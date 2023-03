Làm sao để mua căn hộ liền kề TP.HCM chỉ với 1,2 tỷ đồng?

Bình Dương thiếu hụt nhà giá rẻ



Bình Dương chiếm 1/4 tổng diện tích KCN toàn miền Nam và đứng thứ 2 tổng vốn FDI cả nước, Bình Dương thu hút hàng trăm ngàn lao động mới đến sinh sống và làm việc mỗi năm từ khắp các tỉnh thành trên cả nước và nước ngoài. Tỷ lệ dân nhập cư chiếm hơn 50% dân số (tổng dân số Bình Dương gần 2,5 triệu người). Lượng cung nhà ở chưa theo nhu cầu, thêm vào đó số lượng các dự án có mức giá phù hợp với số đông người lao động tại Bình Dương lại càng ít ỏi.



Tuy nhiên, số dự án có mức giá vừa tầm vốn đã ít nhưng ngày càng có nguy cơ tuyệt chủng theo sự phát triển của Bình Dương. Điểm danh trên thị trường Bình Dương chỉ một vài dự án như: Ventoso Tower (Dĩ An) thuộc Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Thạnh Tân, Tecco Felice Homes (Thuận An) của chủ đầu tư Tecco Group, Green Topaz (Dĩ An) của chủ đầu tư Bcons, được đánh giá có mức giá dễ tiếp cận, dễ sở hữu nhất hiện nay.

Ventoso Tower sắp được mở bán

Khu chung cư Thạnh Tân (Ventoso Tower) tọa lạc trên đường DT743C thuộc khu phố Tân Long, phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An (Bình Dương), cách Trung tâm thương mại Vincom Dĩ An chỉ 800m. Toàn bộ cấu trúc dự án lấy nguyên lý đối xứng, thiết kế đơn giản nhưng khai thác nhiều nhất tính đối lưu, thông thoáng một cách tự nhiên cho mỗi căn hộ.

Dự án Thạnh Tân (tên thương mại Ventoso Tower) có mức giá 1,22 tỷ đồng/căn cách Vincom Dĩ An chỉ 800m. Ảnh: Ventoso Tower.

"Căn hộ tuy diện tích 39m2 nhưng có nhiều lợi thế về bố trí không gian, theo đó đội ngũ kiến trúc sư (KTS) dễ dàng phát kiến nhiều ý tưởng thiết kế phù hợp cho sinh hoạt của gia đình hai vợ chồng và một con nhỏ ", KTS Phan Khanh, đơn vị thiết kế nhà mẫu cho biết. Với thiết kế như một căn studio hiện đại, các khu vực bếp, phòng khách, phòng ăn tạo được không gian sinh hoạt gia đình ấm cúng.



Bằng cách sử dụng những hệ tủ cao kịch trần, chia không gian một cách thông minh bằng hệ vách kính, tạo sự thoáng đãng, tràn ngập ánh sáng tự nhiên vào bên trong căn hộ. Khu vực nhà bếp có bố trí khá mới mẻ, thoát khỏi những lề thói thông thường. Nội thất được chọn theo phong cách hiện đại, tối giản đảm bảo đủ công năng nhưng không chiếm quá nhiều diện tích.

Nội thất căn hộ mẫu dự án Ventoso Tower. Ảnh: Qúy Mai.

Chị Hoàng Thảo Anh Thư (Dĩ An) khá ấn tượng với thiết kế căn hộ dù 39m2 nhưng đầy đủ mọi tiện nghi. Được biết, chị Thư cùng chồng vừa kết hôn, hiện đang tham khảo tìm mua căn hộ để chuyển ra ở riêng sau Tết này. Tưởng chừng khó có thể thực hiện được vì hầu hết các dự án đều là trên giấy hoặc nếu có cũng ngân sách quá lớn. Ventoso Tower mức giá tối đa 1,22 tỷ đồng/căn và bàn giao nhà muộn nhất vào quý II/2023, Theo đó, người mua chỉ cần thanh toán 365 triệu đồng có thể sớm nhận nhà để ở hoặc cho thuê. Dự án được ngân hàng Agribank hỗ trợ cho vay đến 70% giá trị căn hộ với lãi suất ưu đãi và tốt bậc nhất thị trường.



Theo đó, các tiện ích dưới thềm nhà cũng đang gấp rút hoàn thiện để kịp tiến độ bàn giao nhà cho cư dân tương lai.

Đại diện CĐT cho hay, ngay tầng thương mại dự án sẽ có siêu thị, quán cafe, nhà hàng, thư viện cafe sách, phòng GYM, nhà trẻ…



Với sự đầu tư từ Tập đoàn Sen Group, thư viện cafe sách đã hoàn thiện, bước đầu đi vào phục vụ cư dân tương lai đến tham quan dự án, với mong muốn mang lại nhiều cơ hội tiếp cận, phát triển tri thức ngay từ rất sớm cho cư dân nhí cùng nhiều hoạt động đặc trưng: Lớp học song ngữ, khóa học năng khiếu, những buổi chia sẻ của chuyên gia… hoàn toàn miễn phí cho cư dân, đại diện Sen Group chia sẻ.

