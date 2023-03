Làm thế nào để đạt IELTS 8.5? Nữ sinh Hà Nội học cực giỏi, từng gây bão MXH chia sẻ bí kíp ôn luyện từng kỹ năng

Nguyễn Minh Châu (SN 2004, Hà Nội) từng gây sốt mạng xã hội khi trở thành nữ chính trong MV "Chuyện đôi ta" của ca sĩ da LAB. Em có vẻ đẹp ngọt ngào khi sở hữu khuôn mặt xinh xắn, đôi mắt đen tròn cùng nụ cười tỏa nắng. Không chỉ có lợi thế về ngoại hình, Châu còn có thành tích học tập xuất sắc. Em từng đạt 8.5 IELTS ngay ở lần thi đầu tiên vào năm lớp 12.

Hiện tại, Châu đang là sinh viên năm nhất chuyên ngành Sư phạm tiếng Anh, Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội). Dù mới học năm đầu tiên nhưng Châu đã tích cực đi dạy thêm tiếng Anh, ôn luyện IELTS cho rất nhiều bạn trẻ. Từ kinh nghiệm bản thân, nữ sinh có những chia sẻ hữu ích về quá trình học ngoại ngữ.

Minh Châu sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu.

Bí kíp ôn luyện IELTS theo từng kỹ năng

Châu chia sẻ, năm lớp 12, em quyết định thi IELTS để dùng kết quả nộp hồ sơ xét tuyển đại học. Ngay ở lần thi đầu, em đã đạt được tổng điểm 8.5 với các điểm thành phần như sau: Kỹ năng Đọc 9.0 (Reading), kỹ năng Nghe 8.5 (Listening), kỹ năng Viết 8.0 (Writing), kỹ năng Nói 8.0 (Speaking). Vì trước đó, Châu là học sinh lớp chuyên tiếng Anh của trường THPT chuyên Ngoại ngữ nên em không gặp nhiều khó khăn trong việc ôn luyện.

Cụ thể, Châu đã có những bí kíp ôn luyện IELTS theo từng kỹ năng:

1. Về kỹ năng Đọc và Nghe (Reading – Listening)

Đầu tiên, Châu tập trung luyện các dạng đề trong cuốn IELTS Cambridge từ số 10 trở lên và sách IELTS Recent Actual Tests. Em chú trọng luyện nhiều đề để nắm vững dạng khác nhau.

Điều thứ hai, Châu tìm hiểu kỹ quy trình xử lý bài. Vì nếu làm nhiều đề nhưng yếu kém kỹ năng thì không có giá trị. Khi Đọc và Nghe, chúng ta cần đọc câu hỏi rất kỹ. Nhiều người khuyên nên gạch chân các câu hỏi rồi áp dụng kỹ thuật đọc nhanh và đọc lướt. Nhưng theo Châu, 2 kỹ năng trên chỉ áp dụng cho những bạn có khả năng ngoại ngữ cao, không thể dành cho những bạn mới ôn luyện IELTS.

Điều thứ ba, bạn cần đọc kỹ câu hỏi nếu không muốn sai những lỗi chí mạng. Ngay cả những bạn học tốt ngoại ngữ vẫn có thể mắc những lỗi sai ngớ ngẩn ở kỹ năng Đọc và Nghe. Ngoài ra, bạn cần luyện nghe hiểu và nhớ vì đặc điểm phần thi này rất nhanh. Các thông tin được lướt qua, chỉ cần mất tập trung sẽ bỏ lỡ.

"Đối với những bạn thi bằng hình thức qua máy tính cần chuẩn bị kỹ dạng đề. Không ít bạn bất ngờ vì thi máy xuất hiện nhiều câu hỏi mới như: Nối từ, điền vào chỗ trống từ đồng nghĩa,… Trong trường hợp đó, bạn cần giữ bình tĩnh để xử lý. Những dạng đề thi máy không có sẵn trên mạng. Vì thế, bạn phải đi hỏi những người thi trong thời gian gần nhất", Châu chia sẻ thêm.

2. Về kỹ năng Nói (Speaking)

Châu rèn luyện kỹ năng Nói qua việc tham gia các giải tranh biện. Hơn thế, thông qua việc tranh biện, nữ sinh còn mở rộng vốn tri thức và hoàn thiện giá trị cá nhân. Châu từng là đồng Trưởng ban chuyên môn CNN Puzzles – CLB Tranh biện trường THPT chuyên Ngoại ngữ (2020-2021).

Bên cạnh đó, Châu đạt được hàng loạt giải thưởng lớn như: Top 10 Người nói tốt nhất, Tứ kết Asian Online Debate Championship WSDC 2021 - Cuộc thi tranh biện Online phạm vi toàn châu Á; Lọt vòng tứ kết, Top 15 người nói tốt nhất Vietnam British Parliamentary Championship 2021 (Bảng Anh) - Cuộc thi tranh biện quy mô toàn quốc; Bán kết The Debaters 2021 - đại diện trường trong cuộc thi tranh biện quy mô toàn quốc phát sóng trên kênh truyền hình giáo dục quốc gia VTV7,…

Châu được nhiều giải thưởng ở các cuộc thi tranh biện.

3. Về kỹ năng Viết (Writing)

Bài thi gồm 2 phần. Ở phần đầu sẽ cung cấp các sơ đồ. Nhiệm vụ của bạn là hiểu bản chất các sơ đồ rồi mới viết. Châu chia sẻ, bản thân em đi học thêm ở rất nhiều trung tâm cùng với sự hỗ trợ của các bạn thi HSG tiếng Anh cấp quốc gia mới tự tin vượt qua vòng thi này.

Minh Châu cho biết: "Có biểu đồ được sử dụng để miêu tả sự tăng trưởng (growth), có biểu đồ lại yêu cầu so sánh sự khác biệt (compare and contrast). Vì thế, bạn cần có có kho từ vựng cho từng dạng như: Phát triển mạnh, tự do, rơi xuống, đứng nguyên,…".

Ở phần thi thứ 2, đề sẽ yêu cầu bạn bàn luận về các vấn đề xã hội. Ở phần này, nhiều học sinh gặp phải khó khăn như: Thiếu ý tưởng, thiếu kiến thức xã hội,… Châu khuyên các bạn nên tham khảo các tài liệu dành cho tranh biện và tập tư duy logic ở mọi lĩnh vực như: Kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục, y tế,…

Đây cũng là cách giúp bạn trau dồi từ vựng cho bản thân. Tuy nhiên, bạn cần đề cao chất lượng hơn số lượng. Thông thường, mọi người chỉ học cách viết của từ tiếng Anh, học nghĩa cơ bản rồi chuyển sang từ tiếp theo mà chẳng thèm xem lại khi có thời gian. Đó là lý do mọi người tốn nhiều giấy để chép mà không hiệu quả.

Cách học hiệu quả cho từ vựng là "learn to use" (học để sử dụng). Nghĩa là bạn cần học trong ngữ cảnh, học cả cách cách phiên âm. Khi học từ vựng có rất nhiều cách để ghi nhớ. Bạn có thể "nhớ bằng cả trí não", "trí nhớ cơ bắp" (muscle memory) – sự quen thuộc trong vô thức. Ngoài ra, khi học từ vựng cũng cần chú ý đến trọng âm để khi nói có thể nhấn nhá hay hơn.

3 lỗi sai thường gặp phải khi luyện IELTS

- Không vững nền mà thích dùng cấu trúc hoa mỹ: Châu gọi những bạn học theo kiểu này là "chưa làm đúng đã muốn làm hay". Đây cũng là hệ lụy của việc các bạn phụ thuộc quá nhiều vào việc học trên Youtube, TikTok. Bởi các kênh mạng xã hội thường "câu view" bằng cách đưa ra những cụm từ độc lạ nhằm thu hút người xem. Nhưng bạn cần nhớ, IELTS là bài thi năng lực ngôn ngữ nên không đề cao sự sáng tạo, điều quan trọng là cần làm đúng.

- Làm nhiều đề mà không nhìn lại đánh giá: Nhiều bạn làm rất nhiều đề với suy nghĩ sẽ khắc phục được các lỗi sai. Nhưng đây là điều sai lầm. Thay vì cặm cụi làm đề mới thì bạn nên dành thời gian kiểm tra đề cũ, xem những lỗi sai đã mắc để từ đó rút kinh nghiệm. Hãy ưu tiên số lượng hơn chất lượng.

- "Núp bóng" nhiều group (hội nhóm) để hóng đề: Điều này ảnh hưởng đến tâm lý của bạn trước khi đi thi. Bạn sẽ cảm thấy mất tự tin, lo sợ bản thân làm không tốt. Thay vì lo lắng, hãy để bản thân thư giãn bằng cách tập luyện thể dục thể thao, đi chơi với bạn bè hay đơn giản là xem những bộ phim, nghe những bản nhạc mình yêu thích.

Châu cho biết trong thời gian tới, em sẽ cố gắng giữ vững phong độ học tập, học thêm nhiều kiến thức mới. Đồng thời, Châu sẽ chia sẻ bí quyết học ngoại ngữ, ôn luyện IELTS đến các bạn trẻ. Em muốn được giống như thầy cô giáo của mình, mang niềm tâm huyết cùng kiến thức có được truyền đạt tới mọi người.

Ảnh: NVCC