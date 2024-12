Lần đầu tiên 3 huyền thoại âm nhạc từng gây sốt toàn cầu hội ngộ tại Đà Lạt: Thành phố ngàn hoa sẽ trở thành điểm đến âm nhạc đỉnh cao thế giới

Ổn ào, sành điệu, và lấp lánh ánh đèn sàn nhảy, Disco đã từng gây sốt trong thập niên 70-80 nhưng vẫn chưa bao giờ biến mất. Trong giai đoạn ấy, ở Mỹ, châu Âu hay thậm chí là Việt Nam, một cuốn băng cassette hay một băng video VHS tổng hợp các nghệ sĩ như Boney M, Samatha Fox, Sandra, C.C. Catch, Joy, Modern Talking… được nhiều gia đình coi như "bảo vật" quý giá.

Trong hành trình kéo dài hàng thập kỷ đến nay của Disco, những huyền thoại như Boney M, Joy hay Samantha Fox vẫn gây tiếng vang nhờ phong cách âm nhạc riêng và sức ảnh hưởng bền lâu. Hiện nay, những bản hit đình đám như "Daddy Cool", "Rasputin" của Boney M hay "Touch By Touch" của Joy đang trở lại, thu hút không chỉ thế hệ trung niên mà còn khiến giới trẻ thuộc Gen Z cũng phải tò mò.

BONEY M - huyền thoại disco đa thế hệ từng là 1 hiện tượng Disco toàn cầu, nổi tiếng toàn thế giới những năm 60 -70 của thế kỷ trước với những bài nhạc sôi động, và giai điệu vô cùng bắt tai.

Đáng nói nhất, bản hit "Daddy Cool" ra mắt mùa hè năm 1976 đã trở thành huyền thoại và đến nay sau gần nửa thế kỷ vẫn tiếp tục "quay trở lại" trong những năm gần đây. Nền tảng TikTok đã tạo ra các xu hướng vũ điệu sàn nhảy bắt mắt, dùng giai điệu quen thuộc của "Daddy Cool" như một phần nhạc nền. Kết quả, nhiều video trên TikTok tạo đột phá về số lượng người xem, khiến Boney M tiếp cận được đa thế hệ. Trong khi những khán giả trung niên chơi TikTok ngay lập tức nhận ra Boney M, Gen Z chỉ cảm thấy "quen tai" nhưng lại hoàn toàn tò mò về danh tính nhóm nhạc. Sau dần, thế hệ trẻ tìm hiểu và nghe lại những ca khúc của Boney M. Nhiều nghệ sĩ trẻ còn sử dụng beat của nhóm và làm mới liên tục, cho thấy sức sống mãnh liệt từ những giai điệu Disco này.

Đặc biệt, giọng ca chính của Boney M, Liz Mitchell, vẫn tiếp tục đi lưu diễn đến tận ngày nay, mang lại trải nghiệm sống động cho những khán giả yêu mến dòng nhạc này. Với giọng hát giàu nội lực và phong thái biểu diễn đầy cảm xúc, Liz Mitchell không chỉ tái hiện những ca khúc huyền thoại mà còn chứng minh sức sống mãnh liệt của Disco trên sân khấu hiện đại. Các buổi biểu diễn của bà thường kín chỗ, thu hút cả những khán giả trung niên lẫn giới trẻ đến khám phá âm nhạc kinh điển.

Joy, ban nhạc đến từ Áo, nổi tiếng trong những năm 80 với phong cách Disco pha lẫn Pop ngọt ngào. Những ca khúc như "Touch By Touch" và "Valerie" nhanh chóng trở thành những bài hát "quốc dân" thời điểm đó, bởi giai điệu dễ nghe, dễ nhớ và phù hợp với nhiều tâm trạng. Thanh niên thập niên 80 đặc biệt thích phong cách của Joy bởi các bài hát mang tiết tấu vừa phải, có thể vừa đứng nhún nhảy vừa trò chuyện trong các bữa tiệc.

Joy mang tính lãng mạn và hoài cổ trong Disco. "Touch By Touch" hiện tại vẫn được các DJ remix trong các buổi party retro, thu hút đông đảo khán giả đến từ nhiều độ tuổi. Nhạc Disco vào tay Joy trở thành phép màu, biến mỗi góc nhỏ sàn nhảy thành không gian tràn ngập tình yêu và năng lượng lấp lánh. "Touch By Touch" đến nay mỗi dịp Tết đến Xuân về, vẫn là bài hát được nhiều người tìm nghe và được phát ở nhiều trung tâm thương mại tại Việt Nam.

Samantha Fox là ngôi sao Disco-Pop nổi bật trong những năm 80 với hình tượng táo bạo, mạnh mẽ và đầy cuốn hút, khẳng định nữ quyền bằng thần thái tự tin, chủ động. Ca khúc "Touch Me (I Want Your Body)" đã giúp cô trở thành biểu tượng âm nhạc không chỉ với Disco mà còn cả Pop và Dance. Sau đó, những "I Only Wanna Be with You" hay "Nothing’s Gonna Stop Me Now" đã làm khuynh đảo giới trẻ toàn cầu.

Sự phá cách trong âm nhạc và hình tượng của Samantha Fox đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều nghệ sĩ nữ sau này như Madonna hay Lady Gaga. Hiện tượng "Touch Me" vẫn xuất hiện trong các playlist âm nhạc retro của nhiều DJ quán bar.

Ngoài Samantha Fox, Disco-Pop còn có Sandra và C.C. Catch cũng được coi là "những nữ hoàng" của thập niên 80. Cả hai mang lại phong cách Disco kết hợp với Synth-Pop hiện đại, tạo nên những ca khúc vẫn được nghe nhiều đến ngày nay như "In the Heat of the Night" của Sandra hay "Cause You Are Young" của C.C. Catch.

Đêm nhạc "Dalat Spring Concert" ở thành phố mộng mơ Đà Lạt vào tối 21/12 đánh dấu lần đầu tiên cả ba huyền thoại của Disco thập niên 80 là Boney M, Samantha Fox và Joy sẽ cùng đứng chung trên sân khấu và biểu diễn miễn phí cho khán giả tại Quảng trường Lâm Viên, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Đây cũng là lần đầu tiên hàng loạt nghệ sĩ đẳng cấp thế giới được IB Group Vietnam mời về biểu diễn tại thành phố ngàn hoa trong một dịp đặc biệt – lễ hội cuối năm. Sự kiện này hứa hẹn thu hút không chỉ khán giả trung niên từng gắn bó với âm nhạc Disco mà cả nhiều khán giả trẻ hiện nay đến với thành phố hoa.

Thời trang hay âm nhạc cũng luôn có một vòng lặp xu thế. Trong kỷ nguyên mới của Công nghệ 4.0, khi các nền tảng mạng xã hội như TikTok phát triển, nhiều "huyền thoại" đột nhiên được trỗi dậy và tiếp tục trở thành xu hướng hiện đại. "Daddy Cool" của Boney M đã tạo nên cơn sốt trên TikTok khi giai điệu sôi động của nó được sử dụng làm nhạc nền cho hàng triệu video. Sự phổ biến này không chỉ làm sống lại Disco trong lòng thế hệ trung niên mà còn thu hút sự chú ý của Gen Z — những người chưa từng sống qua thời kỳ hoàng kim của thể loại nhạc này trong những thập kỷ trước.

"Dalat Spring Concert" diễn ra vào 19h30 ngày 21/12/2024 tại Quảng trường Lâm Viên, TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Dự án âm nhạc quốc tế "Dalat Spring Concert" được tổ chức thường niên với sự phối hợp của UBND tỉnh Lâm Đồng, Sở VHTT&DL Lâm Đồng, UBND TP.Đà Lạt cùng IB Group Vietnam nhằm lan tỏa hình ảnh Đà Lạt là Thành phố sáng tạo trong lĩnh vực âm nhạc được UNESCO công nhận và hướng đến xây dựng Đà Lạt là điểm đến âm nhạc đỉnh cao thế giới.