Lần đầu tiên sau nhiều năm, HPG vượt qua MWG trở thành khoản đầu tư lớn nhất trong danh mục VEIL Dragon Capital

Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL), quỹ lớn nhất do Dragon Capital quản lý vừa công bố danh mục định kỳ với nhiều điểm đáng chú ý.

Tại ngày 3/12, tổng quy mô danh mục VEIL đạt 1,69 tỷ USD và đây cũng là con số lớn nhất trong nhiều năm qua.

Top 10 khoản đầu tư lớn nhất của VEIL có nhiều biến động khi HPG vượt qua MWG trở thành khoản đầu tư lớn nhất danh mục quỹ với tỷ trọng 10,37% (khoảng 175 triệu USD). Trong khi đó, khoản đầu tư thường xuyên đứng số 1 trong danh mục VEIL trong nhiều năm qua là MWG đã lui xuống vị trí số 2 với tỷ trọng 9,87% (khoảng 167 triệu USD).

HPG vượt qua MWG trở thành khoản đầu tư lớn nhất của VEIL

Từ đầu năm tới nay, HPG là cổ phiếu được VEIL tăng tỷ trọng mạnh nhất trong danh mục. Nếu như vào đầu tháng 1, HPG chỉ chiếm tỷ trọng 5,15% (khoảng 76,5 triệu USD) và đứng thứ 5 trong danh mục thì đến nay, khoản đầu tư của VEIL vào HPG đã tăng hơn 2 lần.

Giá trị khoản đầu tư của VEIL vào HPG tăng mạnh thời gian qua bên cạnh việc quỹ đã mua thêm cổ phiếu còn đến từ việc thị giá HPG bứt phá mạnh. Tại ngày 3/12, thị giá HPG đạt 36.850 đồng/cp, tăng 92% so với đầu năm.

Trong năm 2020, hoạt động kinh doanh HPG tăng trưởng khá mạnh trong cả lĩnh vực thép lẫn nông nghiệp. 9 tháng đầu năm, Hòa Phát đạt 8.845 tỷ đồng lợi nhuận hợp nhất sau thuế, tăng 56% so với cùng kỳ năm trước. Mới đây, Hòa Phát đã có quyết định thoái vốn khỏi mảng nội thất, thành lập 4 tổng công ty, bao gồm Tổng công ty Gang Thép, Tổng công ty Ống thép và Tôn mạ màu, Tổng công ty Phát triển Nông nghiệp, Tổng công ty Phát triển Bất động sản.

Thời gian gần đây, giá thép cán nóng (HRC) tăng "phi mã" cũng góp phần hỗ trợ đà tăng của nhóm cổ phiếu thép nói chung và HPG nói riêng.

Biến động cổ phiếu HPG từ đầu năm tới nay

Trong top 10 khoản đầu tư lớn nhất của VEIL tại ngày 3/12 đã không còn sự xuất hiện của DIG khi quỹ đã thoái vốn trong ngày 2/12 cho Địa ốc Him Lam. Ngoài ra, SAB cũng không còn nằm trong top 10 khoản đầu tư lớn nhất của VEIL. Thay thế DIG và SAB trong top 10 là VPB (tỷ trọng 3,26%) và MBB (tỷ trọng 3,22%).

Tại ngày 3/12, giá trị tài sản ròng trên chứng chỉ quỹ (NAV/Share) của VEIL đạt 7,78 USD, tăng 1,83% so với tuần trước đó và tăng 15,09% so với đầu năm (tính theo USD). Đây là mức tăng vượt trội so với VN-Index khi chỉ số này chỉ tăng 8,03% từ đầu năm.