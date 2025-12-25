Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Lần đầu tiên Việt Nam đưa ngôn ngữ một số quốc gia khu vực ASEAN vào giảng dạy, dự kiến triển khai ngay năm sau

25-12-2025 - 13:34 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Dự kiến trong năm 2026, triển khai xây dựng chương trình tiếng Lào Ngoại ngữ 1, tiếng Lào Ngoại ngữ 2 và sẽ triển khai trước tại các xã khu vực biên giới tiếp giáp với nước Lào theo nhu cầu người học và điều kiện triển khai của các nhà trường.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã ký Quyết định số 2732/QĐ-TTg ngày 16/12/2025 phê duyệt Đề án tăng cường dạy và học ngoại ngữ giai đoạn 2025 - 2035, định hướng đến năm 2045.

Đề án xác định chủ trương của Đảng và Nhà nước trong dạy và học ngoại ngữ, dạy và học bằng ngoại ngữ cho các cấp học và trình độ đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế; Đưa năng lực sử dụng ngoại ngữ khác cùng với năng lực tiếng Anh thành lợi thế cạnh tranh của nguồn nhân lực Việt Nam.

Mục tiêu cụ thể của Đề án được xác định cho 3 giai đoạn 2025-2030; 2030-2035, và 2035-2045, với việc xây dựng các chương trình dạy học ngoại ngữ trong giáo dục phổ thông, giáo dục nghề, giáo dục đại học và giáo dục thường xuyên, các chương trình đào tạo giáo viên ngoại ngữ.

Giai đoạn 2025-2030 hướng tới các mục tiêu: Xây dựng, triển khai các chương trình dạy học ngôn ngữ của một số quốc gia trong khu vực ASEAN, trong đó ưu tiên các chương trình dạy tiếng Lào, chương trình dạy ngôn ngữ quốc gia của Campuchia tại các cơ sở giáo dục, đào tạo có nhu cầu và đủ điều kiện triển khai, đặc biệt tại các xã khu vực biên giới.

Xây dựng, triển khai thí điểm hoạt động lựa chọn cho trẻ mầm non làm quen với tiếng Trung, tiếng Nhật Bản, tiếng Hàn Quốc. Tiếp tục thí điểm các chương trình lựa chọn làm quen với tiếng Trung Quốc, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật Bản, tiếng Hàn Quốc đối với học sinh lớp 1, lớp 2, chương trình dạy học tiếng Hàn Quốc, tiếng Đức trong giáo dục phổ thông tại các cơ sở giáo dục có nhu cầu và đủ điều điều kiện triển khai thực hiện;

Theo Đề án, lần đầu tiên ngôn ngữ một số quốc gia khu vực ASEAN sẽ được đưa vào giảng dạy trong giáo dục phổ thông ở Việt Nam. Trong đó dự kiến trong năm 2026, triển khai xây dựng chương trình tiếng Lào Ngoại ngữ 1 (học từ lớp 3 đến lớp 12) và chương trình tiếng Lào Ngoại ngữ 2 (môn học lựa chọn học từ lớp 6 đến lớp 12) và sẽ triển khai trước tại các xã khu vực biên giới tiếp giáp với nước Lào theo nhu cầu người học và điều kiện triển khai của các nhà trường.

Cũng xuất phát từ nhu cầu thực tế của người học, việc làm quen với các ngôn ngữ tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn sẽ được thí điểm triển khai từ bậc mầm non (với trẻ 3 đến 5 tuổi) tại các cơ sở giáo dục có nhu cầu và đủ điều kiện triển khai. Các hoạt động dự kiến đưa vào thí điểm gồm nghe các bài hát, các câu lệnh, từ rất đơn giản và hát lại hay làm theo, nhắc lại; các hoạt động đố vui như ghép từ đơn giản hàng ngày và hình ảnh đơn giản, ghép từ và đồ vật... Trẻ không bắt buộc phải học nghe, nói, đọc, viết theo khuôn mẫu, mà được tiếp cận ngôn ngữ một cách tự nhiên thông qua vui chơi và sinh hoạt trong môi trường giàu ngôn ngữ, từ đó dần hình thành sự hứng thú và yêu thích đối với ngôn ngữ.

