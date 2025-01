Lần đầu tiên, đạo diễn Táo Xuân 2025 tiết lộ áp lực khai thác diễn viên có doanh thu trăm tỷ và loạt chuyện hậu trường chưa từng công khai

Áp lực của tổng đạo diễn

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam cho biết Táo Xuân mỗi năm đều có chừng đó nhân vật. Dĩ nhiên sẽ luôn có những vấn đề xã hội mới trong từng năm nhưng không tránh khỏi việc trùng lặp.

“Đó thực sự là thử thách khi chúng ta phải khai thác những đề tài dưới nhiều lăng kính, góc nhìn, để mang đến cảm xúc khác nhau cho quý vị khán giả qua từng năm. Chương trình luôn phơi bày những sự thật, những điều trái tai gay mắt diễn ra trong đời sống xã hội. Bên cạnh đó, Táo Xuân cần ca ngợi, vinh danh những tấm gương người tốt việc tốt.

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam

Nam đạo diễn áp lực trong việc truyền tải tất cả điều đó một cách nhẹ nhàng, không quá gay gắt và có chừng mực. Vì Táo Xuân là chương trình mang tính chất giải trí, hài hước và tình cảm trong thời khắc chuyển giao năm mới. Qua đó có thể gieo cho khán giả những hy vọng, giúp họ nguôi ngoai trước điều không may đã xảy ra, để họ có thể nghị lực và tinh thần bước tiếp trong năm mới.

Năm nay, ngoài việc Thoại Mỹ thay thế Cẩm Ly, đạo diễn Hoàng Nhật Nam áp lực khi khai thác Lê Khánh - diễn viên vừa có doanh thu trăm tỷ đồng ngoài phòng vé. May mắn là nữ diễn viên luôn hết mình vì công việc.

“Lê Khánh là người năng lượng với tinh thần làm việc mạnh mẽ, quyết liệt trong vai diễn. Năm nay, chúng tôi ‘đặt để’ nghệ sĩ Lê Khánh vào nhân vật bà Táo, tạo nên chất xúc tác, ‘ngòi nổ’ để dẫn chuyện. Chúng ta có thể thấy nghệ sĩ Lê Khánh là một người không hề nề hà, không ngại làm xấu hình ảnh mình hay bất cứ điều gì để có thể giúp cho vai diễn lột tả những tính cách bên trọng. Cô ấy cũng phối hợp, tương tác để tạo nên chất xúc tác rất tuyệt vời đối với nhân vật xung quanh”, đạo diễn nói thêm.

Chuyện chưa kể ở Táo Xuân 2025

Năm nay, NTK áo dài Nguyễn Việt Hùng đảm nhận vai trò thiết kế trang phục cho bộ ba Táo Quân. Trang phục của Thiên Hậu do NTK Lê Long Dũng và Thân Nguyễn An Kha đảm nhiệm. Những thiết kế này đều tạo nên sự lộng lẫy, sắc màu, mang yếu tố tươi vui nhưng không kém phần sắc sảo với những họa tiết thêu may được đính kết rất cầu kỳ.

Ngoài ra, trang phục của Hằng Nga do NTK Tuấn Hải đảm nhiệm với sự cách điệu từ chiếc áo dài với họa tiết đàn chim hạc bay trên mây vô cùng lộng lẫy và quyến rũ. Còn với Thiên Ân, sự chuyển đổi linh hoạt giữa hình ảnh đời thường và hình tượng rắn thần đã tạo nên những khoảnh khắc ấn tượng. Tất cả giúp cho khán giả có những trải nghiệm nhân vật có yếu tố thần thoại, kỳ ảo trong đó.

Ngoài sự đầu tư cho trang phục, diễn viên chuẩn bị kỹ lưỡng cho các vai diễn trong Táo Xuân, dẫn đến nhiều kỷ niệm đáng nhớ, một trong số đó là việc xây dựng hình tượng linh vật rắn.

“Đây là một con vật mang hình thù khiến nhiều người ngại ngần. Tuy nhiên để đưa vào Táo Xuân, chúng tôi mang đến ý tưởng với sự lột xác, vượt qua trăn trở về mặt thể xác và tinh thần để trưởng thành. Đó là ý niệm xúc động. Khi thảo luận với biên kịch Lê Nghĩa và đạo diễn Ruby Hồng Ngọc, bản thân tôi cũng tâm đắc với ý tưởng này”, đạo diễn nói.

Đạo diễn cho rằng câu nói của nhân vật Rắn cha có nói: “Càng nhiều tổn thương, càng nhiều đau đớn thì lột xác càng rực rỡ” tương tự quá trình tôi luyện của con người, đi qua những va vấp con người lại càng trưởng thành và càng có nhiều sự nhìn nhận về cuộc đời hơn. Từ đó, chúng ta nảy sinh ra hành động cống hiến cho cuộc đời.

“Đó là điều quan trọng về mặt thông điệp và hình ảnh của hình tượng rắn năm nay. Và việc tôi đã quyết định để Ngọc Hoàng đổi tên cho nhân vật rắn từ Lục Bình - một cô rắn hồn nhiên, tinh nghịch, khó chiều trong giai đoạn tuổi trẻ. Và rồi sau khi đột xác, nhân vật này có cái tên mới - Thanh Bình. Cái tên này cũng là lời chúc cho một năm mới với sự bình an, hạnh phúc”, đạo diễn nói thêm.

Quá trình thực hiện Táo Xuân cũng có nhiều kỷ niệm vui đáng nhớ khác. Với lượng thoại dày đặc, kết hợp giữa các câu hát cải lương và bài hát mới, các diễn viên chúng tôi thực sự đã phải ‘vắt óc’ để nhớ lời. Dù quá trình tập luyện kỹ lưỡng, những ‘sự cố’ nhỏ vẫn không thể tránh khỏi.

Có những lúc, vì quá nhập tâm vào nhân vật, diễn viên vô tình "lỡ lời", tạo ra những tình huống hài hước khiến cả trường quay bật cười. Thậm chí, ngay cả Ngọc Hoàng và Thiên Hậu, cũng không thể kìm nén được những tràng cười khi quên thoại hay nói nhầm.

Năm nay, Hồng Ngọc tiếp tục đảm nhận vai trò đạo diễn. Từng làm việc nhiều năm, tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam nói ít xảy ra tranh luận với đạo diễn Hồng Ngọc.

“Cả bản thân tôi và đạo diễn Hồng Ngọc đều có tính cách mềm mỏng, nội tâm và có thiên hướng giải quyết mọi việc theo hướng nhẹ nhàng. Tất nhiên là mỗi người sẽ có ý kiến riêng nhưng chúng tôi đều tìm được tiếng nói chung để mỗi người đều đóng góp được kinh nghiệm và ý tưởng hay của mình để giúp cho chương trình được thực sự hấp dẫn và cuốn hút”, đạo diễn Hoàng Nhật Nam nói thêm.