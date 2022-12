Lần đầu tiên Grab hé cửa cho đối thủ thanh toán chui vào hệ sinh thái, đi Grab có thể thanh toán ZaloPay

ZaloPay vừa thông báo tới hàng triệu users về việc ví điện tử này đã có mặt trên siêu ứng dụng Grab – hệ sinh thái trước đó chỉ chấp thuận một ví điện tử duy nhất là Moca.



Trên ứng dụng Grab, hiện bên cạnh các phương thức thanh toán thẻ ATM, Visa, Mastercard, đã có thêm lựa chọn thanh toán bằng ZaloPay.

ZaloPay thông báo đã có mặt trên Grab.





App Grab cũng hiển thị thêm phương thức thanh toán ZaloPay.

Thông báo về phương thức thanh toán mới này mới chỉ được ZaloPay gửi thông báo trên ứng dụng. Cả hai đơn vị đều chưa lên tiếng trên các phương tiện truyền thông về sự hợp tác này.



Super app hay siêu ứng dụng từng là xu hướng lớn nhiều đơn vị theo đuổi. Trong khi MoMo định vị là siêu ứng dụng thanh toán thì Shopee là siêu ứng dụng với hoạt động cốt lõi là thương mại điện tử, còn Grab cung cấp các dịch vụ xoay quanh hoạt động chính là vận chuyển.

Nếu như Shopee kiên định với một ví điện tử duy nhất trong hệ sinh thái là AirPay (hiện đổi tên thành ShopeePay để đồng nhất về thương hiệu), Grab đã mở cửa để “đối thủ” cung cấp dịch vụ thanh toán trên hệ sinh thái của mình.

Theo báo cáo mới nhất của Robocash, thị trường ví điện tử Việt Nam đang vào giai đoạn bùng nổ với 40 ví điện tử đang hoạt động, trong đó 90% thị phần thuộc về 3 ví MoMo, Moca và ZaloPay.

Cũng theo Robocash, thị phần người dùng lớn nhất hiện thuộc về MoMo, với 45,8% (so với 36,2% vào tháng 10/2018), thị phần nhỏ nhất - Moca với 0,6% (so với 4,5%). So với năm 2018, ZaloPay đạt mức tăng trưởng cao nhất – 550% và ShopeePay thấp nhất – 144%.

Robocash nhận định Moca đang mất dần vị trí của mình (mất 46% người dùng trong 4 năm qua). Trong khi đó, ZaloPay đang tăng trưởng nhanh nhất ở mức 4% hàng tháng, ShopeePay (AirPay) chậm nhất với 1,9% hàng tháng, trong khi Moca đang mất 1,3% người dùng hàng tháng. Trong khi đó, bản thân thị trường ví điện tử nói chung đang tăng trưởng đều đặn 3,1%/tháng.