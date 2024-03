Làm xe gỗ theo thiết kế của AI, 9x chia sẻ: '3 tháng hoàn thiện, có chi tiết lấy cảm hứng từ đồng hồ cơ'

Trên kênh YouTube ND - Woodworking Art vừa đăng tải một video mới với tựa đề "I Built A Car For My Child From AI's Imagination", tạm dịch "Tôi đã chế tạo một chiếc ô tô cho con mình từ trí tưởng tượng của AI".



Cụ thể, chiếc xe mới của anh Trương Văn Đạo, sống tại Bắc Ninh, được tạo ra dựa trên thiết kế của trí tuệ nhân tạo (AI). Trước đó, những chiếc xe bằng gỗ của anh đều dựa trên các mẫu xe thương mại hoặc concept có thật.

Bản phác thảo do AI thiết kế. Ảnh: NVCC

"Phong cách của chiếc xe mới dựa theo các tiêu chí độc, lạ và phải thật điên rồ. Dẫu vậy, tôi cũng phải điều chỉnh bản thiết kế sao cho phù hợp với chất liệu gỗ mà tôi sử dụng", anh Trương Văn Đạo chia sẻ.



Phần khung của xe được làm từ sắt thép, còn lại chủ yếu sử dụng gỗ pơ mu. Cung cấp sức mạnh cho chiếc xe là 2 mô-tơ điện. Anh Đạo mất 3 tháng để hoàn tất chiếc xe độc lạ này.

Nhìn từ bên ngoài, xe sở hữu kiểu dáng độc lạ, nhưng cũng dễ gây hiểu lầm cho những người lần đầu tiếp xúc. Cụ thể, phần bánh sau có thiết kế rất to nhưng thực ra chỉ là tượng trưng. Xe di chuyển được là nhờ vào hệ thống bánh ẩn ở phía dưới, kết hợp với bánh trước bằng gỗ có kích thước nhỏ hơn.

"Các chi tiết bánh răng mất nhiều thời gian để hoàn thiện nhất. Chúng được lấy ý tưởng từ bộ máy đồng hồ cơ", anh Đạo chia sẻ.

Bên trong chiếc xe đủ rộng để anh Đạo cùng hai đứa con có thể ngồi thoải mái. Anh Đạo dự định làm thêm nhiều chiếc xe bằng gỗ khác từ trí tưởng tượng của bản thân cùng sự giúp sức của AI trong tương lai.