Lần đầu tiên tổ chức hội nghị ứng dụng AI trong tăng trưởng kinh tế

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng cho biết, đây là hội nghị lần đầu tiên được tổ chức để tập trung trao đổi, nhận định về vai trò của dữ liệu mở và xu thế phát triển trí tuệ nhân tạo trên thế giới. Từ đó, xác định các thách thức, đề ra các hành động cụ thể để phát triển dữ liệu mở, đẩy nhanh phát triển và ứng dụng AI tạo động lực tăng trưởng kinh tế.

Ông Phan Quý Phương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu

Năm 2023 là Năm dữ liệu số quốc gia ở Việt Nam. Dữ liệu là yếu tố đầu vào mới, quan trọng nhất và vô tận, là động lực mới thúc đẩy chuyển đổi và phát triển kinh tế, là phương thức mới để nâng cao năng lực quản lý, là cơ hội mới. “Hiện nay, trên thế giới, các Chính phủ đã nhận ra rằng dữ liệu công là một nguồn tài nguyên quý giá và cần được khai thác hiệu quả. Mở và chia sẻ dữ liệu cho các bên khai thác sẽ giúp thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế, xã hội cũng như tăng cường sự hợp tác giữa chính phủ với doanh nghiệp và người dân”, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng khẳng định.

Ông Phan Quý Phương – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế khẳng định, Hệ thống dữ liệu mở tỉnh Thừa Thiên Huế đã đem lại cho địa phương rất nhiều lợi ích như: Giúp tập hợp, quản lý dữ liệu một cách khoa học và hiện đại; hỗ trợ các nhà đầu tư trong và ngoài nước về các chỉ số kinh tế – xã hội; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; phát triển kinh tế và khoa học – công nghệ; hỗ trợ cho việc phát triển chính quyền điện tử của tỉnh; tăng cường sự tham gia và giám sát của người dân, tổ chức, doanh nghiệp… vào các hoạt động của các cơ quan chính quyền địa phương.

Đối với ứng dụng trí tuệ nhân tạo, tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai Bản đồ số, báo cáo số phục vụ theo dõi thông tin, dữ liệu, phân tích, đánh giá hỗ trợ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của UBND Tỉnh; triển khai Camera trí tuệ nhân tạo giám sát, hỗ trợ đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự xã hội, an toàn các sự kiện; theo dõi nhiệt độ thân người, giám sát phương tiện vào ra tỉnh trong công tác phòng chống dịch COVID-19....

“Hội thảo là hoạt động rất cần thiết và ý nghĩa giúp cho các bộ, ban, ngành và các địa phương có thêm các tham vấn từ các chuyên gia và nhà khoa học trong quá trình cụ thể hóa Chiến lược quốc gia về dữ liệu, về trí tuệ nhân tạo do Chính phủ ban hành và xây dựng kế hoạch của từng ngành, từng địa phương để triển khai trong giai đoạn sắp đến”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Quý Phương cho biết thêm.

Tại hội nghị, các diễn giả đã chia sẻ về tác động của dữ liệu mở tới tăng trưởng kinh tế; xu thế và kinh nghiệm quốc tế trong triển khai, đánh giá, đo lường dữ liệu mở; thảo luận về chính sách, cơ hội và thách thức dữ liệu mở ở các địa phương tại Việt Nam; Trao đổi về các hiểu biết trong việc tối đa hóa giá trị của dữ liệu mở nhằm thúc đẩy nghiên cứu, đầu tư phục vụ phát triển và ứng dụng AI tại Việt Nam.

Đồng thời, hội nghị đã bàn thảo và thông qua các khuyến nghị của các cơ quan quản lý, tổ chức quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước về các nội dung để cùng nhau hành động nhằm phát triển dữ liệu mở và nâng cao năng lực ứng dụng Trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam.