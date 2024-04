Làm thế nào để đảm bảo an toàn cho hệ thống điện mặt trời hộ gia đình?

Tại sao "an toàn" là tiêu chí quan trọng nhất khi lựa chọn hệ thống điện mặt trời cho hộ gia đình?

Lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà là lựa chọn phù hợp trong bối cảnh Việt Nam đang hướng tới nền kinh tế xanh, trung hòa carbon và góp phần giúp Việt Nam đạt được mục tiêu phát triển bền vững theo chủ trương của chính phủ.

Điện mặt trời rất hiệu quả để tiết kiệm chi phí tiền điện hoặc làm nguồn điện dự phòng, tuy nhiên hệ thống có những nguy cơ tiềm ẩn ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn cho chính bạn và gia đình. Các tai nạn như chập điện, ngắn mạch, hay cháy nổ có thể xảy ra nếu hệ thống không được lắp đặt và bảo dưỡng đúng quy trình.

Các chuyên gia về năng lượng cho rằng, một hệ thống an toàn sẽ giúp giảm nguy cơ tai nạn điện và hỏa hoạn, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản, mang lại sự yên tâm cho gia đình. Các tính năng như tắt nhanh (Rapid Shutdown) và bảo vệ lỗi hồ quang điện (AFCI) giúp ngăn chặn các sự cố không mong muốn. Ngay cả khi không có ai ở nhà hoặc không cần giám sát, người dùng có thể hoàn toàn yên tâm về độ an toàn của hệ thống.

Bằng cách giảm nguy cơ sự cố và nâng cao hiệu suất hoạt động, hệ thống điện mặt trời an toàn giúp giảm chi phí bảo trì và sửa chữa. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm tiền mà còn tối ưu hóa hiệu quả sử dụng năng lượng mặt trời về lâu dài.

An toàn chủ động với loạt tính năng đột phá đến từ Huawei FusionSolar

An toàn hệ thống luôn là ưu tiên hàng đầu của Huawei với Giải pháp Điện Mặt Trời thông minh Hộ gia đình FusionSolar. Hệ thống đáp ứng tiêu chuẩn cao nhất để đảm bảo an toàn với các công nghệ tiên tiến được sử dụng trong bộ tối ưu công suất, bộ biến tần và hệ thống lưu trữ năng lượng, ...

Một số tính năng dẫn đầu công nghệ an toàn có thể kể đến như:

Rapid shutdown (tắt nhanh): Chế độ tắt nguồn nhanh cấp tấm pin PV, được sử dụng để tránh nguy cơ giật điện DC do điện áp cao trên mái nhà, đảm bảo an toàn cháy nổ và vận hành & bảo trì (O&M) an toàn.

AFCI (bảo vệ lỗi hồ quang điện): Công nghệ AFCI được ví như Nón bảo hộ bảo vệ cho toàn bộ hệ thống điện mặt trời. Tích hợp công nghệ AFCI thông minh, hệ thống có khả năng ngắt nguồn siêu nhanh chỉ trong 0.5 giây khi phát hiện lỗi hồ quang điện. Điểm khác biệt của công nghệ AFCI trong hệ thống FusionSolar bao gồm việc ứng dụng Deep learning và phát hiện lỗi hồ quang ở khoảng cách 200m (so với giải pháp truyền thống khoảng cách chỉ 80m). Công nghệ đã nhận được các chứng chỉ về an toàn hàng đầu trên thế giới như chứng chỉ TÜV SÜD của Đức và CGC L4.

An toàn phía dưới mái nhà - An toàn tăng cường 5 lớp: Hệ thống an toàn được cung cấp với các tính năng tăng cường an toàn 5 lớp, bảo vệ không chỉ phía trên mà còn phía dưới mái nhà. Hệ thống 5 lớp này bao gồm lớp đầu tiên là lớp bảo vệ Cell LFP từ nhà cung cấp hàng đầu, trải qua các bài kiểm tra nghiêm ngặt, như kiểm tra chu kỳ (lên tới 1/8 vòng đời) và kiểm tra đâm thủng. Lớp tiếp theo là lớp bảo vệ điện, giúp bảo vệ ngắn mạch bên ngoài, cổng điện áp 0V. Lớp bảo vệ trong kiến trúc thiết kế có kết cấu cường độ cao, chịu áp lực 5T. Lớp an toàn chủ động có khả năng phát hiện điện áp và nhiệt độ ở cấp độ tế bào theo thời gian thực, cân chỉnh SOH và bảo vệ sức khỏe trọn vòng đời. Cuối cùng, lớp bảo vệ khẩn cấp bao gồm túi chữa cháy thông minh tích hợp cho từng mô-đun lưu trữ, giúp nhanh chóng loại bỏ các rủi ro về an toàn trong 15 giây.

Công nghệ bảo vệ EMC (Electromagnetic Compatibility): Công nghệ giúp đảm bảo rằng hệ thống điện mặt trời hoạt động một cách ổn định và hiệu quả trong môi trường điện từ khác nhau, không gây ra nhiễu hoặc xung đột với các thiết bị điện tử khác.

Toàn bộ các tính năng trên không chỉ giúp tăng cường an toàn mà còn nâng cao hiệu suất hoạt động và đảm bảo tính ổn định cho hệ thống điện mặt trời, giúp người dùng có trải nghiệm sử dụng tốt nhất.

Suốt nhiều năm qua, Huawei luôn cam kết mang lại sự an toàn tối đa cho người dùng. Cam kết này được thể hiện rõ nét qua nhiều tính năng và công nghệ tiên tiến mà Huawei tích hợp vào các sản phẩm và giải pháp của thương hiệu.

Để được tư vấn chi tiết và tham khảo thêm về giải pháp điện năng lượng mặt trời thông minh FusionSolar, độc giả có thể liên hệ với các đại lý chính thức của Huawei theo hướng dẫn dưới đây:

Bước 1: Truy cập link https://bit.ly/dailyhuaweidigitalpower

Bước 2: Tại ô Country/Region điền "Viet Nam"; Tại ô Product chọn "Smart PV"

Bước 3: Nhấn vào ô "Search"