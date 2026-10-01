Lần đầu tiên Hà Nội có pháo hoa nước trong đêm mừng 72 năm Giải phóng Thủ đô với 6000 đơn vị pháo hoa do Sun Group tài trợ

Đồng hành cùng TP. Hà Nội, Tập đoàn Sun Group tài trợ toàn bộ chương trình trình diễn pháo hoa nghệ thuật quy mô lớn tại hai không gian văn hóa biểu tượng của Thủ đô là Hồ Hoàn Kiếm và Hồ Tây. Màn trình diễn kéo dài 15 phút, từ 21h00 đến 21h15. Kịch bản và sơ đồ trận địa được Sun Group phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 (Nhà máy Z121) thiết kế, triển khai.

Hai trận địa sẽ sử dụng tổng cộng 3.525 quả pháo hoa nổ tầm cao (1.725 quả tại Hồ Hoàn Kiếm và 1.800 quả tại Hồ Tây), tạo nên những tán hoa lửa khổng lồ trên nền trời. Ở tầm thấp, 975 quả pháo nổ tầm thấp cùng 50 giàn pháo hoa nghệ thuật sẽ dệt nên những tầng sóng ánh sáng ngay trước mắt người xem.

Hồ Hoàn Kiếm được xác định là điểm nhấn trung tâm của chương trình, gắn với ý nghĩa lịch sử và giá trị biểu tượng đặc biệt của Thủ đô.

Điểm nhấn của chương trình là 1.250 giàn hỏa thuật, trong đó Hồ Hoàn Kiếm bố trí 350 giàn và Hồ Tây 900 giàn. Kết hợp cùng pháo hoa nổ tầm cao và tầm thấp, mặt hồ sẽ trở thành tấm gương khổng lồ phản chiếu muôn sắc màu, tạo nên một màn trình diễn đa tầng, đa chiều, xứng tầm đại lễ của Thủ đô ngàn năm văn hiến.

Hồ Hoàn Kiếm là điểm nhấn trung tâm, với kịch bản kết hợp pháo hoa nổ và hỏa thuật nhằm khai thác không gian mặt nước và khu vực cảnh quan xung quanh hồ.

Tại Hồ Tây, chương trình được tổ chức trên không gian mặt nước rộng hơn. Đáng chú ý, màn pháo hoa nước lần đầu được giới thiệu tại Hà Nội sẽ là một trong những điểm mới của chương trình năm nay.

Theo đơn vị tổ chức, hơn 150 hiệu ứng được thiết kế riêng cho đêm 10/10, với nhiều lớp trình diễn trên bầu trời và mặt nước. Kịch bản và sơ đồ trận địa do Sun Group phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 (Nhà máy Z121) triển khai.

Sun Group từng tài trợ màn pháo hoa tầm cao chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng và kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trước đó, Sun Group từng tài trợ màn pháo hoa tầm cao chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng và kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Chương trình sử dụng gần 10.000 đơn vị pháo hoa, được giới thiệu là màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật có quy mô lớn nhất trong lịch sử Hà Nội.

Đêm pháo hoa 10/10 năm nay tiếp tục khẳng định sự đồng hành bền bỉ, trách nhiệm của Sun Group với Thủ đô trong những dịp trọng đại, góp phần mang đến cho người dân và du khách những khoảnh khắc tự hào, trọn vẹn và đáng nhớ