Lần đầu tiên tăng trưởng doanh thu sau 3 năm, Huawei đang hồi sinh?

Doanh thu của Huawei Technologies tăng trong quý thứ 3 liên tiếp sau khi những mảng kinh doanh mới như dịch vụ điện toán đám mây và chi nhánh điện thoại thông minh dần phục hồi đã giúp giảm nhẹ những tác động từ sự trừng phạt của Mỹ.

Cụ thể, Trong nửa đầu năm 2023, Huawei ghi nhận mức doanh thu 42,96 tỷ USD, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm ngoái với tỷ suất lợi nhuận ròng đạt 15,0%. Theo đó, doanh thu từ Mảng kinh doanh Cơ sở hạ tầng ICT và Thiết bị Tiêu dùng của Huawei lần lượt đạt 23,10 tỷ USD và 14,30 tỷ USD. Trong khi đó, mảng kinh doanh Cloud, Digital Power và Giải pháp Ô tô Thông minh (Intelligent Automotive Solution – IAS) của Huawei lần lượt đạt doanh thu 3,33 tỷ USD; 3,34 tỷ USD và 137,8 triệu USD.

Công ty cũng cho biết những cải thiện về hiệu quả hoạt động, chiến lược bán hàng và sản phẩm để đưa tốc độ tăng trưởng quay trở lại. Công ty này cũng ghi nhận một phần lợi nhuận từ việc bán một số mảng kinh doanh nhất định. Gã khổng lồ điện tử đã bán nhà sản xuất thiết bị di động Honor Device Co. cho một tập đoàn vào năm 2020 và một phần hoạt động kinh doanh máy chủ của họ vào năm 2021.

Bà Mạnh Vãn Chu – Chủ tịch luân phiên của Huawei cho biết: “Trong nửa đầu năm 2023, hoạt động kinh doanh cơ sở hạ tầng ICT của Huawei tiếp tục phát triển bền vững và ổn định. Mảng Thiết bị Tiêu dùng cũng ghi nhận dấu hiệu tăng trưởng. Đặc biệt, có sự phát triển mạnh mẽ trong hai hoạt động kinh doanh của Huawei Cloud và Huawei Digital Power. Ngoài ra, các sản phẩm của chúng tôi tham gia vào lĩnh vực phương tiện kết nối thông minh cũng tiếp tục giữ vững khả năng cạnh tranh trên thị trường”.

Mảng kinh doanh thiết bị viễn thông của Huawei cũng vững vàng trong giai đoạn này. Đáng chú ý, công ty đã chứng kiến tăng trưởng doanh thu nửa đầu năm lần đầu tiên trong 3 năm.

Huawei và Apple là 2 thương hiệu lớn duy nhất ghi nhận đạt tốc độ tăng trưởng tại thị trường điện thoại thông minh trong quý 2 theo dữ liệu của IDC. Theo đó, Huawei chứng kiến mức tăng trưởng 76%. Công ty này đang nỗ lực khôi phục mảng kinh doanh thiết bị cao cấp – vốn trước đó bị bóp nghẹt bởi những lệnh trừng phạt của Mỹ.

Huawei cũng đã và đang mở rộng nhóm khách hàng của mình sang nhóm các cảng và mỏ than thuộc sở hữu nhà nước của Trung Quốc, giúp số hóa các ngành công nghiệp như sản xuất điện. Theo Canalys, bộ phận cung cấp cơ sở hạ tầng và dịch vụ đám mây của họ đã giành được chỗ đứng, vượt trên Alibaba Group Holding Ltd. và Tencent Holdings Ltd. và đạt được những tiến bộ tốt ở nước ngoài. Sự thúc đẩy từ nhu cầu trí tuệ nhân tạo có thể sẽ duy trì động lực đó ngay cả khi nền kinh tế rộng lớn hơn của Trung Quốc đang phải vật lộn để vực dậy tăng trưởng.

Huawei trong nhiều năm đã phải hoạt động dưới một loạt các hạn chế thương mại của Mỹ làm cắt giảm nguồn cung cấp hàng loạt linh kiện và phần mềm quan trọng ở nước ngoài. Chip 5G của Qualcomm Inc. và hệ điều hành Android của Alphabet Inc. là một trong những sản phẩm nổi bật nhất hiện được coi là ngoài tầm với của công ty Trung Quốc. Mảng kinh doanh điện thoại thông minh của Huawei, từng lớn nhất thế giới về số lượng xuất xưởng, kể từ đó đã rớt khỏi bảng xếp hạng hàng đầu toàn cầu.

“Năm nay, việc ra mắt các sản phẩm chủ lực của Huawei sẽ trở lại bình thường”, công ty cho biết trong tuyên bố của mình. Hoạt động kinh doanh tiêu dùng của hãng cho thấy mức tăng trưởng 2,2% trong nửa đầu năm nay, chiếm một phần trong tổng mức tăng trưởng doanh thu 3,1% trong sáu tháng đầu năm.

Huawei đã tái tập trung vào thị trường nội địa và các doanh nghiệp mới nổi để kiếm lợi nhuận. Họ đã giành được các hợp đồng lớn từ các nhà mạng viễn thông và công ty năng lượng thuộc sở hữu nhà nước để xây dựng cơ sở hạ tầng 5G trên khắp đất nước. Huawei cũng hợp tác với các nhà sản xuất ô tô để đưa hệ điều hành Harmony nội bộ của mình vào ô tô điện.

Công ty đã đầu tư 3 tỷ USD vào hoạt động kinh doanh giải pháp ô tô thông minh và hiện có 7.000 nhân viên chuyên nghiên cứu và phát triển thêm trong lĩnh vực này.

Trong ngắn hạn, một nền kinh tế Trung Quốc đầy biến động có thể làm giảm tham vọng của Huawei khi mà công ty này thu được hơn 60% doanh số bán hàng từ thị trường quê nhà vào năm ngoái. Điều đó đã được phản ánh trong thị trường điện thoại thông minh của Trung Quốc khi nhu cầu yếu được dự đoán sẽ tiếp tục trong suốt năm nay. Thời kỳ cao điểm xây dựng mạng không dây cũng sắp kết thúc sau khi cả nước đưa vào sử dụng gần 3 triệu trạm phát 5G. Tờ Bloomberg cũng nhận định, Huawei đã gặp khó khăn khi xuất khẩu các trạm 5G đặc trưng của mình sang một số thị trường béo bở nhất do phía Mỹ phát động phong trào loại trừ các sản phẩm Trung Quốc khỏi các mạng viễn thông.