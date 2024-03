Lăn lộn đủ nghề, làm đến 'ốm người': Ngoài 30 tuổi vợ chồng dắt nhau đi khắp thế gian 2-3 lần/năm, mỗi chuyến hàng trăm triệu đồng

Mới đây, gia đình chị Bùi Mỹ Phụng (33 tuổi) và anh Nguyễn Lê Nhật Khoa (34 tuổi) lại gây "bão" cộng đồng mạng bởi bộ ảnh chất lừ tại châu Âu. Cư dân mạng không khỏi xuýt xoa trước khả năng mix đồ khiến cả nhà 3 người trở nên nổi bật, ấn tượng.



Được biết gia đình chị Phụng đã có chuyến đi gần 1 tháng, đi qua 8 quốc gia. Đây là lần thứ hai gia đình chị Phụng quay lại châu Âu. Trước đó vào cuối tháng 9/2022, cả nhà đã cùng nhau tới thăm một số nước Tây Âu như: Pháp, Thụy Sĩ, Ý, Vatican,...

Chị Mỹ Phụng cho biết: "Vì châu Âu có nhiều địa điểm thú vị khác, vì vậy chúng tôi quyết định trở lại để tham quan các nước Bỉ, Hà Lan, Đức và di chuyển một chặng đường dài qua Đông Âu để thăm Séc, Áo, Slovakia, Hungary. Mục tiêu của chúng tôi là sau chuyến Tây Âu - Đông Âu này, sẽ có một dịp khác sắp xếp thời gian dẫn con đi lên các nước phía trên Bắc Âu như Na Uy, Phần Lan, Đan Mạch, Iceland,... 2 chuyến đi châu Âu vừa qua, tổng cộng số quốc gia cả nhà đặt chân tới là 11 nước".

Cả nhà chung sở thích khám phá, chỉ chờ con… nghỉ học để "bốc" đi

Tính đến thời điểm hiện tại, vợ chồng chị Phụng đã đi đến 24 quốc gia, cậu con trai dù mới 5 tuổi cũng đã đặt chân tới 20 nước. Đây quả thực là con số mà nhiều người ngưỡng mộ.

Theo quan điểm của 2 vợ chồng, bản chất của con người là thích tìm tòi, khám phá những điều chưa biết. Tuy nhiên khi chưa có điều kiện, chúng ta chỉ mơ ước và nỗ lực hơn trên hành trình thực hiện. Đến khi có khả năng kinh tế, chúng ta mới có thể tới những vùng đất mới. Có người thích cảnh sắc thiên nhiên, người lại thích kiến trúc, người lại mê mẩn nền văn hóa bản địa,... Đi nhiều quốc gia, ngắm nhìn thắng cảnh đẹp và nổi tiếng là ước mơ ấp ủ bấy lâu nay và đang được vợ chồng chị Phụng hiện thực hóa.

Chị Mỹ Phụng tâm sự trước đó, gia đình đã tự đi tới nhiều quốc gia châu Á. Hai anh chị cùng nhau mua sắm đồ, tham khảo lịch trình nên khá thuần thục. Tuy nhiên, trong chuyến đi châu Âu vào cuối tháng 9/2022, do là lần đầu tiên tới một châu lục mới và dẫn theo em bé 5 tuổi nên vợ chồng chị chọn đi tour để có người "take care. Nhờ vậy chuyến đi trở nên an toàn, tiện lợi hơn và cũng giúp cả nhà có thêm kinh nghiệm cho chuyến sau.

Bà mẹ 9x hào hứng chia sẻ: "Sau chuyến đi năm ngoái, 2 vợ chồng mê quá nên bàn với nhau nhất định sẽ sớm quay lại châu Âu nhưng theo hình thức tự túc để khám phá linh hoạt hơn. Tuy nhiên, những người lựa chọn đi tự túc phải có ngoại ngữ, kiến thức để biết cách đặt và sử dụng tất cả những dịch vụ liên quan trong chuyến đi, chẳng hạn như việc đặt vé tham quan, vé tàu điện, vé xe bus,...

Trước chuyến đi, 2 vợ chồng đã phân công nhiệm vụ rõ ràng. Về khoản đặt vé và lên lịch trình, chồng tôi có kinh nghiệm, thông thái và nhanh nhạy nên anh đảm nhận. Còn tôi khéo léo, vun vén hơn nên sẽ lo khoản mua sắm thực phẩm, chuẩn bị quần áo, đồ dùng cá nhân và nhận việc xếp hành lý gọn gàng, ngăn nắp".

Không chỉ đơn giản là sở thích khám phá điều mới lạ, ngắm nhìn thế giới xinh đẹp, vợ chồng chị Mỹ Phụng còn quan điểm đi du lịch là cách nuôi dạy con thông thái. Với vợ chồng chị, không gì hiệu quả bằng để con hấp thụ kiến thức qua những chuyến đi thực tế. Đến nay, bé Nhất Khoa (biệt danh là KuKa) đã biết nhiều nền văn hóa, tích cực khám phá mỗi khi đi qua những vùng đất mới. Bé hào hứng, tò mò tìm hiểu mọi thứ. Hơn thế, bé KuKa còn vẽ lại được bản đồ thế giới thông qua trí nhớ, không cần nhìn bản mẫu. Bé cũng thuộc hơn 100 lá cờ các quốc gia.

"Vợ chồng tôi không bắt ép con học theo kiểu thuộc lòng, mà khi đưa con đi du lịch, con sẽ tự hứng thú với quốc kỳ, nền văn hóa, kiến trúc,... Đây cũng là dịp giúp con gắn kết hơn khi trao đổi, trò chuyện và lắng nghe những hướng dẫn, giải thích từ bố mẹ. Ngoài ra, vợ chồng tôi cũng chú trọng dạy con về những quy định trong cuộc sống, cách ứng xử với mọi người, dù họ khác biệt ngôn ngữ, màu da, văn hóa", chị Phụng bật mí cách giáo dục con.

Nhiều người băn khoăn không biết gia đình chị Phụng đã sắp xếp thời gian ra sao để con có thể nghỉ học, đi du lịch nhiều ngày. Về vấn đề này, chị Phụng chia sẻ, khi con còn học mẫu giáo, việc xin nghỉ học khá đơn giản vì con chưa phải tiếp thu nhiều kiến thức. Tuy nhiên sắp tới con vào lớp 1, vợ chồng chị cần bố trí thời gian cân đối. Chẳng hạn, gia đình sẽ bám sát lịch học, nghỉ nghỉ của con để cùng nhau có những chuyến đi thú vị.

Về sức khỏe của con, trước mỗi chuyến đi, chị Phụng sẽ chuẩn bị đầy đủ thuốc phòng ngừa con bị ốm. Bên cạnh đó, trong chuyến đi, chị chú ý không để con ăn nhiều đồ chiên rán, đồ ngọt, và nhắc nhở con uống nước lọc liên tục. Nhờ vậy, cơ thể bé đã tăng cường sức đề kháng đáng kể. Có những chuyến đi với nhiệt độ ngoài trời từ 0 - âm độ C nhưng con vẫn mạnh khỏe, tham gia tốt các hoạt động. Con có thể đi bộ cả chục km. Chị Phụng khuyên các bậc phụ huynh không nên quá lo lắng vấn đề sức khỏe của con bởi cho con ra ngoài cũng là cách rèn luyện thể lực.

Gia đình sắc màu mix đồ "tông xoẹt tông" mới chịu, nhận được nhiều lời ngỏ ý xin chụp hình cùng….

Xuất hiện với những bộ đồ "tông xoẹt tông", gia đình chị Mỹ Phụng luôn gây sự chú ý từ người bản địa và du khách. Thấy gia đình mặc những bộ đồ rực rỡ, bắt mắt, không ít du khách tới xin chụp ảnh lưu niệm. Qua đó, chị thấy được sự gắn kết gia đình, cũng là truyền tải giá trị tốt đẹp tới mọi người xung quanh.

Trong chuyến đi châu Âu đầu tiên, khi cả gia đình mặc set đồ màu vàng dạ quang, đã có đoàn khách hơn 100 người tới xin chụp ảnh cùng. Hay như chuyến đi Ai Cập trước đó, khi ở trên máy bay, các tiếp viên hàng không cũng xin chụp hình lưu niệm bởi cả gia đình trông quá… chất ngầu. Nhưng có lẽ kỷ niệm đáng nhớ nhất là khi vợ chồng chị đang loay hoay chọn trái cây trong siêu thị tại làng Colmar, Pháp thì cậu con trai tinh nghịch trốn bố mẹ. Vợ chồng chị Phụng tá hỏa đi tìm con. Rất may chỉ ít phút sau có một người nước ngoài đã chỉ cho anh chị chỗ ẩn nấp của con kèm lời chia sẻ: "Nhìn trang phục bắt mặt, cùng màu nên tôi biết cậu bé đó là con của anh chị".

Chị Phụng tâm sự, những bộ đồ đủ màu sắc được chị sưu tập trong nhiều năm, và có giá vô cùng bình dân, chứ không phải hàng hiệu đắt tiền. Chị cũng cảm ơn ông xã cùng chung sở thích mix đồ nên thường dẫn chị đi mua sắm.

"Chúng tôi yêu thích sự phá cách, sáng tạo và thường chọn trạng phục tùy theo tâm trạng và kiến trúc, cảnh quan của địa điểm tới thăm. Đâu nhất thiết nam giới phải mặc đồ màu đen, màu xám, màu nâu; chỉ nữ giới mới được mặc đồ màu hồng, màu cam, màu đỏ. May mắn vợ chồng tôi hợp nhau từ tính cách đến sở thích, quan điểm nên tôi không cần thuyết phục ông xã nhiều trong việc lựa đồ". chị Phụng nói.

Trong 8 nước châu Âu mà vợ chồng chị Phụng mới tới vừa qua, gia đình nhỏ của chị đặc biệt thích Pháp nên đã đi tới 2 lần. Chị khuyên mọi người nên đặt chân đến Pháp khi quyết định tới châu Âu. Mọi nơi ở Pháp đều mang đậm nét cổ kính và lãng mạn. Khi băng qua bất kỳ góc phố hay bảo tàng nào cũng đều có nét đặc trưng. Ở góc nào tại đất nước xinh đẹp này cũng tuyệt vời, chỉ cần giơ máy lên là có ảnh đẹp. Còn với Cộng hòa Séc sẽ có những công trình kiến trúc nghệ thuật bắt mắt, chị Phụng bị thu hút bởi tòa nhà như đang nhảy múa được xây dựng theo lối kiến trúc uốn lượn.

Hay khi đến với Hungary, gia đình chị tận mắt tháp sách vô tận trong thư viện Praha nổi tiếng. Khung cảnh thơ mộng tại Hungary cũng khiến gia đình chị không thể rời mắt, đây là nơi được mệnh danh là "Paris của phương Đông". Hungary cũng có một dòng sông mang tên Danube uốn lượn giữa lòng thành phố Budapest. Điều đặc biệt của dòng sông này là mỗi cây cầu bắc qua đều được xây dựng theo từng cách riêng biệt. Thêm vào đó, con người ở Hungary rất thân thiện, dễ mến.

Mỗi năm cố gắng có 2-3 chuyến đi nước ngoài bởi… ai cũng chỉ sống 1 lần trong đời

Gia đình chị Mỹ Phụng đặt mục tiêu cùng nhau ra nước ngoài 2 - 3 chuyến/năm. Chị Phụng tâm sự, giới trẻ ngày nay hay băn khoăn giữa việc sống tiết kiệm và sống hưởng thụ.

Về vấn đề này, bà mẹ 9x bày tỏ quan điểm: "Bạn chỉ sống một lần không có nghĩa là hãy đi chơi cho đã rồi không cần biết ngày mai sống thế nào. Tôi nghĩ tuổi trẻ hãy cố gắng kiếm tiền thật nhiều để có điều kiện tận hưởng sau này. Từ năm 20 - 30 tuổi, bạn hãy làm nhiều việc, quăng mình ra ngoài xã hội để tích lũy kiến thức, kỹ năng và có thu nhập tốt. Khi đã có sự nghiệp bền vững, bạn mới tự tin vì tự do tài chính, rồi tha hồ vi vu và trải nghiệm.

Còn 10 năm đầu, sau tuổi 20, nếu bạn lấy câu nói 'Tôi chỉ sống 1 lần…' để khỏa lấp cho sự lười biếng thì đây quả thực là tư duy sai lầm và lệch lạc. Vợ chồng tôi đã dùng 10 năm đầu để đi làm và kiếm tiền, trải qua nhiều thăng trầm và biến cố, biết bao lần khởi nghiệp thất bại, gặp vấn đề về sức khỏe,... Nhờ có những gian truân như vậy, sau đó vợ chồng tôi đã tự tin làm chủ tài chính cho quãng đời về sau.

Từ lúc 30 tuổi đến giờ, năm nào chúng tôi cũng có 2 - 3 chuyến du lịch, đây mới là ý nghĩa thực sự của câu nói 'Bạn chỉ sống một lần trong đời, hãy sống sao cho ý nghĩa và đầy sắc màu'. Đến khoảng thời gian sau 30 tuổi, bạn vẫn chưa trở thành người già đâu, vẫn có dư sức khỏe để đi chơi và khám phá. Không thể nào cặm cụi làm việc đến khi già nua, nhưng cũng đừng phí hoài giá trị của bản thân ở những năm tháng tuổi trẻ".

Hiện tại vợ chồng chị Mỹ Phụng đang kinh doanh bất động sản, cho thuê nhà cùng đầu tư nhiều hình thức kkhác nên sớm ổn định kinh tế. Chồng chị là người cân đối thu chi trong nhà, 2 vợ chồng thống nhất chia thu nhập thành 5 phần. Phần thứ nhất dành cho việc học hành của con; Phần thứ 2 dùng để chi tiêu sinh hoạt; Phần thứ 3 là khoản tiền dành cho du lịch; Phần thứ 4 dùng để phòng tránh rủi ro; Phần thứ 5 để mở rộng danh mục đầu tư.

Nhờ phân chia các khoản hợp lý nên gia đình chị luôn làm chủ tài chính, không có chuyện thâm hụt tiền bạc hay lấy khoản này đập vào khoản khác một cách vô tội vạ. Về khoản tiền đi du lịch, trước khi đi, vợ chồng chị sẽ cùng nhau tìm hiểu kỹ lịch trình, phương tiện đi lại, chi phí ăn uống, khách sạn, xin visa và những khoản phát sinh. Mọi thứ sẽ được chuẩn bị trước 1 - 2 tháng để đảm bảo tiết kiệm tài chính.

Chị Mỹ Phụng cho biết: "Không chỉ dựa vào kinh nghiệm bản thân, vợ chồng tôi cũng tham khảo ý kiến bạn bè, người thân và cộng đồng mạng trước mỗi chuyến đi. Ngoài ra, vì gia đình có trẻ nhỏ nên chúng tôi ưu tiên việc an toàn là trên hết, tránh những địa điểm nguy hiểm và những ngày lễ hội quá đông người.

Như chuyến đi 8 nước châu Âu vừa qua, vì đi tự túc nên tôi nghĩ kinh phí mỗi gia đình, cá nhân sẽ khác nhau, tùy điều kiện. Còn chuyến đi châu Âu đầu tiên theo tour, mỗi thành viên tốn khoảng 75 triệu đồng, chưa tính phí phát sinh ăn uống và mua sắm. Hay chuyến đi Ai Cập theo tour, chúng tôi bỏ ra khoảng 80 triệu đồng/người".

Với gia đình chị Mỹ Phụng, việc đi đây đi đó, trải nghiệm điều mới lạ không chỉ để giải tỏa mệt mỏi, căng thẳng mà còn giúp tâm trí mở ra. Đi càng nhiều nước, chúng ta sẽ càng học hỏi được thêm nhiều điều bổ ích, trau dồi thêm trải nghiệm và kinh nghiệm sống quý báu.

"Theo tôi, mục đích sống của con người là để tìm tòi, khám phá, không ngừng học hỏi. Nếu không chịu tiếp thu tri thức, chúng ta sẽ trở thành người rất nhàm chán, không tạo được bứt phá và chỉ có thể sống trong một cái 'hộp'. Ai cũng sống một lần trong đời, hãy sống trọn vẹn và ý nghĩa. Khi ở độ tuổi chịu cực được thì hãy nỗ lực. Tới khi bạn 30 tuổi trở đi, cho dù bạn muốn cố gắng cũng không đủ sức bật như thời trẻ. Tuổi trẻ sẽ có thời gian để chúng ta đi từ thấp, dần dần khi có kinh nghiệm mới có thể đi xa", chị Phụng đưa ra lời khuyên.

Tất nhiên, việc cả gia đình cầm tay nhau vi vu khắp nơi cũng khiến nhiều người xung quanh đàm tiếu, dị nghị nhưng vợ chồng chị Phụng không để tâm. Bởi vợ chồng chị hưởng thụ nhờ nhiều năm làm việc chăm chỉ, kiếm tiền hợp pháp, không đi vay mượn hay xin bố mẹ 2 bên. Đó là thành quả những năm tháng tuổi trẻ, là trái ngọt khi vợ chồng chị dám bước ra vùng an toàn để kinh doanh.

"Tôi thấy người có suy nghĩ tiêu cực, hay đố kỵ thường khó phát triển trong cuộc sống. Tôi không quan tâm đến họ mà chỉ kết giao với những người có năng lượng tích cực, cùng nhau chia sẻ điều hữu ích và niềm vui về những chuyến du lịch. Nhiều bạn bè còn hơn chúng tôi rất nhiều, họ đi từ 6 - 10 chuyến nước ngoài/năm, mỗi người đều có điều kiện riêng. Thay vì ghen tị, bạn hãy cố gắng tự lập, tự do để tự quyết định cuộc đời mình", chị Mỹ Phụng bày tỏ.

Ảnh: NVCC