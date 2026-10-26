Lần đầu tiên trong lịch sử, hòn đảo cách Phú Quốc hơn 100km sẽ có sân bay, rộng gấp 13 lần sân vận động Mỹ Đình, vốn đầu tư 28.800 tỷ

Theo Cục Hàng không Việt Nam, ngày 6/5/2026, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 657/QĐ-BXD phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, Cảng hàng không Thổ Chu (tỉnh An Giang) chính thức được bổ sung vào quy hoạch.

Quy hoạch xác định Cảng hàng không Thổ Chu có quy mô cấp sân bay 4C. Công suất thiết kế dự kiến khoảng 20.000 hành khách/năm trong thời kỳ 2021-2030 và khoảng 1 triệu hành khách/năm tầm nhìn đến năm 2050.

Đáng chú ý, đây được định hướng là sân bay lưỡng dụng, phục vụ cả dân dụng và quốc phòng. Trước đó, khi thăm đặc khu Thổ Châu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã yêu cầu nghiên cứu khả thi xây dựng sân bay lưỡng dụng có thể tiếp nhận các dòng máy bay như A320, A321, đồng thời tính đến khả năng mở rộng lên cấp 4E trong tương lai.

Theo phương án quy hoạch, diện tích đất dự kiến của sân bay khoảng 234,06 ha tức rộng gấp hơn 13 lần sân vận động Mỹ Đình 17,5 ha. Chi phí đầu tư theo quy hoạch ước tính khoảng 28.800 tỷ đồng cho thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Ngày 21/5, HĐND tỉnh An Giang đã chấp thuận chuyển đổi 270 ha rừng đặc dụng sang mục đích khác để thực hiện dự án. Theo hồ sơ dự án, sân bay Thổ Chu được xác định là công trình đầu tư công khẩn cấp theo quyết định của Bộ Quốc phòng.

Thổ Chu là đảo lớn nhất trong quần đảo Thổ Châu, thuộc tỉnh An Giang. Quần đảo gồm 8 đảo lớn nhỏ với tổng diện tích gần 1.394 ha, riêng đảo Thổ Chu rộng khoảng 1.249 ha. Quần đảo cách Phú Quốc hơn 100 km, cách Rạch Giá khoảng 220 km và nằm gần ranh giới vùng biển giáp Thái Lan, Campuchia.

Trên đảo hiện có khoảng 1.800 cư dân sinh sống, gồm lực lượng biên phòng, hải quân, các đơn vị quân sự và người dân định cư lâu dài. Việc ra đảo hiện phụ thuộc hoàn toàn vào đường biển, thường xuất phát từ Phú Quốc hoặc Rạch Giá, thời gian di chuyển dài và dễ bị gián đoạn khi vào mùa gió.

Theo Báo Điện tử Chính phủ, khi hình thành, sân bay sẽ giúp lực lượng cơ động nhanh hơn và ứng phó kịp thời các tình huống khẩn cấp. Sân bay cũng giúp việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, cấp cứu y tế giữa đảo và đất liền thuận lợi hơn, tạo đà phát triển kinh tế - xã hội cho vùng biển đảo Tây Nam.