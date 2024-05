Làm thế nào để biết đâu là sầu riêng chín tự nhiên, không hoá chất? Hãy để ý 2 chi tiết cực quan trọng

Mùa hè được đánh giá là thời điểm nhiều loại trái cây vào vụ nhất trong năm. Trong số đó, không thể kể tới loại quả được mệnh danh là "vua của các loại trái cây" - sầu riêng. Thông thường, vụ thu hoạch chính của sầu riêng sẽ bắt đầu từ khoảng tháng 3 cho đến tháng 7. Cụ thể, tháng 3 đến tháng 5 là giai đoạn thu sầu riêng chính vụ ở miền Tây. Từ tháng 4 đến tháng 7 là ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ như Bình Thuận, Đồng Nai. Còn từ tháng 5 đến tháng 7 là ở Tây Ninh, Bình Phước...



Ngoài ra từ tháng 8 đến hết năm, sầu riêng ở một số vùng khác như Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai hay Bảo Lộc cũng vào vụ thu hoạch chính.

Sầu riêng là loại trái cây yêu thích của nhiều người, thường vào chính vụ vào mùa hè (Ảnh minh hoạ)

Sầu riêng chính vụ, chín tự nhiên là quả tự rụng từ cây, sẽ mang hương vị thơm ngon, bùi béo, giá trị dinh dưỡng cao, an toàn với sức khoẻ. Tuy nhiên hiện nay, do nhu cầu mua hàng cao, rất nhiều thương lái muốn kiếm lời nhanh chóng đã can thiệp vào quá trình chín của quả, ví dụ như phun thuốc, ngâm thuốc ép chín quả.

Những quả sầu riêng ép chín sẽ không ngon bằng quả chín tự nhiên, đồng thời do đã được tác động bởi hoá chất nên chúng không đảm bảo an toàn với sức khoẻ của con người.

Người mua cần nắm được các đặc điểm cơ bản để nhận biết đâu là sầu riêng chín tự nhiên, không bị nhúng hoá chất ép chín (Ảnh minh hoạ)

Nhìn vào đâu để biết sầu riêng chín tự nhiên, không hoá chất?

Chính bởi vậy, nếu là một người yêu thích sầu riêng, người dùng cần nắm được những đặc điểm cơ bản để nhận biết được một trái sầu riêng chất lượng, chín tự nhiên, không bị can thiệp bởi hoá chất. Dưới đây là 2 bộ phận cần đặc biệt lưu ý, theo hướng dẫn của một kỹ sư hoá học - anh Nguyễn Viết Thanh.

- Cuống sầu riêng: Mỗi quả sầu riêng thường sẽ có một cuống to, dài khoảng gần bằng 1 ngón tay. Người mua cần sờ thử vào phần cuống này xem cuống có còn độ tươi nhất định hay không. Nếu thấy cuống khô, thậm chí là héo, thối hoặc rụng, thì có nghĩa là quả sầu riêng này khả năng đã bị nhúng thuốc hoặc cắt sớm. Còn nếu cuống tươi, tươi, vẫn còn nhựa chảy ra thì có nghĩa là quả sầu riêng này chín tự nhiên, an toàn.

Cuống sầu riêng chín tự nhiên, thơm ngon đó là phần cuống được tươi, còn ướt hay chảy nhựa (Ảnh Hana Ban Mê)

- Gai sầu riêng: Sau khi kiểm tra cuống, tiếp tục kiểm tra đến phần gai của quả sầu riêng. Một quả sầu riêng đã chín tới sẽ có phần gai nở to, sờ vào rất cứng. Nhưng đầu gai cũng khong quá nhọn mà hơi tròn. Nếu nhận thấy gai mềm tức là khả năng quả sầu riêng này vẫn còn non. Khi ăn sẽ không được ngon, bùi béo và dễ bị sượng.

Ngoài ra, theo kinh nghiệm truyền miệng của những người "sành" về sầu riêng, có một mẹo nữa để nhận biết sầu riêng ngon đó là thực hiện việc gõ vào vỏ quả. Cụ thể, người mua sẽ gõ vào bất kỳ vị trí nào trên vỏ quả để nghe âm thanh. Nếu âm thanh nghe được là "bịch bịch" hay "bộp bộp", có nghĩa là sầu riêng đã chín. Ngược lại khi sầu riêng chưa chín thì sẽ nghe được âm thanh "bọc bọc", "boong boong" hoặc "coong coong".

Nhiều người chỉ mẹo khi mua sầu riêng đó là "gõ sầu riêng" (Ảnh minh hoạ)

Bên trong quả sầu riêng chín tự nhiên thế nào?

Bên cạnh ngoại hình bên ngoài là phần vỏ với gai hay cuống, khi bổ sầu riêng ra, người mua cũng có thể dựa trên những đặc điểm cụ thể để nhận biết quả có chín tự nhiên hay không, đã chín tới chưa và vị có thơm ngon không.

Quả sầu riêng ngon, chín tới, tự nhiên khi bổ ra chỉ cần khía rất nhẹ nhàng, đơn giản, tách nhẹ ở đuôi quả là vỏ sẽ nứt ra theo từng múi để người mua dễ dàng thưởng thức. Còn những quả non, chưa chín, người mua sẽ mất nhiều thời gian và công sức hơn để tách được các múi.

Ảnh minh hoạ

Đặc biệt với hững quả bị ép chín, công việc này sẽ còn vất vả hơn. Những quả này khi ăn vị sẽ không ngọt, bùi, mùi cũng thơm bằng quả chín tự nhiên. Những quả quá non người mua tốt nhất nên để thêm khoảng 5-7 ngày để chín thêm. Như vậy khi ăn sẽ không bị sượng.

