hồi tháng 3/ 2023. Knight Frank dự báo đến 2028, dân số siêu giàu tại Việt Nam sẽ đạt 978, cao hơn khoảng 30% so với năm 2023 và nằm trong top 5 tăng nhanh tại châu Á - Thái Bình Dương, dẫn trước Hàn Quốc, Hong Kong (Trung Quốc) và Singapore.