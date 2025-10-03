Lần đầu tiên trong vòng 1 năm, BYD chứng kiến doanh số bán xe ô tô điện sụt giảm, nhà đầu tư ‘như ngồi trên đống lửa’

Tập đoàn xe điện khổng lồ của Trung Quốc – BYD – vừa ghi nhận lần sụt giảm sản lượng giao xe đầu tiên theo năm trong năm 2025, ngay cả khi đang bước vào mùa cao điểm tiêu thụ ô tô. Điều này cho thấy rõ ràng dấu hiệu đà tăng trưởng của nhà sản xuất hàng đầu này đang chậm lại.

Theo số liệu mới nhất, BYD đã giao 393.060 xe trong tháng 9, giảm gần 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trước đó, có thông tin cho biết hãng đã cắt giảm mục tiêu doanh số năm nay tới 16%, xuống còn khoảng 4,6 triệu xe, trong bối cảnh cuộc chiến giá cả khốc liệt đang diễn ra gay gắt tại thị trường nội địa Trung Quốc. Dù vậy, BYD vẫn giữ vững vị thế thống trị, khi chiếm hơn 54% tổng doanh số xe điện toàn thị trường trong tháng 9.

Trái ngược với sự chững lại của BYD, hàng loạt hãng xe điện non trẻ lại bứt phá mạnh mẽ với doanh số kỷ lục, nhờ các mẫu xe mới giá rẻ và chính sách hỗ trợ từ chính phủ Trung Quốc. Theo Joey Ying, chuyên gia phân tích ô tô tại Nomura, các chương trình khuyến mãi của các hãng cùng với chính sách kích cầu từ chính phủ đã giúp thị trường ghi nhận “sự cải thiện tuần tự rõ rệt” trong bốn tháng cuối năm – giai đoạn được xem là mùa vàng của ngành ô tô.

Trong đó, Leapmotor là cái tên nổi bật nhất khi giao được 66.657 xe trong tháng 9, tăng hơn 97% so với cùng kỳ năm ngoái, tiếp tục chuỗi kỷ lục doanh số mọi thời đại và vượt mốc 50.000 xe mà hãng từng đạt hồi tháng 7. Hai mẫu C10 và C16 của Leapmotor lần lượt giữ vị trí dẫn đầu phân khúc xe dưới 200.000 nhân dân tệ trong suốt 4 tháng và 8 tháng liên tiếp. Bên cạnh đó, Liên minh Harmony Intelligent Mobility Alliance (HIMA) – được Huawei hậu thuẫn, gồm các thương hiệu Aito, Chery và Maextro – cũng đạt kỷ lục doanh số mới với 52.916 xe bán ra, lần đầu tiên vượt mốc 40.000 xe/tháng kể từ tháng 5.

Không kém cạnh, Xiaomi – tân binh đình đám trong thị trường xe điện – cũng lập cột mốc mới với hơn 40.000 xe giao trong tháng 9, gấp đôi so với tháng 1. Đáng chú ý, mẫu xe YU7, sản phẩm thứ hai của Xiaomi và đối thủ trực tiếp của Tesla Model Y, đã bán được tổng cộng 40.000 xe chỉ trong ba tháng kể từ khi ra mắt vào tháng 7.

Xpeng cũng ghi dấu ấn mạnh mẽ khi giao 41.581 xe trong tháng 9, tăng 95% so với cùng kỳ năm ngoái và 10% so với tháng trước, lần đầu tiên vượt mốc 40.000 xe sau nhiều tháng chỉ dao động quanh ngưỡng 30.000. Trong khi đó, Nio cũng đạt 34.749 xe giao, đánh dấu tháng thứ hai liên tiếp lập kỷ lục mới, với gần một nửa doanh số đến từ thương hiệu xe gia đình thông minh Onvo.

Sau hai tháng sụt giảm, Li Auto đã phục hồi mạnh mẽ với 33.951 xe giao trong tháng 9, dù trước đó hãng từng gặp rắc rối với một chiến dịch marketing thất bại khiến doanh số giảm. Ngoài ra, Zeekr – thương hiệu xe điện cao cấp thuộc Geely – cũng đạt 18.257 xe giao trong tháng 9, chỉ thấp hơn đôi chút so với kỷ lục 18.908 xe đạt được hồi tháng 5.

Tổng thể, bức tranh thị trường xe điện Trung Quốc đang trở nên năng động và khốc liệt hơn bao giờ hết. Dù BYD vẫn chiếm hơn một nửa thị phần, nhưng sự trỗi dậy mạnh mẽ của các hãng trẻ như Leapmotor, Xpeng, Xiaomi và Nio đang báo hiệu một cuộc cạnh tranh mới – nơi giá bán, công nghệ, thương hiệu và trải nghiệm người dùng đều trở thành yếu tố then chốt quyết định vị thế của các nhà sản xuất trong cuộc đua xe điện toàn cầu.

Theo: CNBC