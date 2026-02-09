Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lấn làn, vượt ẩu chẹt chết 2 người trên đèo vẫn thản nhiên: Do người ta chứ do mình đâu

09-02-2026 - 11:50 AM | Xã hội

Đoạn video ghi lại cảnh ô tô cố tình vượt ở đường đèo, gây tai nạn làm 2 người đi xe máy tử vong nhưng người trên ô tô vẫn đổ lỗi 'do người ta chứ do mình đâu'.


Ngày 9/2, Công an tỉnh Phú Thọ điều tra vụ tai nạn khiến 2 người đi xe máy tử vong tại xã Mai Châu.

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 14h52 ngày 8/2, tại Km128+370 Quốc lộ 6, thuộc địa phận xã Mai Châu. Thời điểm trên, ô tô biển số 15C-461.38 đi hướng Sơn La - Hà Nội, khi tới khúc cua vượt xe khách phía trước đã tông vào xe máy đi ở chiều ngược lại.

Vụ tai nạn khiến 1 người đi trên xe máy tử vong tại chỗ, người còn lại tử vong khi đưa vào bệnh viện.

Tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đèo: 2 Người tử vong vì hành vi vượt ẩu - Ảnh 1.

Ô tô vượt ẩu chèn qua 2 người đi xe máy.

Nguyên nhân ban đầu được xác định, ô tô BKS 15C-461.38 vượt không đảm bảo tầm nhìn dẫn đến va chạm.

Thời điểm xảy ra tai nạn trời mưa, mặt đường ướt, trơn trượt. Hệ thống biển báo, vạch kẻ đường và các thiết bị đảm bảo an toàn giao thông trên đoạn tuyến này được bố trí đầy đủ.

Video diễn biến vụ tai nạn được chia sẻ trên mạng xã hội từ chính camera hành trình của ô tô 15C-461.38. Đáng chú ý, trong đoạn video có giọng phụ nữ nhắc tài xế "vượt lên" xe khách đi phía trước mặc dù đây là đoạn đường đèo, nhiều khúc cua.

Tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đèo: 2 Người tử vong vì hành vi vượt ẩu - Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi tài xế cố vượt xe khách, đúng lúc này ở chiều ngược lại 2 người ngồi trên xe máy đi tới. Do đường hẹp, trơn trượt, trước tình huống bất ngờ, tài xế xe máy phanh gấp đã cùng người ngồi đằng sau ngã ra đường và bị ô tô BKS 15C-461.38 cán qua.

Lúc này, giọng người phụ nữ trên ô tô đầy hốt hoảng, tuy nhiên, một người đàn ông khác lên tiếng đổ lỗi: "Do người ta chứ có phải do mình đâu".

Đoạn video gây bức xúc trên mạng xã hội không chỉ bởi hành vi vượt ẩu gây tai nạn cướp đi mạng sống của 2 người vô tội mà còn thói đổ lỗi cho nạn nhân của người ngồi trên chiếc ô tô.

Tình trạng tài xế vượt ẩu gây tai nạn vẫn thường xảy ra, nhiều vụ gây hậu quả tang thương nghiêm trọng.

Để đảm bảo an toàn khi di chuyển trên tuyến, lực lượng chức năng khuyến cáo người tham gia giao thông chú ý giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn giữa các phương tiện, hạn chế vượt xe tại các đoạn đường đèo dốc, cua gấp, tầm nhìn hạn chế.

Người lái xe bật đèn chiếu sáng phù hợp khi lưu thông trong điều kiện sương mù, mưa phùn.

Tài xế cần chú ý quan sát tại các khu vực có người dân mua bán ven đường, không dừng, đỗ xe trái quy định để hạn chế các va chạm có thể xảy ra.

Minh Tuệ/VTC News

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Danh sách phạt nguội trong 24 giờ qua, 131 chủ ô tô, xe máy nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168

Danh sách phạt nguội trong 24 giờ qua, 131 chủ ô tô, xe máy nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168 Nổi bật

Khám xét đồng loạt trụ sở và kho hàng Công ty DANA FOOD, bắt vợ chồng Giám đốc Đỗ Thị Thùy Trang SN 2000

Khám xét đồng loạt trụ sở và kho hàng Công ty DANA FOOD, bắt vợ chồng Giám đốc Đỗ Thị Thùy Trang SN 2000 Nổi bật

Bắt tạm giam Nguyễn Lê Tuấn Đạt SN 1997

Bắt tạm giam Nguyễn Lê Tuấn Đạt SN 1997

11:20 , 09/02/2026
Khám xét, bắt giam chủ doanh nghiệp vàng bạc Nguyễn Đức Dương SN 1986, sai phạm hơn 1.500 tỷ đồng

Khám xét, bắt giam chủ doanh nghiệp vàng bạc Nguyễn Đức Dương SN 1986, sai phạm hơn 1.500 tỷ đồng

10:48 , 09/02/2026
Sáng đầu tuần mưa rét, người Hà Nội 'chôn chân' trên nhiều tuyến đường

Sáng đầu tuần mưa rét, người Hà Nội 'chôn chân' trên nhiều tuyến đường

10:19 , 09/02/2026
Cựu Giám đốc Trung tâm KH&CN hầu tòa vì cho thuê trái phép loạt ‘đất vàng’ tại TPHCM

Cựu Giám đốc Trung tâm KH&CN hầu tòa vì cho thuê trái phép loạt ‘đất vàng’ tại TPHCM

08:36 , 09/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên