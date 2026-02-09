Lấn làn, vượt ẩu chẹt chết 2 người trên đèo vẫn thản nhiên: Do người ta chứ do mình đâu





Ngày 9/2, Công an tỉnh Phú Thọ điều tra vụ tai nạn khiến 2 người đi xe máy tử vong tại xã Mai Châu.

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 14h52 ngày 8/2, tại Km128+370 Quốc lộ 6, thuộc địa phận xã Mai Châu. Thời điểm trên, ô tô biển số 15C-461.38 đi hướng Sơn La - Hà Nội, khi tới khúc cua vượt xe khách phía trước đã tông vào xe máy đi ở chiều ngược lại.

Vụ tai nạn khiến 1 người đi trên xe máy tử vong tại chỗ, người còn lại tử vong khi đưa vào bệnh viện.

Ô tô vượt ẩu chèn qua 2 người đi xe máy.

Nguyên nhân ban đầu được xác định, ô tô BKS 15C-461.38 vượt không đảm bảo tầm nhìn dẫn đến va chạm.

Thời điểm xảy ra tai nạn trời mưa, mặt đường ướt, trơn trượt. Hệ thống biển báo, vạch kẻ đường và các thiết bị đảm bảo an toàn giao thông trên đoạn tuyến này được bố trí đầy đủ.

Video diễn biến vụ tai nạn được chia sẻ trên mạng xã hội từ chính camera hành trình của ô tô 15C-461.38. Đáng chú ý, trong đoạn video có giọng phụ nữ nhắc tài xế "vượt lên" xe khách đi phía trước mặc dù đây là đoạn đường đèo, nhiều khúc cua.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi tài xế cố vượt xe khách, đúng lúc này ở chiều ngược lại 2 người ngồi trên xe máy đi tới. Do đường hẹp, trơn trượt, trước tình huống bất ngờ, tài xế xe máy phanh gấp đã cùng người ngồi đằng sau ngã ra đường và bị ô tô BKS 15C-461.38 cán qua.

Lúc này, giọng người phụ nữ trên ô tô đầy hốt hoảng, tuy nhiên, một người đàn ông khác lên tiếng đổ lỗi: "Do người ta chứ có phải do mình đâu".

Đoạn video gây bức xúc trên mạng xã hội không chỉ bởi hành vi vượt ẩu gây tai nạn cướp đi mạng sống của 2 người vô tội mà còn thói đổ lỗi cho nạn nhân của người ngồi trên chiếc ô tô.

Tình trạng tài xế vượt ẩu gây tai nạn vẫn thường xảy ra, nhiều vụ gây hậu quả tang thương nghiêm trọng.

Để đảm bảo an toàn khi di chuyển trên tuyến, lực lượng chức năng khuyến cáo người tham gia giao thông chú ý giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn giữa các phương tiện, hạn chế vượt xe tại các đoạn đường đèo dốc, cua gấp, tầm nhìn hạn chế.

Người lái xe bật đèn chiếu sáng phù hợp khi lưu thông trong điều kiện sương mù, mưa phùn.

Tài xế cần chú ý quan sát tại các khu vực có người dân mua bán ven đường, không dừng, đỗ xe trái quy định để hạn chế các va chạm có thể xảy ra.